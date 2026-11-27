El Supremo Tribunal Federal extendió el plazo de la investigación sobre el financiamiento de la película Dark Horse acerca de Jair Bolsonaro. (REUTERS/Jonathan Ernst)

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El equipo jurídico del Senado de Brasil defendió que Flávio Bolsonaro conserve su salario como senador pese a que permanece en Estados Unidos. El planteo figura en una presentación ante la Justicia del Distrito Federal, donde los letrados sostuvieron que su estancia fuera de Brasil no justifica una suspensión de empleo y sueldo.

“Dada la presencia del senador en todas las sesiones deliberativas ordinarias durante ese período y su participación en todas las votaciones nominales, no existe fundamento alguno para reclamar los pagos sin causa justificada, ni ningún daño que deba ser compensado”, señaló el documento.

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El criterio se apoyó en las sesiones semipresenciales dispuestas por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Ese sistema permite acreditar asistencia y votar por medio de una aplicación, sin acudir al Congreso. Los registros parlamentarios consignaron que Bolsonaro utilizó esa modalidad desde Estados Unidos.

El senador salió de Brasil en la noche del 27 de octubre, dos días después de perder la segunda vuelta presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva, que revalidó su mandato. La partida ocurrió pese a una orden judicial que le impedía abandonar el territorio nacional y disponía la cancelación de sus pasaportes. Según las actuaciones de la causa, cruzó hacia Argentina por Foz do Iguaçu y luego viajó en un vuelo privado a Florida.

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Bolsonaro permanece en Estados Unidos sin domicilio público conocido y apareció recientemente en una cena de Donald Trump en Mar-a-Lago. Su hermano Eduardo Bolsonaro también reside fuera de Brasil desde febrero de 2025, aunque perdió su banca como diputado por inasistencia.

Flávio Bolsonaro viajó a Florida a través de Argentina pese a una orden judicial que prohibía su salida del país y disponía la retención de su pasaporte (REUTERS/Jonathan Ernst)

La salida de Flávio Bolsonaro coincidió con su incorporación formal a una investigación del Supremo Tribunal Federal sobre el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria de Jair Bolsonaro y su campaña presidencial de 2018.

El presidente del tribunal, Edson Fachin, prorrogó por 60 días el expediente, luego de que la Policía Federal pidió un plazo adicional de 90 días para concluir su informe. La Procuraduría General de la República respaldó la extensión al indicar que aún restaban diligencias y que sus resultados podrían requerir nuevas medidas.

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La pesquisa examina transferencias atribuidas a Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master, para financiar la producción. Los investigadores registraron pagos por al menos R$ 61 millones entre febrero y mayo de 2025, repartidos en seis operaciones. El monto negociado alcanzó R$ 134 millones, pero no existen pruebas de que toda esa cifra llegara al proyecto audiovisual. Entre los elementos incorporados figuró un audio fechado el 8 de septiembre de 2025, en el que el senador manifestó inquietud por demoras en los pagos.

El legislador además enfrenta otra causa por presuntas maniobras de blanqueo de dinero y evasión fiscal mediante una red de casas de apuestas junto al abogado y socio Willer Tomaz. Según las actuaciones, esa causa propició la salida de Bolsonaro de Brasil. La Policía Federal advirtió al Supremo sobre el riesgo de que dejara el país.

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Desde Estados Unidos, Bolsonaro cuestionó las investigaciones y acusó a sectores de la Policía Federal de dirigir los procedimientos contra objetivos seleccionados. En un discurso, mencionó un informe remitido al Supremo que, según afirmó, omitió 47 mensajes enviados por Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes. También aludió a mensajes difundidos públicamente en los que el banquero le pidió al magistrado una opinión sobre la posibilidad de salir del país.

Flávio Bolsonaro acusó al magistrado Alexandre de Moraes y a sectores policiales de manipular informes y seleccionar objetivos en las causas judiciales (REUTERS/Jonathan Ernst)

El senador cuestionó al procurador general de la República, Paulo Gonet, por no investigar esos intercambios. “Si eso no tiene que ser investigado, lamento mucho que usted se esté sometiendo a ser un empleado de Alexandre de Moraes”, declaró. También sostuvo que los informes elaborados por una parte de la Policía Federal estuvieron “completamente manipulados” y afirmó que los investigadores escogieron previamente a sus blancos.

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Bolsonaro vinculó sus críticas con la actuación que atribuyó a Moraes cuando presidió el Tribunal Superior Electoral. “Él elegía sus objetivos anticipadamente: ‘Investiga a este, quiero castigar a este, encuentra algo contra este’”, declaró. Al referirse a los procesos en curso, añadió: “Todo esto que está ocurriendo, en algún momento, será anulado en la historia de Brasil. No tengo ninguna duda”.

(Con información de Europa Press)