CIUDAD DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2026.- El embajador estadounidense Ronald Johnson destacó a los militares fallecidos en la operación para detener a El Chapo Isidro. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Guardar

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pidió este martes un momento de oración por los cuatro militares mexicanos muertos en el operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”. El homenaje ocurrió durante una ceremonia por el Día de Acción de Gracias en su residencia oficial en la Ciudad de México.

El coronel en retiro y exintegrante de la CIA dedicó sus primeras palabras a los elementos que murieron la noche del viernes 20 de noviembre, durante el operativo que terminó con la detención del narcotraficante en Guasave, Sinaloa. A la ceremonia asistieron empresarios, diplomáticos y funcionarios mexicanos, además de la esposa del embajador, Alina Johnson.

PUBLICIDAD

“Estaban tratando de llevar más ley, orden y paz”

CIUDAD DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2026.- El embajador estadounidense Ronald Johnson ofreció su mensaje de agradecimiento y buena fortuna para las relaciones bilaterales México-Estados Unidos durante la celebración del Día de Acción de Gracias en la residencia oficial de la embajada. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Johnson pidió a los asistentes una pausa, una oración o, para quienes no practican ningún culto, un pensamiento dirigido a las familias de los militares caídos.

“Voy a pedir a todos que tomen una pausa por unos minutos y recen, o si no creen en ello, solo pensarlo, enviar pensamientos a las familias de los cuatro miembros del servicio mexicano que fueron asesinados este fin de semana, de quienes fueron heridos esta semana, porque ellos estaban intentando traer más ley y orden y paz y prosperidad y seguridad a esta nación, es importante para ambas”, dijo.

Los elementos pertenecían a las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional que ejecutaron la aprehensión de Meza Flores, señalado como líder del Cártel de Guasave y colocado desde hace meses en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

PUBLICIDAD

Antes del homenaje, el embajador explicó que dedicaba un momento diario a reflexionar sobre su trabajo. Admitió que no disfrutaba la rutina de atender los asuntos que surgen cada jornada, pero aseguró que encontraba sentido en ello al final del día.

(Crédito: FGR)

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, actualizó el balance del operativo durante la conferencia matutina del 23 de noviembre. Informó que el número de presuntos delincuentes muertos ascendió a 16, frente a los 7 reportados en el comunicado inicial de la Sedena, luego de que el resto fue localizado en los días posteriores al operativo. Con los cuatro militares caídos, el saldo total de la Operación Centella llegó a 20 muertos.

PUBLICIDAD

Trevilla Trejo detalló además que, junto con Meza Flores, fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización; José Luis “N”, su cuñado y operador financiero, y Pánfilo “N”, también primo suyo y señalado como operador logístico. En esta y en acciones subsecuentes, las autoridades detuvieron a 12 integrantes adicionales del grupo delictivo.

Entre el armamento asegurado, el funcionario mencionó dos fusiles Barrett, una ametralladora calibre .50, una ametralladora calibre 5.56, un lanzagranadas y 17 vehículos, 8 de ellos con blindaje artesanal. Añadió que, durante los días 21 y 22 de noviembre, las fuerzas federales aplicaron un plan antibloqueo para levantar 21 bloqueos que había impuesto la organización tras la captura de su líder, con el retiro de 50 vehículos de las vialidades afectadas.

PUBLICIDAD

Jonhson destaca que México ha detenido a 5 de los 10 más buscados del FBI

Fuerzas de seguridad de México. REUTERS/Jorge Alvarado

En otro momento de la ceremonia, el embajador Johnson destacó que, durante su gestión, México ha logrado detener a cinco personas que figuraban en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

“México también ha arrestado a cinco individuos que figuraban en la lista de los diez más buscados del FBI, cinco desde que estoy aquí, es algo bastante impresionante”, afirmó.

El embajador atribuyó el resultado a la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. “Con el presidente Trump estamos reforzando la seguridad, combatimos a las redes criminales, protegemos nuestras fronteras mientras expandimos las oportunidades para ambas naciones”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Johnson agradeció a Trump por haberlo nombrado al frente de la embajada. “Gracias, señor presidente, por seguir teniendo confianza en mí para hacer trabajos difíciles. Porque este es un trabajo difícil”, declaró.

Las cifras de Johnson

CIUDAD DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2026.- El embajador estadounidense Ronald Johnson ofreció su mensaje de agradecimiento y buena fortuna para las relaciones bilaterales México-Estados Unidos durante la celebración del Día de Acción de Gracias en la residencia oficial de la embajada. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

El embajador atribuyó a la cooperación bilateral una caída de más del 40% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos desde el punto más alto de la crisis de opioides, cuando se registraban cerca de 100,000 fallecimientos al año. “Así que son 40,000 vidas al año las que estamos salvando solo con eso”, resumió.

A esa cifra sumó otras: más de 56,000 armas de fuego aseguradas en Estados Unidos con destino a México; más de 500 toneladas de narcóticos y 9,500,000 pastillas de fentanilo incautadas en territorio mexicano; una caída de más del 95% en el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos; 188 criminales enviados por México a cortes estadounidenses, y más de 360 prófugos devueltos por Washington a territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Johnson cerró su intervención con un llamado a continuar la cooperación bilateral. “Detrás de todas estas cifras hay vidas: vidas protegidas, familias que permanecen unidas y comunidades más seguras. Eso es lo que entrega nuestra cooperación y por eso tenemos que seguir avanzando”, dijo.