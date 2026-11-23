La Fiscalía de Paraguay ordenó la captura de Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch por presunto lavado de activos en el caso Ueno Bank.

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La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes la detención de Francisco Peña Palacios, hermano del ex presidente Santiago Peña, y de su esposa, Rocío Caballero Bosch, por su presunta participación en operaciones irregulares relacionadas con Ueno Bank. La investigación apunta a una compraventa inmobiliaria de aproximadamente USD 3 millones, en la que una empresa vinculada con la pareja habría adquirido un establecimiento rural con financiamiento de la entidad y cuyos pagos, según la hipótesis fiscal, habrían sido asumidos por el conglomerado empresarial relacionado con el banco.

La disposición fue firmada por los fiscales que integran el equipo encargado de investigar el caso y remitida a la Comandancia de la Policía Nacional para que concrete las capturas. Ambos deberán quedar a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

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El requerimiento señala que Francisco Peña y su esposa “estarían vinculados a hechos investigados como lavado de activos, previsto en el artículo 196 del Código Penal, y administración en provecho propio”, contemplada en el artículo 8 de la Ley 2523/2004. La Fiscalía todavía debe establecer el grado de intervención que habría tenido cada uno.

El expediente examina la adquisición de un campo de 1.184 hectáreas situado en el departamento de Paraguarí, por un valor cercano a los USD 3 millones. La compradora fue Pear SRL, una sociedad que los investigadores vinculan con Francisco Peña y su esposa. La operación se concretó en 2023, cuando Ueno todavía funcionaba como financiera, antes de convertirse en banco.

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La investigación judicial indaga la compra de un establecimiento rural de 1.184 hectáreas en Paraguarí por un valor cercano a tres millones de dólares.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es la capacidad económica declarada por la sociedad al momento de realizar la transacción. Según los elementos incorporados a la pesquisa, Pear SRL tenía un capital social de apenas seis millones de guaraníes, una cifra que contrasta con el precio del establecimiento rural.

La investigación también busca determinar quiénes financiaron realmente la adquisición y cómo se cancelaron las obligaciones asumidas para concretarla. En ese punto aparece el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial vinculado con la propiedad de Ueno Bank, que presuntamente habría afrontado los pagos correspondientes al inmueble.

Una de las principales declaraciones que orientaron las pesquisas fue la de Julio Rey, ex vicepresidente segundo de Ueno Bank, quien permanece en prisión preventiva por esta causa. Ante los fiscales, sostuvo que Pear SRL estaba relacionada con Francisco Peña y describió un mecanismo mediante el cual se habrían cubierto las cuotas de la propiedad.

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De acuerdo con esa versión, los desembolsos habrían sido disimulados mediante facturas por supuestos trabajos de provisión de forraje destinados a la estancia Don Miguel, perteneciente al Grupo Vázquez. La hipótesis es que esos comprobantes habrían servido para justificar transferencias de dinero que, en realidad, estaban destinadas a pagar el inmueble.

La Fiscalía intenta establecer si los servicios facturados existieron efectivamente y si los movimientos comerciales tuvieron una finalidad legítima. Para ello, deberá contrastar los testimonios con la documentación contable, los registros societarios y las operaciones bancarias.

El exdirectivo de Ueno Bank Julio Rey declaró ante los fiscales que los desembolsos se justificaron con facturas de supuesta provisión de forraje.

El sábado, los investigadores allanaron las instalaciones de Pear SRL y secuestraron documentos relacionados con la compañía. El procedimiento se sumó a otros registros realizados durante la semana anterior en las viviendas de Francisco y Manuel Peña, otro hermano del exmandatario.

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El alcance de la causa Ueno Bank

La investigación forma parte del expediente abierto tras la intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre. La entidad informaba que tenía más de 2,94 millones de clientes y administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas jubilatorias y de distintas instituciones estatales.

El caso también alcanzó a antiguos responsables del banco y al extitular del organismo regulador, Carlos Carvallo, quienes permanecen bajo investigación y detenidos. Las autoridades buscan reconstruir las decisiones financieras y las operaciones que condujeron a la intervención.

Santiago Peña también fue imputado en el expediente por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El exmandatario fue destituido por el Senado mediante un juicio político.

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La orden contra su hermano y su cuñada amplía el alcance de las pesquisas hacia su entorno familiar. La Fiscalía deberá determinar ahora si los elementos reunidos permiten avanzar con imputaciones y establecer las responsabilidades penales correspondientes.