El galerista Daniel Maman y su mujer Patricia Pacino, directora de Maman-Fine Art Buenos Aires y curadora de la muestra
26 Nov, 2026 01:45 a. m. EST
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"Celebración" recopila obras de 25 artistas: Antonio Asís, Antonio Berni, Fernando Canovas, Miguel Caride, Catalina Chervin, Victor Cunsolo, Martín Di Girolamo, Baston Díaz, Karina El Azem, Raúl Farco, José Antonio Fernández Muro, Norberto Gómez, Alberto Greco, Sara Grilo, Alberto Heredia, Iommi, Kirin, Guillermo Kuitca, Raúl Lozza, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, Emilio Pettoruti, Pablo Suárez, Nicolás García Uriburu y Luis Wells
"A través de esta muestra, celebramos y agradecemos profundamente a todos los artistas, al público y a quienes nos acompañaron durante estos 25 años. Seguimos convencidos de que el arte argentino es uno de nuestros mayores capitales simbólicos: aquello que nos identifica, trasciende fronteras y nos llena de orgullo en el mundo", dijeron Daniel Maman y Patricia Pacino
Los invitados recorriendo la muestra que celebra los 25 años de la galería, reuniendo obras de 25 artistas destacados
"Por nuestra galería pasaron distintas generaciones de artistas que hoy son protagonistas del arte contemporáneo. Estas salas también fueron espacio de lecturas, presentaciones de libros, visitas de colegios y entrevistas con personalidades de la cultura. Un lugar de encuentro donde el arte siempre buscó nuevas formas de expresarse y compartir", dijo Patricia Pacino. Detrás, una obra de Emilio Pettoruti
Daniel Maman junto a Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño
El empresario Martín Cabrales
El empresario Santiago Blaquier y la galerista María Casado
Los coleccionistas Érica Roberts y Esteban Tedesco
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su mujer, la médica Myriam Levi
Pedro Lines, titular del INDEC
Daniel Maman y el empresario Miguel Sulichin
Inés Etchebarne Mihanovich
El abogado y coleccionista Julio César Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, junto a María Silvia Corcuera (Fondo Nacional de las Artes)
La legisladora porteña Patrizia Glize
El representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, Max Alier
Rafael Smith Estrada, Brenda Asnicar y Gerard Confalonieri
Norberto Frigerio y Daniel Maman junto a Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y su mujer Georgina Alliata
La artista plástica Nora Iniesta
El coleccionista Claudio Stamato y Patricia Ezcurdia
Los anfitriones junto a Patricia Glize y Hernán Lombardi
Ana Rusconi
El artista Charlie Thornton
El periodista Luis Novaresio y Braulio Bauab
Matías González Montalvo, Iván Achával, Martín Cabrales y Leo Mateu
La artista Catalina Chervin
Monte Dexter Gross
El empresario Mariano Boruchowicz
La artista Karina El Azem
Los anticuarios Norberto Medrano y Claudia Calavia
El empresario Carlos Spadone
Marlene Zichy Thyssen, Leo Mateu y Cecilia González
Gerard Confalonieri
Santiago Braverman
Daniela Marcuzzi de Saguier
El arquitecto Javier Iturrioz, junto a los anfitriones
Lucas Casal, Rafael Smith Estrada y Martín Cox
Mariela Vergagni y Joan Green
El diseñador Fabián Zitta y Charly Fonseca
La artista Zulema Maza
Los anfitriones junto a Tomás Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros
La artista Naná Gallardo
Patricia Ezcurdia y su marido, Monte Dexter Gross, junto a Adriana Vaccaro, vicepresidente 1ra de ALPI
Orit y Eduardo Koifman
El empresario Felipe Rozenmuter
Norberto Frigerio, Ana Rusconi, Pedro Lines, Matías González Montalvo y Carmín Cafferata
Grace Grisolía y Guchy Zappa
Rita Maschwitz y Florencia Galfrascoli
Guchy Zappa y Ercilia Nofal
Rossana Almeyda
Juan Carlos Álvarez (Fundación Banco Ciudad) junto a los artistas Belén Gesualdo, Jorge Martorell y Nora Iniesta, y el arquitecto, Mariano García Mithieux
La artista Sandra Pappalardo
"Desde la muestra inaugural de Romulo Macció, Pinturas en el Tiempo hasta la más reciente, Talisman Joven, de Luis Wells proponemos un recorrido por estos años de exposiciones, encuentros y proyectos compartidos, colmado de entusiasmo y logros en equipo", destacó Daniel Maman
El coleccionista Guillermo González Taboada
La galerista Maru Becerra
Hannibal Reitano y María Teresa Cibils
Miriam Manfredini
Alicia Porcel junto al artista Raúl Falco y Patricia Pacino
Los artistas Nora Iniesta, Belén Gesualdo y Martín di Girolamo junto a Juan Carlos Álvarez y Patricia Pacino
Daniel Maman y Patricia Pacino inauguraron una muestra para festejar los 25 años de su galería de arte /// Fotos: Gustavo Gavotti