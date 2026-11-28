El 61,2% de las personas consultadas habita en cuarterías y otro 16,2% reside en asentamientos precarios. (Imagen retomada de El Confidencial)

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Cinco de cada diez hogares de migrantes indígenas y afrodescendientes de Nicaragua desplazados en Costa Rica sobreviven con menos de 150,000 colones (USD 337.74) al mes, una cifra inferior a la mitad del salario mínimo para ocupaciones no calificadas. La falta de empleos formales, asociada al bajo nivel educativo, limita sus ingresos, el acceso al seguro social y la atención sanitaria, de acuerdo con un diagnóstico de Prilaka presentado en noviembre de 2026 y difundido por Confidencial.

La precariedad también se refleja en la vivienda: el 61,2% de los migrantes consultados terminó en cuarterías y otro 16,2% en construcciones levantadas en asentamientos precarios. Estas estructuras se hacen con cartón, tablas, latas viejas y telas, y se ubican en terrenos deshabitados de propiedad estatal o privada.

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La investigación, titulada “Diagnóstico Sociodemográfico y Económico de la Población Indígena y Afrodescendiente de la Muskitia de Nicaragua desplazada en Costa Rica”, relevó 309 hogares integrados por 672 nicaragüenses. La encuesta se realizó entre el 15 de junio y el 5 de agosto de 2024, mientras que los diálogos comunitarios tuvieron lugar en 2025.

El salario mínimo considerado para labores no calificadas era de 358,607 colones. Prilaka advirtió que los hogares con ingresos mensuales de entre 100 y 300 dólares disponían de entre 1,53 y 4,6 dólares diarios por persona, por debajo de la línea internacional de pobreza para países de ingresos altos como Costa Rica.

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La mitad de los hogares de migrantes indígenas y afrodescendientes de Nicaragua en Costa Rica sobrevive con menos de 150.000 colones al mes. (Imagen retomada de El Confidencial)

Solo el 18% de los hogares encuestados recibía entre 150,000 y 500,000 colones mensuales, equivalentes a unos 300 a 1,000 dólares. Los casos con ingresos superiores a los 500,000 colones eran todavía menos frecuentes.

Siete de cada diez hogares dependían de una única persona proveedora. Entre esos hogares, el 80% de quienes sostenían a la familia tenía empleo al momento de la consulta y el resto estaba desocupado.

Construcción y comercio, las ocupaciones más frecuentes

El 93% de las personas encuestadas residía en San José, aunque el relevamiento incluyó migrantes asentados en Guanacaste, Puntarenas, Heredia, Cartago, Limón y Alajuelita. La concentración en la capital costarricense explica la baja participación en actividades agrícolas, una ocupación habitual de estas comunidades en Nicaragua.

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La construcción concentraba al 35,4% de los trabajadores consultados, seguida por las ventas en comercios y mercados, con 27,5%. El sector educativo reunía al 8,3%, mientras que los servicios y la preparación de alimentos alcanzaban al 6,1%.

Las tareas de limpieza y mantenimiento de oficinas, así como la mecánica automotriz, empleaban al 5,9% en cada caso. El cuidado de personas representaba el 5,2%, la vigilancia y seguridad el 3,2% y las actividades agrícolas el 2,7%.

El 93% de los migrantes analizados se concentra en San José, lo que redujo su participación en tareas agrícolas. (Imagen retomada de El Confidencial)

El diagnóstico describió un circuito laboral marcado por la baja remuneración, la precariedad y la falta de protección social. “El tipo de trabajo al que acceden generalmente son de baja remuneración, precarizados y ausencia de protección social, lo que genera un ciclo de vulnerabilidad persistente: entre menor acceso a la educación técnica y profesional, menor acceso a empleos mejor calificados, mejor remunerados y con garantías sociales”, señaló la investigación.

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Pese a esos ingresos, más de la mitad de las personas consultadas continuaba enviando remesas a familiares en Nicaragua. Solo el 6,5% afirmó recibir dinero de parientes que viven en Estados Unidos.

Seguro social y atención médica fuera de alcance

En seis de cada diez hogares no había ninguna persona con seguro social. El 70% de los encuestados manifestó que nunca había acudido a un centro de salud para recibir atención médica y el 42,4% reconoció haberse automedicado.

El uso de medicina tradicional era casi inexistente: apenas llegaba al 1%. Prilaka vinculó esa reducción con cambios culturales y con la falta de acceso a los insumos e ingredientes necesarios.

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La falta de empleo estable y los bajos salarios también condicionan las condiciones habitacionales. Muchas familias viven sin espacios suficientes, divisiones internas o áreas adecuadas para preparar alimentos.