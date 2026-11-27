Fernández Valdovinos se presentó ante la Dirección contra el Crimen Organizado antes de su indagatoria judicial.

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Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía y Finanzas de Paraguay durante la gestión del expresidente Santiago Peña, fue detenido este viernes en Asunción en el marco de la causa por la intervención del Ueno Bank.

El exfuncionario se presentó junto a su abogado en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Horas antes, un operativo policial había llegado a su domicilio, donde no fue encontrado. Según el comisario Luis López, titular de la dependencia, el detenido será sometido primero a una inspección médica y después rendirá declaración indagatoria ante el Ministerio Público, diligencia prevista para este sábado.

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La orden de arresto lo señala por presunta administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos. El escrito judicial sostiene que, mientras ocupaba el cargo, habría integrado “de manera estable, coordinada y con división de roles, una articulación funcional en las altas esferas del aparato estatal” orientada a garantizar el fondeo y la liquidez del Grupo Vázquez, el conglomerado dueño del banco intervenido.

Fernández Valdovinos, de 61 años, condujo la cartera económica entre agosto de 2023 y marzo pasado. Según el documento, en julio de 2025, en pleno ejercicio de sus funciones, habilitó el ingreso de 250.000 millones de guaraníes (38,8 millones de dólares) de la Caja Fiscal, el sistema previsional del sector público, en depósitos del banco Ueno.

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El colapso de Ueno Bank suspendió el acceso a fondos de casi tres millones de clientes y cajas previsionales.

Meses más tarde, ya desvinculado del gobierno pero todavía integrante del Consejo de Administración de la represa de Itaipú, suscribió a título personal un contrato de consultoría estratégica con el mismo grupo empresarial. El acuerdo, con una vigencia de dos años, fijaba honorarios mensuales de 20.000 dólares y una remuneración adicional de 60.000 dólares, además de un porcentaje sobre las utilidades netas de una de sus financieras. Para los investigadores, ese vínculo contractual pudo haber servido para disimular una retribución ligada a la operación previa con fondos públicos.

El expediente se enmarca en el proceso que llevó a la destitución de Peña, apartado de la presidencia el 6 de noviembre tras un juicio político en el Senado, luego de ser señalado como líder de la trama. El exmandatario permanece detenido en prisión preventiva, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho. Entre los demás detenidos en la causa figuran su hermano, Francisco Peña, y varios exdirectivos del Banco Central, entre ellos el extitular del organismo, Carlos Carvallo.

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El banco Ueno, que declaraba más de 2,94 millones de clientes, administraba recursos del Instituto de Previsión Social, de otras cuatro cajas jubilatorias y de diversas instituciones estatales. La entidad colapsó a principios de este mes y dejó a esos usuarios sin acceso inmediato a sus ahorros.

(Con información de AFP, EFE y EP)