El empleo formal perdió 101.000 puestos en doce meses, mientras que la tasa de informalidad subió al 27% (REUTERS/Diego Reyes)

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Chile registró una tasa de desempleo del 10% en el trimestre móvil agosto-octubre, su nivel más alto desde 2021, con 1.036.290 personas sin trabajo y una nueva caída anual de la ocupación.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la desocupación aumentó 1,6 puntos porcentuales frente al 8,4% del mismo período del año anterior y subió 0,2 puntos respecto de la medición previa. La cifra representa unas 170.000 personas desocupadas más que doce meses antes.

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El resultado elevó la presión sobre el Gobierno de José Antonio Kast, que asumió en marzo con la promesa de reactivar la economía e impulsar el empleo formal.

El ministro de Trabajo, Tomás Rau, describió el resultado como “una mala cifra” y explicó el aumento de la desocupación: “Mucha más gente está saliendo a buscar empleo”. El funcionario indicó que la participación laboral femenina alcanzó 53,8%, el mayor registro desde el inicio de las mediciones.

Rau sostuvo que el ajuste estacional mostró la creación de 55.000 empleos adicionales durante el período. “Esta es la mayor alza en creación de empleo desde enero del 2025”, afirmó. También señaló: “Estamos trabajando para superar este complejo momento”.

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El empleo formal perdió 101.000 puestos en doce meses, la mayor disminución en cantidad de trabajadores desde marzo de 2021, y acumuló ocho meses de caídas. En contraste, el empleo informal aumentó en 65.000 personas.

La fuerza de trabajo creció 1,3% en doce meses (Reuters)

La tasa de informalidad se situó en 27% de los ocupados, 0,8 puntos porcentuales por encima de la registrada entre agosto y octubre de 2025 y en su nivel más alto desde junio.

La industria manufacturera redujo su dotación en 4,7%, unos 42.000 trabajadores menos, y sumó su cuarta caída consecutiva. El comercio disminuyó 0,7%, con cerca de 12.000 puestos menos. La construcción, en cambio, aumentó 4,3% y agregó alrededor de 30.000 empleos, su quinta alza seguida.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró que “el desempleo es el problema estructural más importante y urgente que enfrenta nuestra economía”. Añadió: “Sabemos lo que significa para miles de familias que uno de sus integrantes no encuentre trabajo. Las cifras que hemos conocido hoy confirman la gravedad del problema y que la generación de empleo debe seguir siendo nuestra primera prioridad”.

El Gobierno destacó la aprobación del Presupuesto 2027, que contempla un gasto público 1,5% superior al de este año. El proyecto destina 9,5 billones de pesos, unos USD 9.500 millones, a crecimiento económico, generación de puestos de trabajo y reconstrucción. La suma supera en 8,1% los recursos asignados a esas áreas en el presupuesto de 2026.

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En septiembre, el Ejecutivo lanzó un plan para crear 100.000 empleos mediante subsidios, inversiones y obras públicas. La iniciativa contempla movilizar 1,3 billones de pesos chilenos a corto plazo, equivalentes a unos USD 1.350 millones. Quiroz afirmó que el Presupuesto y las reformas económicas impulsadas por el Gobierno buscan recuperar el crecimiento y la capacidad de crear empleo.

Las cifras se conocieron después de una caída de 1,1% del producto interno bruto durante el tercer trimestre y en un contexto de inflación asociada al alza sostenida de los combustibles. En septiembre, el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2026 y estimó una expansión de entre 0,25% y 0,75%.

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La entrada del Banco Central de Chile, en Santiago (Reuters)

El académico Alexandre Janiak, del Instituto de Economía de la Universidad Católica, atribuyó el escenario a la falta de dinamismo de la actividad. “El factor principal es que la actividad no despega”, dijo. También mencionó la incertidumbre externa, los aranceles de Estados Unidos que afectan a rubros agroexportadores y el incremento acumulado de los costos de contratación formal.

Los economistas consultados señalaron que la reactivación estacional de la agricultura, el comercio y el turismo durante el verano podría favorecer las contrataciones. Sin embargo, la tasa de desocupación desestacionalizada llegó a 9,9%, 1,6 puntos porcentuales por encima del nivel registrado un año antes.

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(Con información de AP y EFE)