Con una salida explosiva, la campeona mundial cuscatleca inauguró su cosecha dorada en Guatemala y va por cuatro pruebas más este fin de semana. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

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La reina de la velocidad centroamericana vuelve a hacer vibrar el asfalto regional. Ivonne Nóchez, máxima referente del Team ESA y atleta del Programa Esfuerzo y Gloria, sumó una nueva medalla de oro para El Salvador tras imponerse en la exigente prueba de los 200 metros meta contra meta del XXV Campeonato Centroamericano de Patinaje de Velocidad de Naciones 2026.

La cita regional tiene lugar en el Patinódromo Municipal “Chanto Aquino” de Chiquimula, Guatemala, escenario donde la patinadora salvadoreña reafirmó su jerarquía absoluta frente a las mejores exponentes del istmo.

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Con una salida explosiva y una técnica impecable en cada zancada, Nóchez detuvo el cronómetro en 18,880 segundos, registro suficiente para adueñarse de lo más alto del podio. Esta modalidad, que se disputa de manera individual contra el reloj en busca del mejor tiempo sin enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la pista, exige máxima precisión desde el primer metro.

En este duelo a distancia, la salvadoreña volvió a superar en la tabla de tiempos a su principal rival directa en la región, la medallista mundial guatemalteca Dalia Soberanis, confirmando el excelente momento físico con el que arribó a territorio chapín.

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Lejos de conformarse con el oro inaugural en los 200 metros, la salvadoreña encara un exigente calendario en el patinódromo guatemalteco entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, fecha en la que bajará el telón del torneo y de su calendario internacional oficial en 2026.

De acuerdo con la programación confirmada por la propia patinadora y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), aún le restan cuatro pruebas clave para seguir ampliando su medallero:

One Lap (vuelta al circuito): Prueba en la que saltará a la pista luciendo sus credenciales como vigente campeona mundial tras su consagración en Asunción.

500 metros + distancia: Competencia de velocidad prolongada donde buscará imponer su ritmo y asegurar un nuevo podio para la delegación salvadoreña.

1,000 metros: Exigente carrera de medio fondo confirmada dentro de su programa oficial, con la puerta abierta a disputar alguna prueba adicional de fondo según la estrategia que defina el cuerpo técnico.

100 metros carriles: Su otra gran especialidad de velocidad pura, cuyas finales están programadas para cerrar el campeonato el domingo 29 de noviembre a partir de las 8:00 a. m. (hora de El Salvador y Guatemala).

Los grandes triunfos de Ivonne Nóchez en un 2026 histórico

La presea dorada conseguida en Chiquimula representa la cereza del pastel en una temporada 2026 sencillamente inolvidable para la velocista cuscatleca, quien ha llevado la bandera azul y blanco a los escenarios más prestigiosos del planeta. A lo largo del año, su dominio sobre ruedas ha quedado grabado con letras de oro en cada competencia internacional en la que se ha presentado.

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En octubre, durante los World Skate Games celebrados en Asunción, Paraguay, Nóchez escribió una de las páginas más gloriosas en la historia del deporte salvadoreño. En la pista sudamericana no solo se consagró campeona mundial en la prueba de One Lap (vuelta al circuito) con un tiempo de 31,405 segundos, sino que también pulverizó el récord mundial en la ronda clasificatoria de los 200 metros meta contra meta al marcar 18,389 segundos.

Su cosecha ecuménica en Asunción se completó con una medalla de plata en los 100 metros carriles y un bronce en la final de los 200 metros, consolidándose entre la élite absoluta del patinaje mundial.

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La patinadora del Team ESA atraviesa el mejor momento de su carrera, sumando títulos a nivel mundial, caribeño y centroamericano durante este 2026. (Cortesía: Ivonne Nóchez).

Meses antes, en julio, la atleta nacional ya había brillado con luz propia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En tierras caribeñas, Nóchez protagonizó jornadas memorables al colgarse dos medallas de oro. A esto se suma su corona panamericana obtenida en Colombia en la antesala de la justa caribeña, ratificando que su nivel competitivo atraviesa su punto más alto.