La manipulación de programas informáticos figura entre los delitos de mayor crecimiento durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registró 5,567 casos de estafas y otros fraudes entre enero y octubre de 2026, un incremento del 9.2% respecto al mismo período de 2025, mientras que los delitos relacionados con la manipulación de programas informáticos aumentaron un 318.6%.

Las estadísticas preliminares del Ministerio Público revelan que las autoridades recibieron 467 reportes adicionales en comparación con el año anterior. En promedio, se registraron 18 hechos criminales diarios relacionadas con estas modalidades delictivas durante los primeros diez meses de 2026.

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La tendencia refleja un crecimiento sostenido. Entre enero y octubre de 2024 se contabilizaron 4,614 casos, cifra que ascendió a 5,100 en 2025. En dos años, los registros asociados con estos delitos contra el patrimonio económico aumentaron un 20.7%.

Del total de registros de este año, 5,112 corresponden a estafas simples y 132 a estafas agravadas. Ambas modalidades representan el 94.2% de los casos contabilizados, mientras que los restantes están vinculados con otras prácticas fraudulentas contempladas en la legislación panameña.

Las falsas ofertas de inversión y la suplantación de identidad son utilizadas para obtener dinero de las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, fraude y estafa tienen diferencias jurídicas. El primero comprende diversas conductas destinadas a obtener beneficios ilícitos mediante engaños o manipulaciones, mientras que la estafa constituye un delito específico contra el patrimonio de otra persona.

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En la estafa, el responsable induce a la víctima a cometer un error mediante información falsa o promesas engañosas, provocando que entregue dinero o bienes. En otras modalidades de fraude, el perjuicio puede producirse mediante alteraciones de sistemas informáticos, sin una entrega voluntaria.

Panamá endureció este año las sanciones mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, que modificó los artículos 220 y 221 del Código Penal. La pena por estafa simple pasó de uno a cuatro años a tres a seis años de prisión.

La sanción puede aumentar hasta un tercio cuando exista abuso de relaciones personales o profesionales, utilización de medios informáticos, suplantación de identidad o cuando el perjuicio económico supere los 50,000 dólares, sin exceder los 100,000 dólares.

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Para la estafa agravada, la legislación establece penas de siete a doce años de prisión cuando las pérdidas superen los 100,000 dólares o cuando el delito sea cometido por gerentes, administradores o apoderados en el ejercicio de sus funciones.

La provincia de Panamá concentra el 57.3% de las noticias criminales registradas a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas también muestran un repunte de las investigaciones por fraude informático, modalidad que pasó de 70 registros en 2025 a 293 en 2026. Este comportamiento representa un incremento de 223 casos y evidencia la creciente incidencia de la delincuencia vinculada con la tecnología.

El artículo 226 del Código Penal establece penas de cuatro a seis años de prisión por la manipulación de programas, redes o bases de datos con fines ilícitos. La sanción puede alcanzar ocho años cuando se utiliza información privilegiada o se abusa de accesos autorizados.

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Otras modalidades incluyen el cobro indebido de seguros, sancionado con dos a seis años de prisión, y la constitución de hipotecas sobre bienes ajenos, castigada con cuatro a seis años. El fraude en servicios públicos también contempla sanciones privativas de libertad.

Entre las investigaciones desarrolladas este año figura la operación Dolos, ejecutada el 24 y 25 de septiembre en Panamá Oeste, que concluyó con la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas con casos de falsas inversiones y suplantación de identidad.

Una de las víctimas entregó más de 2,000 dólares para participar en un supuesto negocio inexistente. En otro caso, una persona transfirió 1,500 dólares tras recibir mensajes de un supuesto amigo y de un falso funcionario que exigía el pago de un impuesto.

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Las transferencias bancarias no autorizadas forman parte de las investigaciones relacionadas con delitos informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 15 de octubre, las autoridades desarrollaron la operación Chat Scam en Chiriquí y Panamá Oeste, donde fueron aprehendidas cinco personas presuntamente relacionadas con investigaciones por fraude informático y apoderamiento indebido de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias monetarias.

En julio, la operación Adagio permitió la aprehensión de cuatro personas en Coclé, tras una denuncia relacionada con un ataque de phishing que derivó en dos transferencias bancarias no autorizadas. Las autoridades incautaron dispositivos para realizar análisis forenses digitales.

La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de registros, con 3,190 casos, seguida de Panamá Oeste, con 760, y Chiriquí, con 492. Marzo fue el mes con mayor incidencia nacional, al contabilizar 615 noticias criminales, frente a las 478 de octubre.

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