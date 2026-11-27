Goyo, Tostao y Slow Mike lanzaron el videoclip de “Todo Contigo”, el segundo material audiovisual de Trinidad I. La canción aborda el deseo de compartir proyectos y momentos con otra persona (@chocquibtown/ Instagram)

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Después de volver a publicar música como agrupación con Trinidad I, ChocQuibTown presentó el video de Todo Contigo, una canción que aborda el deseo de construir y compartir la vida con otra persona. La producción audiovisual reúne de nuevo a Goyo, Tostao y Slow Mike en una propuesta grabada en Medellín, que hace parte de la primera entrega de su regreso discográfico.

El videoclip es la segunda pieza audiovisual vinculada a Trinidad I, proyecto lanzado el 20 de noviembre. El repertorio contiene tres canciones: Se Puede, Todo Contigo y En la sopa. Bajo el concepto Romantic Style, el grupo planteó una propuesta enfocada en distintas formas de entender el amor, los vínculos y las relaciones personales.

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Todo Contigo llega después de Se Puede, tema que funcionó como carta de presentación de esta nueva etapa. Mientras la primera canción apostó por el merengue y una invitación a dejar atrás el orgullo en el plano afectivo, el nuevo sencillo se concentra en la cercanía y en la voluntad de acompañar a otra persona.

La agrupación regresó a la actividad conjunta después de una pausa de casi cuatro años. Gloria Martínez, conocida como Goyo; Carlos Valencia, llamado Tostao; y Miguel Martínez, identificado artísticamente como Slow Mike, habían desarrollado caminos profesionales individuales desde que ChocQuibTown entró en receso.

ChocQuibTown adelantó imágenes del video de 'Todo Contigo'(Juan Moore)

El video de ‘Todo Contigo’ fue grabado en Medellín

La pieza audiovisual de “Todo Contigo” fue dirigida y producida por Janki Martínez, con realización de Replay Productions. El rodaje tuvo lugar en Medellín y muestra a los tres integrantes de la agrupación en distintos espacios, con cambios de vestuario y una puesta en escena que prioriza la interpretación de la canción.

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La propuesta visual está centrada en la presencia de los artistas y en la forma en que cada uno se aproxima a la letra. El tema reúne las voces y los puntos de vista de los tres músicos alrededor de una relación afectiva, desde la intención de compartir proyectos, experiencias y momentos con alguien cercano.

La canción sostiene el concepto Romantic Style que atraviesa Trinidad I. El grupo definió esta primera entrega como un recorrido por el afecto desde distintos lenguajes musicales y perspectivas. Se Puede se orienta hacia el baile y la reconciliación con los sentimientos; Todo Contigo aborda una visión sentimental; y En la sopa utiliza una expresión coloquial para hablar de alguien que no deja de pensar en otra persona.

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El repertorio retoma los ritmos bailables y las referencias culturales que han definido al grupo (Juan Moore)

‘Trinidad I’ reúne tres formas de hablar del amor

El regreso de ChocQuibTown se articula en tres lanzamientos. Trinidad I es el primero y presenta un repertorio que combina merengue, sonidos tropicales y referencias afro-latinas. La producción musical estuvo a cargo de los integrantes del grupo junto con Andrés Castro y Shafik Palis Jr.

En Se Puede, la agrupación tomó el merengue como base rítmica y acompañó la canción con un video urbano, grabado también en Medellín. Esa producción estuvo dirigida por Edgar Esteves, con Ana Peláez en la producción y Blank Square Productions a cargo de la realización.

Con Todo Contigo, el grupo cambió el enfoque visual y narrativo para presentar una canción que mira hacia el compromiso emocional. El videoclip mantiene el interés en los integrantes como intérpretes y suma una aproximación al ambiente del rodaje.

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La tercera canción, En la sopa, completa la trilogía inicial con un tono más cercano al humor y a los juegos de palabras. El título retoma una expresión popular para describir a una persona que está concentrada de manera constante en alguien que le interesa sentimentalmente.

Las tres pistas forman una unidad temática, aunque cada una presenta un tratamiento distinto. El proyecto está acompañado por el mensaje “+ Amor - Orgullo”, una frase que resume la intención del grupo en esta fase de su trayectoria.

ChocQuibTown regresó con “Trinidad I”, su primera producción conjunta después de una pausa (Juan Moore)

Goyo, Tostao y Slow Mike retomaron el trabajo conjunto tras casi cuatro años

ChocQuibTown había dado su último concierto antes del receso el 2 de enero de 2023. La pausa ocurrió después de que Goyo y Tostao, quienes mantuvieron una relación sentimental durante más de una década, terminaran su vínculo en 2021. Pese a la separación, los integrantes continuaron con compromisos profesionales durante alrededor de un año y medio.

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Durante ese período, cada músico avanzó en proyectos propios. Goyo lanzó su álbum Pantera, Tostao trabajó en propuestas individuales y Slow Mike continuó su labor como productor. El reencuentro sobre el escenario ocurrió en agosto de 2026, durante el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, realizado en Bogotá.

Ese regreso anticipó la publicación de Trinidad I, con el que la agrupación retomó de manera formal el trabajo compartido. La nueva etapa recupera elementos que han acompañado al grupo desde sus primeros discos: hip-hop, sonidos urbanos, referencias de la música del Pacífico colombiano, salsa, jazz latino y ritmos afro-latinos.

ChocQuibTown se formó en el departamento del Chocó y construyó una carrera que vinculó sus raíces culturales con una propuesta de alcance internacional. El grupo obtuvo un Latin Grammy, acumuló varias nominaciones a esos premios y recibió dos postulaciones a los Grammy.

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Goyo, Tostao y Slow Mike retomaron el proyecto que los reunió durante más de dos décadas (Juan Moore)

Trinidad I será la primera parte de una serie de tres lanzamientos. Según la información divulgada por la agrupación, Trinidad II y Trinidad III incorporarán otros matices de su propuesta sonora, entre ellos el dancehall latino y una línea más conectada con las raíces afro que marcaron canciones como De dónde vengo yo y Morena.