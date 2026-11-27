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Al minuto 25 del primer tiempo, Venezuela y México empatan 0-0 en el marcado en un partido de ida y vuelta donde ambas selecciones han tenido oportunidades de abrir la cuenta, pero no han logrado vencer los marcos rivales.
El conjunto de Jürgen Castañeda ya tuvo su primera oportunidad de llegar al área rival con un tiro libre fuera del área, sin embargo, la zaga venezolana logró contener el ataque mexicano.
Al minuto 9 del primer tiempo, Venezuela tiene la primera de peligro en contra del arco de José Corona, pero el arquero azteca contuvo bien el disparo sudamericano.
Venezuela tiene el primer tiro de esquina del partido y busca desde los primeros minutos perforar las redes mexicanas.
Inicia el partido con México ganando la posesión del balón en los primeros minutos.
Así salta México al terreno de juego:
Un viejo conocido se enfrenta a México
ARTÍCULO DE INFOBAE
Quién es Fernando Aristeguieta, exfutbolista venezolano con pasado en la Liga MX que enfrentará a México Sub 17
El exdelantero ahora dirige a la selección menor de su país en una de las competiciones más exigentes de la categoría
El nombre de Fernando Aristeguieta vuelve a cruzarse en el camino del futbol mexicano, pero esta vez desde el área técnica y en un escenario mundialista. El exfutbolista venezolano, recordado por su entrega física, su olfato goleador y su inconfundible cabellera pelirroja en las canchas de la Liga MX, es el director técnico de la Selección de Venezuela Sub 17, combinado que enfrenta a México en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la categoría en Qatar.
La Selección Nacional de México Sub-17 cuenta en su palmarés con dos títulos de la Copa del Mundo de la categoría, conquistas que logró tras imponerse en ambas finales a combinados sudamericanos: primero derrotó a Brasil en la edición de 2005 y posteriormente hizo lo propio frente a Uruguay en 2011.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Venezuela vs México Sub-17: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por el liderato del Grupo K en el Mundial de Qatar 2026
El conjunto azteca quiere repetir las hazañas de 2005 y 2011 de la mano de esta nueva camada de jugadores
La fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 entra en su etapa definitiva y el Grupo K presentará uno de los choques más atractivos de la tercera jornada. La Selección Mexicana y su similar de Venezuela se verán las caras en Doha con la tranquilidad de tener ya asegurada su presencia en los dieciseisavos de final, pero con el importante objetivo de adjudicarse la cima absoluta del sector para afrontar el arranque de las rondas de eliminación directa desde una posición privilegiada.
Ambos conjuntos llegan a este encuentro con 6 unidades, pero el Tricolor se posiciona en el primer lugar gracias a la diferencia de 5 goles a favor.