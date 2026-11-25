Unas manos entrelazadas sostienen un rosario de cuentas de madera sobre una biblia cerrada en una mesa frente a una cruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para los católicos, la oración diaria es una forma de mantener una relación constante con Dios. No se limita a pedir ayuda: también permite agradecer, reconocer errores, meditar el Evangelio y poner las decisiones cotidianas bajo la guía de la fe.

La Iglesia enseña que la oración fortalece la vida espiritual porque ayuda a vivir con mayor confianza, paciencia y disposición para servir a los demás. Puede realizarse en silencio, con oraciones tradicionales, al leer la Biblia, durante la misa o en actividades diarias.

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También ofrece un momento de pausa ante las preocupaciones. Para muchas personas, rezar cada día da orden a la jornada y ayuda a enfrentar dificultades sin perder la esperanza.

No existe una única forma ni un horario obligatorio para la oración personal. Lo central es la sinceridad y la constancia: dedicar unos minutos para hablar con Dios y escuchar, desde la reflexión, lo que la fe propone para la propia vida.

Las manos de un adulto mayor y un niño sostienen un rosario con cuentas moradas sobre un mantel blanco durante una oración familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para este 25 de noviembre

Señor, en este 25 de noviembre te doy gracias por un nuevo día. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones.

Dame fortaleza ante las dificultades, sabiduría para tomar buenas decisiones y serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar.

Que mi hogar tenga paz, que mi trabajo dé frutos y que nunca me falte la disposición de ayudar a los demás.

Por intercesión de santa Catalina de Alejandría, concédeme vivir con fe, esperanza y amor. Amén.

Santoral 25 de noviembre: quién era Santa Catalina de Alejandría

Santa Catalina de Alejandría es una virgen y mártir cristiana cuya fiesta se celebra cada 25 de noviembre.

Según la tradición, vivió en Alejandría, Egipto, a inicios del siglo IV. Se le recuerda por defender su fe ante autoridades y filósofos paganos, y por morir mártir hacia el año 305.

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Parte de los detalles de su vida procede de tradiciones antiguas, por lo que no todos pueden comprobarse históricamente. Para los católicos, su figura representa la unión entre fe, inteligencia y valentía.

¿Por qué causas se pide su intercesión?

Se le invoca especialmente por:

Estudiantes, maestros, profesores e investigadores.

Filósofos, teólogos, predicadores y personas que buscan defender su fe.

Quienes necesitan sabiduría, claridad de pensamiento y prudencia al hablar.

Jóvenes y mujeres solteras.

Personas que enfrentan decisiones difíciles o deben sostener sus convicciones.

Oficios vinculados con ruedas, como conductores, mecánicos y fabricantes de maquinaria, por la tradición de la rueda asociada con su martirio.

Una ilustración representa a Santa Catalina de Alejandría con una espada, una palma y la rueda rota frente a una panorámica de la ciudad clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración a santa Catalina de Alejandría

Santa Catalina de Alejandría, testigo de fe y defensora de la verdad, ruega por mí ante Dios.

Alcanza para mí sabiduría para comprender lo que debo hacer, claridad para expresar mis palabras y fortaleza para mantenerme firme ante las dificultades.

Protege a los estudiantes, maestros y a quienes buscan la verdad con un corazón sincero. Enséñame a vivir mi fe con humildad, prudencia y valentía.

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Santa Catalina de Alejandría, ruega por nosotros. Amén.