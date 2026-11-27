Ambos conjuntos llegan a este encuentro con 6 unidades, pero el Tricolor se posiciona en el primer lugar gracias a la diferencia de 5 goles a favor.

La fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 entra en su etapa definitiva y el Grupo K presentará uno de los choques más atractivos de la tercera jornada. La Selección Mexicana y su similar de Venezuela se verán las caras en Doha con la tranquilidad de tener ya asegurada su presencia en los dieciseisavos de final, pero con el importante objetivo de adjudicarse la cima absoluta del sector para afrontar el arranque de las rondas de eliminación directa desde una posición privilegiada.

La Selección Nacional de México Sub-17 cuenta en su palmarés con dos títulos de la Copa del Mundo de la categoría, conquistas que logró tras imponerse en ambas finales a combinados sudamericanos: primero derrotó a Brasil en la edición de 2005 y posteriormente hizo lo propio frente a Uruguay en 2011 .

El nombre de Fernando Aristeguieta vuelve a cruzarse en el camino del futbol mexicano, pero esta vez desde el área técnica y en un escenario mundialista. El exfutbolista venezolano, recordado por su entrega física, su olfato goleador y su inconfundible cabellera pelirroja en las canchas de la Liga MX , es el director técnico de la Selección de Venezuela Sub 17 , combinado que enfrenta a México en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la categoría en Qatar.

Inicia el partido con México ganando la posesión del balón en los primeros minutos.

Venezuela tiene el primer tiro de esquina del partido y busca desde los primeros minutos perforar las redes mexicanas.

Al minuto 9 del primer tiempo, Venezuela tiene la primera de peligro en contra del arco de José Corona, pero el arquero azteca contuvo bien el disparo sudamericano.

El conjunto de Jürgen Castañeda ya tuvo su primera oportunidad de llegar al área rival con un tiro libre fuera del área, sin embargo, la zaga venezolana logró contener el ataque mexicano.

Al minuto 25 del primer tiempo, Venezuela y México empatan 0-0 en el marcado en un partido de ida y vuelta donde ambas selecciones han tenido oportunidades de abrir la cuenta, pero no han logrado vencer los marcos rivales.

Últimas noticias

México vs Haití: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido clasificatorio para el Mundial Femenil Brasil 2027 El conjunto azteca está preparado para obtener su pase mundialista durante este partido, pero las caribeñas quieren sorprender en una jornada que promete un partido de alto nivel

¿Qué pasó entre Gabriel Milito y Katia Itzel García? Exhiben discusión durante el Pachuca vs Chivas El entrenador de Chivas protagonizó un tenso intercambio con la árbitra durante el primer tiempo y recibió una tarjeta amarilla tras sus constantes reclamos

Julián Quiñones suena para el PSG y Luis Enrique responde sobre el posible fichaje del mexicano El delantero naturalizado mexicano atraviesa un gran momento en Arabia Saudita, donde registra las mejores cifras goleadoras de su carrera profesional

Benjamín Mora advierte a Chivas que no hay preocupación en Pachuca por la ausencia de Idrissi en el partido de vuelta El técnico de los Tuzos dejó en claro que están preparados para su próximo partido en el Estadio Akron y confía en que su equipo se llevará la victoria