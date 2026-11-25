La Fiscalía de Paraguay ordenó detener a Francisco Peña Palacios, investigado por su posible participación en maniobras irregulares vinculadas con Ueno Bank

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La Fiscalía de Paraguay imputó este martes a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, dentro de la investigación sobre Ueno Bank y solicitó que permanezca en prisión preventiva.

Francisco Peña fue detenido el lunes en su vivienda del barrio Los Laureles de Asunción, cuando intentaba salir del lugar y una patrulla policial le bloqueó el paso. Su esposa, Rocío Caballero Bosch, se presentó ante la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y también quedó detenida. Ambos acudieron el martes a la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para la audiencia indagatoria.

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La Fiscalía atribuyó a Peña el lavado de activos en calidad de coautor, la asociación criminal como autor, el cohecho pasivo agravado y la administración en provecho propio como cómplice. A Caballero Bosch le imputó cohecho pasivo agravado y solicitó para ella arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, deberá resolver las medidas cautelares. Hasta entonces, Francisco Peña continuará recluido en el Departamento de Investigaciones de Delitos de la Policía y su esposa permanecerá en el Departamento Judicial Femenino.

Los fiscales también solicitaron el congelamiento de los bienes y las cuentas bancarias de la pareja, incluida la propiedad rural de Paraguarí que figura en el centro de la operación investigada. La medida busca impedir transferencias mientras avanza la causa y permitir una eventual recuperación de fondos o reparación de daños.

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La nueva imputación se concentró en la compra de un campo de 1.184 hectáreas en Paraguarí, valuado en alrededor de USD 3 millones. El fiscal Christian Benítez sostuvo que el caso se relaciona con la “venta aparentemente simulada” del inmueble, que la entonces Financiera Ueno transfirió en septiembre de 2023 a Pear SRL, antes de convertirse en Ueno Bank.

Según los elementos reunidos por los investigadores, Pear SRL fue constituida en noviembre de 2020 con un capital de G. 6.000.000 y no registraba movimientos antes de la operación. La empresa estaba integrada formalmente por Gustavo Miguel Arietti Hashimoto y Rodrigo Llano Michelagnoli. La pesquisa señala que, luego de la asunción de Santiago Peña como presidente, Francisco Peña contactó a Arietti Hashimoto porque necesitaba una sociedad para concretar un proyecto agrícola.

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Los investigadores indicaron que Francisco Peña habría gestionado el crédito para la adquisición, aunque los documentos iniciales quedaron suscritos por Arietti Hashimoto como representante de la sociedad. El predio había ingresado antes a la financiera como una supuesta dación en pago de Ueno Holding SAECA, sociedad en la que Santiago Peña poseía 6.144 acciones.

El Senado destituyó al expresidente Santiago Peña en principios de este mes, tras un juicio político y la causa sumó nuevos cargos en su contra por lavado de activos (Europa Press)

Dos meses después de la compraventa, Arietti Hashimoto otorgó a Francisco Peña un poder general amplio para administrar la empresa. En febrero de 2024 se formalizó la transferencia de las cuotas sociales a Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch, quienes quedaron como únicos socios.

La hipótesis fiscal sostiene que las cuotas del préstamo no fueron cubiertas con ingresos propios de la firma, sino con fondos del Grupo Vázquez, el conglomerado empresarial al que pertenece Ueno, y recursos de Itti, otra compañía del grupo.

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La causa incorporó facturas emitidas por la empresa al Grupo Vázquez por servicios de confección de granos forrajeros para la estancia Don Miguel. Entre ellas figuran un comprobante de USD 739.000, fechado el 3 de junio de 2026, y otro por G. 295.650.000, del 31 de agosto de ese año. Para la Fiscalía, esos documentos buscaron dar apariencia lícita a los desembolsos.

Santiago Peña afronta además una imputación por presunto lavado de activos y cohecho pasivo agravado. El Senado lo destituyó el 6 de noviembre, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político relacionado con el caso.

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El expediente, identificado como causa N.º 92, ya reunió a nueve personas imputadas por supuestos hechos de corrupción pública, entre ellas el extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.

El Banco Central ordenó el 3 de noviembre un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank. Antes de esa intervención, la entidad informó que contaba con más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social y de cuatro cajas de jubilaciones, además de recursos de instituciones públicas.

(Con información de EFE)