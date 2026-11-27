El actor vistió un top halter de lunares y pantalones de tiro alto en la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (REUTERS/Daniel Cole)

Guardar

El actor texano Connor Storrie, de 26 años, consolidó su lugar como referente de moda tras una serie de apariciones en las principales alfombras rojas y desfiles de 2026, desde la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York hasta los Globos de Oro.

El intérprete, nacido en Odessa, Texas, pasó de trabajar como camarero en Los Ángeles mientras buscaba oportunidades en Hollywood a convertirse en embajador de Saint Laurent y en una de las figuras elegidas por Vogue para su lista de los mejor vestidos del año.

PUBLICIDAD

Las alfombras rojas ampliaron el perfil público de Storrie

El intérprete presenció el desfile de Saint Laurent en primera fila junto a Madonna con botas de PVC y chaleco de punto (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los últimos meses, Storrie combinó prendas de sastrería, transparencias y piezas de inspiración deportiva en eventos de alto perfil. En los Globos de Oro acudió con un traje de hombros marcados y gafas de aviador; en la Met Gala eligió un top halter de lunares con los hombros al descubierto y pantalones de pinzas de tiro alto.

También llevó un jersey de cuello alto transparente y una cadena de Tiffany & Co. con diamantes en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair. En junio, durante el desfile de Saint Laurent, ocupó un lugar en primera fila junto a Madonna, con botas de PVC y chaleco de punto.

PUBLICIDAD

El protagonista de Heated Rivalry afirmó que viste con confianza y evita las redes sociales para no leer comentarios (REUTERS/Danny Moloshok)

El proceso de preparación para estos eventos modificó su relación con la ropa. “Me encanta. Es simplemente una forma de expresarme”, afirmó sobre los cambios de imagen asociados con las sesiones fotográficas y las apariciones públicas.

Storrie atribuyó parte de esta evolución a su estilista, James Yardley, quien le mostró el trabajo y la planificación detrás de cada conjunto. El actor explicó que siempre había usado la apariencia como una herramienta personal, aunque antes no concebía la moda con el mismo nivel de atención.

Su archivo personal incluye una etapa punk alrededor de 2018, cuando llevaba pantalones cortos cargo de camuflaje y botas New Rock de plataforma.

El actor vinculó su primer recuerdo ligado a la moda con el uso de unas botas moon boots durante el preescolar (REUTERS/Caroline Brehman)

El protagonista de Heated Rivalry señaló que mantiene una regla frente a las reacciones sobre su vestuario: “Uso las cosas con confianza”. Dijo que evita las redes sociales y que no sigue los comentarios vinculados a sus elecciones estéticas.

PUBLICIDAD

Sus prendas definieron una forma de presentarse

La relación de Storrie con la ropa comenzó antes de sus apariciones en premiaciones y desfiles. Al recordar su primera memoria ligada a la moda, habló de unas botas tipo moon boots que usaba en preescolar y que asociaba con una idea muy definida de sí mismo.

Esa inclinación por convertir un objeto puntual en parte de su identidad se mantuvo con los años: aseguró que suele elegir un único par de zapatos y llevarlo hasta que queda muy gastado.

Su vestuario cotidiano conserva esa misma lógica. El actor contó que usa con frecuencia unos jeans de Yves Saint Laurent con manchas de sangre apenas perceptibles, una camiseta negra y zapatillas Onitsuka. Esa combinación dista de los atuendos elegidos para los eventos públicos, aunque responde a la misma intención de vestir prendas que siente cercanas a su personalidad.

PUBLICIDAD

El vestuario cotidiano de Storrie combina jeans de Yves Saint Laurent, una camiseta negra y zapatillas Onitsuka (REUTERS/Mario Anzuoni)

La etapa punk, vinculada a la música tecno y al ambiente industrial, antecedió a su llegada a las alfombras rojas. En aquel período usaba el cabello largo sin peinar, camisetas recortadas y pantalones cargo de camuflaje.

Los 55 elegidos de 2026 de Vogue

Connor Storrie Morgan Spector y Rebecca Hall Zoë Kravitz y Harry Styles Anne Imhof y Devon Teuscher Mary-Beth Barone y Benito Skinner Zoë Bleu Arquette y Yung Lean Rosalía y Loli Bahia Machine Gun Kelly y Dakota Johnson Kendall Jenner Sandra Hüller Greta Lee Carey Mulligan Chloé Zhao Paloma Elsesser Tessa Thompson Whitney Peak Jenna Ortega Sarah Pidgeon Zendaya Daisy Edgar-Jones Margot Robbie Elle Fanning Olivia Rodrigo Michelle Obama Céline Dion Phoebe Bridgers Peggy Flanagan Cole Escola Teyana Taylor David Sedaris Tracee Ellis Ross Min Jin Lee Lauryn Hill Audrey Nuna Geese Ravyn Lenae Lukita Maxwell Sui Wonders Jennifer Lawrence Abbi Jacobson Ayo Edebiri Hunter Schafer Gracie Abrams Naomi Osaka Jordan Clarkson Hugo Ekitike Josh O’Connor Colman Domingo Jack Innanen John Malkovich Lori Hirshleifer y Marci Hirshleifer Victoria Bellizzi Diana Lebasi Noor Khan Ojuromi y Debby Fasingha