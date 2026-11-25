La mexicana entregó el título a Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico. (@fatimaboschfdz / @missuniverse)

Guardar

Fátima Bosch se despidió del título de Miss Universo 2025 este martes 24 de noviembre, horas antes de coronar a su sucesora en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La mexicana cerró su reinado con mensajes en redes sociales y un discurso final sobre el escenario antes de entregar la corona a la nueva ganadora.

La ganadora de Miss Universo 2026 es Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien recibió el título de manos de Bosch el 24 de noviembre de 2026 en el mismo recinto donde la mexicana había sido coronada un año antes.

PUBLICIDAD

El último discurso de Bosch antes de entregar la corona

Durante su despedida en el escenario, Bosch calificó como un privilegio decir “por última vez, Fátima Bosch, Miss Universe 2025” y levantó una banda con el mensaje “¡Viva Cristo Rey!” mientras desfilaba.

En su discurso final, recordó el inicio de su reinado hace un año: “Hace un año, Dios puso sobre mi cabeza una corona y en mi corazón una misión: llevar amor, esperanza y luz a quienes más lo necesitan”. La frase formó parte del fondo sonoro mientras caminaba por última vez con la corona.

Antes de la coronación, la reina saliente compartió un video de despedida en la que agradeció el año que vivió con la corona. (Instagram)

Bosch añadió que buscó transmitir un mensaje de autenticidad durante los doce meses de su gestión: “Quise enseñarle al mundo que ser auténtica es tener el valor de ser tú misma”. Cerró con una recomendación dirigida al público que seguía la transmisión.

PUBLICIDAD

“Hoy me despido de esta corona con el alma llena de gratitud. Y a ti te digo que nunca tengas miedo de ser tú misma, de defender lo que crees y de dejar que Dios guíe tus pasos”, expresó la mexicana antes de retirarse del escenario para dar paso a la coronación de Barreto.

Los mensajes de Bosch en redes sociales horas antes de la gala

Antes de subir al escenario por última vez como reina, la mexicana publicó en su cuenta de Instagram un video con una recopilación de los momentos vividos antes, durante y después de obtener la corona en noviembre de 2025.

En el texto que acompañó el video, escribió: “A pocas horas de que este hermoso sueño llegue a su fin. Al mirar atrás, mi corazón se llena de gratitud, al saber que lo di todo y creer más que nunca que los sueños realmente se cumplen. Gracias, Dios. Gracias, Universo”.

PUBLICIDAD

En su último discurso sobre el escenario, pidió a las mujeres no tener miedo de ser auténticas y defender lo que creen. (Facebook Fátima Bosch / @missuniverse)

Posteriormente, la cuenta oficial de Miss Universo publicó junto con Bosch una entrevista en la que la mexicana reflexionó sobre su transformación durante el año de reinado. El texto que acompañó esa publicación plantea un contraste entre dos versiones de la misma persona.

“Una mujer soñó con este momento. La otra lo vivió. En algún punto entre la niña que alguna vez imaginó este camino y la mujer que pudo vivirlo, se construyó toda una vida de recuerdos”, se lee en la publicación conjunta.

El mensaje continúa con una definición sobre el significado que tuvo la corona durante su gestión: “Dos versiones de la misma alma, sentadas frente a frente, con mil cosas por decir y un millón de razones para agradecer. La corona nunca fue toda la historia. Fue todo lo que hizo falta para convertirse en la mujer que podía llevarla”.

PUBLICIDAD

La publicación cierra con tres frases breves que resumen el cierre de la etapa de Bosch como Miss Universo: “Eternamente agradecida. Transformada para siempre. Siempre Fátima”.

Con un video retrospectivo y una entrevista conjunta con la organización, la mexicana despidió su reinado horas antes de la gala final. (Captura de pantalla @fatimaboschfdz)

La galería final antes de la entrega de la corona

La cuenta oficial de Miss Universo dedicó una publicación adicional a Bosch con una galería de fotografías de su última pasarela antes de entregar el título. Las imágenes documentaron el recorrido final de la mexicana sobre el escenario donde, un año antes, había sido proclamada ganadora.

La secuencia de publicaciones, tanto en la cuenta personal de Bosch como en la institucional del certamen, marcó el cierre formal de un reinado que comenzó en noviembre de 2025 y concluyó este 24 de noviembre con la coronación de Jennifer Barreto como la nueva Miss Universo.

PUBLICIDAD