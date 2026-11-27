Las banderas cruzadas de República Dominicana y Estados Unidos ondean ante la silueta de una ciudad con rascacielos en una ilustración editorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos se consolida como el principal destino de la emigración de República Dominicana, al albergar a más de 1,2 millones de personas nacidas en la nación caribeña. La cifra confirma la posición predominante de ese país en la distribución territorial de las comunidades de dominicanos en el exterior, por delante de otras naciones de recepción como España y Canadá.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la masa total de emigrantes de origen dominicano se ubicó en 1,917,153 personas en 2024. Este volumen sitúa a la diáspora insular con un peso equivalente al 4,4% de todos los latinoamericanos que residen fuera de sus fronteras nacionales, lo cual refleja una dinámica de desplazamiento sostenida a lo largo de las últimas dos décadas.

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El informe detalla que EEUU reúne a 1,265,269 personas nacidas en República Dominicana, conforme a los registros de 2024 recopilados por el organismo regional de Naciones Unidas. Con esa cifra, la colectividad dominicana representa el 5.3% del total de extranjeros afincados en suelo estadounidense.

Además, el continente europeo figura como la segunda zona de mayor asentamiento de dominicanos en ultramar. Los registros censales de España correspondientes a 2025 contabilizan a 207,135 personas nacidas en República Dominicana, un grupo que compone el 4.4% de la población foránea empadronada en territorio español. La afinidad idiomática y los lazos culturales canalizaron este movimiento a lo largo de las últimas décadas.

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Vecinos y familias caminan y conversan en una calle flanqueada por edificios residenciales y un comercio con la bandera de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una escala más reducida, Canadá se ubica en el tercer lugar entre los destinos analizados. Los datos de 2021 señalan la presencia de 13,360 ciudadanos de origen dominicano en territorio canadiense. Esta cantidad equivale al 1.4% del universo de inmigrantes en el país del norte, con una distribución concentrada primordialmente en áreas metropolitanas.

La brecha numérica respecto de los demás países de acogida resulta amplia. El flujo histórico hacia urbes norteamericanas mantiene a esa nación como el polo central de atracción para trabajadores, estudiantes y familias que abandonan la isla, una tendencia que sostiene la relevancia económica y social de las remesas familiares y de los vínculos transnacionales.

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La salida de nacionales creció de manera constante en el siglo XXI

Los registros de la CEPAL evidencian que el número de dominicanos residentes en el extranjero creció de forma sostenida desde comienzos del milenio. En el año 2000, el cálculo oficial registraba a 845,469 emigrantes. Diez años más tarde, en 2010, el cómputo ascendió a 1,212,240 personas, hasta alcanzar en 2020 la marca de 1,691,232 ciudadanos fuera del país caribeño.

El incremento neto superior al millón de personas entre 2000 y 2024 denota transformaciones en el mercado laboral y la búsqueda de oportunidades de desarrollo.

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalan que la población extranjera en República Dominicana creció un 107,7% entre 2000 y 2024 hasta alcanzar 738.667 residentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recolección de información sobre la dinámica demográfica en el país caribeño descansa en herramientas especializadas. La Oficina Nacional de Estadística (ONE) levantó la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en dos rondas, realizadas en 2012 y 2017. Estas mediciones recabaron datos sobre condiciones socioeconómicas, inserción laboral, acceso a servicios de salud y condición migratoria de los extranjeros afincados en suelo dominicano.

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Para el seguimiento de la población radicada en el exterior, el Estado dominicano difunde desde 2022 estadísticas consulares desglosadas por sexo y grandes grupos de edad. La CEPAL señala en su evaluación documental que, si bien estos registros institucionales ofrecen aproximaciones sobre los nacionales en otros países, todavía presentan limitaciones para la investigación académica debido a la ausencia de microdatos en formatos abiertos de consulta pública.