Dos fotografías yuxtapuestas muestran el trazado de avenidas con tránsito vehicular entre zonas residenciales y comerciales de una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de Guatemala iniciará el 2 de diciembre la segunda fase de renovación de la calle Martí, con un plazo aproximado de 45 días y un esquema de cierres, rutas alternas y carril reversible para mantener la circulación en una vía por la que transitan alrededor de 150 mil vehículos cada día.

La intervención abarcará 740 metros entre la 12 avenida B y 6ª calle hasta la 7ª avenida, en la zona 2. El proyecto busca renovar uno de los principales accesos a la capital desde el norte del país y mantener operativa la conexión con la ruta al Atlántico.

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Los trabajos comenzarán con demoliciones en el sector de la 12 avenida B en dirección sur, hasta el área de la 11 avenida. Las labores se ejecutarán durante las 24 horas y los segmentos terminados se habilitarán progresivamente para el tránsito vehicular.

La obra fue programada durante las vacaciones escolares y universitarias, así como en la temporada de menor incidencia de lluvias, para reducir las afectaciones a quienes utilizan el corredor. La Municipalidad de Guatemala indicó que las tareas podrán suspenderse temporalmente y reprogramarse si las condiciones climáticas representan un riesgo para su ejecución.

Un mapa de la Municipalidad de Guatemala detalla los desvíos y carriles habilitados por obras en la Calle Martí de la zona 2. (Municipalidad de Guatemala)

Un corredor hacia el Atlántico y el puerto Santo Tomás de Castilla

La calle Martí y la calzada José Milla y Vidaurre conectan a la capital con la ruta al Atlántico, también llamada Jacobo Árbenz, que conduce al puerto Santo Tomás de Castilla. Esta conexión convierte a la arteria en una ruta utilizada por vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.

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El corredor sirve a los habitantes de las zonas 2, 6, 18, 24 y 25 de la ciudad de Guatemala. También enlaza con municipios como San Pedro Ayampuc, Chuarrancho, El Fiscal y Palencia, cuyos usuarios deberán considerar los desvíos dispuestos durante los trabajos.

La vía concentra actividades comerciales y logísticas vinculadas con el abastecimiento de distintas zonas capitalinas. En su entorno están el Mercado La Parroquia y el Mercado San Martín, además de comercios que reciben mercancías transportadas desde otras regiones del país.

El tránsito pesado tendrá una regulación específica durante esta fase. La comuna habilitará un carril reversible de uso obligatorio para los vehículos de carga, debido a la importancia de la ruta para el traslado de productos y para la circulación hacia el puerto.

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Las autoridades también dispondrán de grúas para retirar unidades pesadas averiadas que puedan bloquear el paso. Los automotores de carga que obstaculicen la circulación podrán recibir multas superiores a Q25 mil.

Un mapa de la Municipalidad de Guatemala detalla los desvíos y carriles habilitados por obras en la Calle Martí de la zona 2. (Municipalidad de Guatemala)

Desvíos por la 6ª calle y paso libre en la 11 avenida

Los conductores que circulen por la 12 avenida A, la 12 avenida y la 11 avenida A deberán utilizar la 6ª calle para incorporarse hacia el suroccidente por la 11 avenida. El crucero de esta última avenida permanecerá libre para facilitar el flujo vehicular mientras avanzan las demoliciones.

Los escombros generados durante la jornada serán retirados el mismo día para evitar su acumulación en el sector. La intervención se realizará por tramos, de modo que cada segmento concluido vuelva a estar disponible antes de que continúen las labores en otras áreas de la calle Martí.

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Los agentes de tránsito mantendrán apoyo constante en el área intervenida. La prioridad será garantizar el paso de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de emergencia que necesiten cruzar por el corredor.

Los posibles cambios en recorridos y paradas del transporte público serán coordinados con las entidades correspondientes. La circulación de buses dependerá de la evolución de los trabajos y de las disposiciones que se adopten en cada tramo.

La nueva etapa forma parte de un proyecto que comenzó en mayo de 2025 y contempla la colocación de 34 mil metros cuadrados de asfalto nuevo en toda la vía. La primera fase concluyó en junio, después de 17 días de trabajo continuo, en un tramo de 560 metros entre la 12 avenida A y la 16 avenida, cerca de la Parroquia Santa Cruz del Milagro, en la zona 6.

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En aquella intervención se aplicaron dos capas de asfalto: una base de 14 centímetros de mezcla convencional y otra de siete centímetros de mezcla modificada. Ambas fueron colocadas sobre una base estabilizada de 30 centímetros, de acuerdo con los detalles divulgados entonces por la comuna capitalina.

La primera fase había sido dividida originalmente en seis etapas, con una duración estimada de entre 25 y 30 días para cada una. El nuevo tramo tendrá un período previsto de un mes y quince días, aunque su duración dependerá de las lluvias y de eventuales imprevistos durante la obra.