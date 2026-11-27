Johanna Fadul reveló que está enferma durante su embarazo (Cortesía Canal RCN - @johannafadul/ Instagram)

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La actriz Johanna Fadul compartió con sus seguidores que atraviesa un episodio de resfriado durante su embarazo.

Fadul apareció en sus historias de Instagram el jueves 26 de noviembre, mientras se encontraba dentro de su carro. Allí decidió contar cómo se sentía y habló sobre los cambios que ha experimentado en los últimos días mientras espera a su bebé junto a su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero.

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“Les cuento que tengo una peste, como resfriado, porque es solo la nariz y la garganta. No me pregunten”, expresó la actriz ante sus seguidores. La publicación abrió una conversación sobre su estado de salud, luego de varias semanas en las que ha compartido detalles de esta nueva etapa familiar.

La intérprete recordó que su hermana le había advertido que, durante el embarazo, algunas mujeres pueden sentir cambios en sus defensas y ser más propensas a padecer molestias respiratorias. Según contó, esa advertencia cobró sentido ahora que enfrenta por primera vez síntomas similares durante la gestación.

Johanna Fadul contó que atraviesa un resfriado durante su embarazo (cortesía RCN)

“En todo el tiempo del embarazo mi hermana me decía que a las mujeres se les bajaban las defensas y que ella se la pasaba con gripa”, relató Fadul. La actriz no dio detalles sobre una consulta médica ni sobre tratamientos, y se limitó a describir los síntomas que ha presentado.

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La actriz dijo que es la primera vez que se enferma en esta etapa

Johanna Fadul se tomó con humor el momento, aunque reconoció que el resfriado le ha causado molestias. La actriz dijo que no suele enfermarse con facilidad y que por eso le llamó la atención atravesar este cuadro durante el embarazo. “A mí es la primera vez que me da, yo soy hierba mala, nunca muere, y hasta ahorita me dio. Qué pereza”, comentó en sus historias de Instagram.

La artista indicó que el malestar está localizado en la garganta y la nariz. No mencionó fiebre, dificultades respiratorias u otros síntomas, ni informó si estas molestias han afectado el desarrollo de sus actividades diarias.

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Sus seguidores reaccionaron a la publicación con mensajes de apoyo y preguntas sobre su evolución. Fadul ha mantenido una comunicación frecuente con su comunidad digital desde que reveló que se convertirá en madre.

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron el embarazo a mediados de octubre de 2026.(Johanna Fadul/Instagram)

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron el embarazo en octubre

La noticia del embarazo de Johanna Fadul se hizo pública a mediados de octubre de 2026. La actriz compartió entonces que iniciaba esta etapa junto a Juanse Quintero, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Semanas después, Fadul reveló que el embarazo fue posible tras un proceso de reproducción asistida que la pareja inició luego de varios años de intentos para ampliar su familia. La actriz publicó un video con imágenes de las distintas fases del tratamiento, entre ellas la extracción de óvulos, la obtención de una muestra de esperma y la posterior transferencia embrionaria.

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“Hay milagros que comienzan mucho antes de hacerse realidad, comienzan con una oración, un sueño y un corazón que nunca pierde la fe”, escribió la intérprete al compartir el registro del proceso en sus redes sociales.

Las imágenes mostraron que una de las etapas centrales del tratamiento ocurrió el 20 de octubre de 2025. Fadul y Quintero asistieron juntos a las consultas y recibieron explicaciones del personal médico antes de la transferencia del embrión.

Una de las fases centrales del tratamiento de reproducción asistida tuvo lugar el 20 de octubre de 2025 (@johannafadul/ Instagram)

La pareja también tuvo la posibilidad de conocer con anticipación el sexo del bebé durante el procedimiento. Sin embargo, decidió no recibir esa información en ese momento y esperar una etapa posterior del embarazo para descubrirlo.

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El nuevo embarazo llegó después de una experiencia que marcó a la pareja. En 2015, cuando vivían en México, Johanna Fadul esperaba a sus hijas gemelas Antonella y Anabella. La gestación presentó complicaciones cerca del séptimo mes y los médicos detectaron un síndrome de transfusión feto-fetal, una condición que puede surgir cuando gemelos comparten placenta y existe un desequilibrio en el flujo sanguíneo.

Tras esa pérdida, la actriz ha relatado que enfrentó dificultades para volver a quedar embarazada. Según contó, dejó de menstruar y, durante los controles posteriores, los especialistas identificaron cicatrices uterinas y otras condiciones que requirieron seguimiento médico.

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Los seguidores de la pareja siguen atentos a las actualizaciones sobre la gestación (johannafadul / Instagram)

Desde el anuncio, los seguidores de la pareja han estado atentos a las actualizaciones sobre el embarazo. Hasta ahora, Fadul no ha confirmado cuántos meses de gestación tiene ni la fecha estimada para el nacimiento.