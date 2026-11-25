La joven de 17 años salió con su novio pero no regresó, encontraron su cuerpo sin vida en un balneario Foto: Facebook Familia de Evelyn

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Un adolescente quedó detenido por el presunto feminicidio de Evelyn León Hernández, joven de 17 años localizada sin vida la noche del viernes 20 de noviembre en Chichicaxtle, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Sus padres lo entregaron a las autoridades, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género.

La joven había sido reportada como desaparecida desde la tarde del jueves 19 de noviembre. Familiares, amigos y habitantes de la comunidad participaron en su búsqueda durante las horas previas al hallazgo.

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Evelyn fue encontrada en un predio de Chichicaxtle, dentro de un antiguo balneario abandonado de Puente Nacional. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarían estudios para determinar la causa de muerte y aportar elementos a la indagatoria.

La detención fue confirmada el sábado 21 de noviembre. La información disponible señaló que el adolescente fue puesto a disposición de las instancias correspondientes por sus propios padres.

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía abrió una investigación bajo protocolo de feminicidio

La Fiscalía General del Estado confirmó que inició una carpeta de investigación por feminicidio. La institución afirmó que las actuaciones ministeriales se realizarían conforme a los protocolos aplicables para este delito y con perspectiva de género.

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En su comunicado, la Fiscalía sostuvo que contaba con una línea sólida de investigación y aseguró que el caso no quedaría impune. La dependencia no confirmó públicamente la identidad del adolescente detenido ni detalló su situación jurídica.

Los primeros reportes indicaron que Evelyn fue vista por última vez acompañada de otro adolescente, identificado de manera preliminar como su presunto novio. Cuando sus familiares intentaron localizarlo, él habría negado haberla visto.

Una cruz de madera morada se erige en un paisaje árido al atardecer, representando la memoria y la lucha contra el feminicidio en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente se informó sobre la detención de un joven de 17 años en el municipio de Úrsulo Galván, presuntamente relacionado con el caso. La Fiscalía no confirmó si se trataba de la misma persona que habría acompañado a Evelyn antes de su desaparición.

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Familiares exigieron justicia al recibir el féretro de Evelyn

La llegada del féretro de Evelyn León Hernández a su vivienda en Puente Nacional reunió a familiares y personas cercanas que exigieron el esclarecimiento de su muerte. Carlos León, tío de la adolescente, difundió imágenes del momento mediante sus redes sociales.

El familiar expresó el dolor de la familia con un mensaje dirigido a su sobrina: “Siento coraje, rabia, tristeza, dolor ver cómo llegas a la casa en esa caja cuando tú saliste con vida y caminando de aquí de la casa. Justicia para mi sobrina”.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad de Chichicaxtle se sumó al reclamo para que se determinen las circunstancias de las horas en que la joven permaneció desaparecida. La investigación permanecía abierta bajo el protocolo de feminicidio.

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El asesinato de Evelyn fue señalado como el quinto feminicidio registrado en Veracruz en los tres meses previos, tras cuatro casos ocurridos entre el 8 de septiembre y el 7 de noviembre de 2026 en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa.

Otros cuatro feminicidios fueron registrados en Veracruz en tres meses

Las víctimas de esos casos fueron María Cristina Muñoz Loya, conocida como Maricris, en Veracruz; la médica Cristina Ramos Argüello, de 33 años, en Coatzacoalcos; Karina Báez Cruz, de 25 años, también en Coatzacoalcos, y Danna Itzel Martínez Díaz, de 23 años, en Xalapa.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones de la Fiscalía y las versiones de familiares señalaron a parejas o exparejas sentimentales como presuntos responsables en esos cuatro casos. Cada indagatoria avanzó con circunstancias y posibles implicados distintos.

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Por el feminicidio de Maricris Muñoz Loya, Jorge Eduardo “N” fue detenido el 20 de septiembre. José Armando “N” se entregó a las autoridades el 9 de noviembre por su presunta relación con el asesinato de Karina Báez Cruz.

Kevin Alberto “N” también fue entregado por sus padres por su presunta participación en el feminicidio de Danna Itzel Martínez Díaz. En el caso de Cristina Ramos Argüello, las autoridades mantenían la búsqueda de Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable.

La Fiscalía ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera localizar a Córdova Pérez. También ofreció otra recompensa por la misma cantidad para dar con Lenin Yuri Córdova Santana, padre del buscado y señalado por presuntamente ayudarlo a evadir a las autoridades.

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