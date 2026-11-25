Jennifer Barreto y su hija Penélope, el dúo que cambió para siempre la historia de Miss Universo (@fervid.magazine)

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El 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Jennifer Barreto cumplió un hito que el propio reglamento del certamen había impedido durante décadas: se consagró como la primera madre en la historia del certamen de Miss Universo en ganar la corona internacional.

Lo hizo ante su propio público, en la 75.ª edición del concurso, en la isla que la vio nacer.

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La saliente Fátima Bosch, de México y Miss Universo 2025, fue quien le entregó la corona, bautizada oficialmente como The Radiance of an Eternal Legacy. En ese momento, Barreto se convirtió en el símbolo de un cambio de era para el certamen.

La puertorriqueña que llegó sin experiencia en pasarelas y se fue con el título más importante del mundo (AP/Alejandro Granadillo)

Una victoria que trasciende la corona

El triunfo de Barreto es el sexto de Puerto Rico en la historia del certamen. La isla no ganaba desde 2006, cuando lo hizo Zuleyka Rivera.

Que ninguna madre hubiera alcanzado el triunfo antes no fue una casualidad histórica, sino una consecuencia directa del reglamento: hasta 2022, el concurso prohibía de forma explícita la participación de mujeres casadas y de madres. Fue recién tras el levantamiento de esa restricción que concursantes en la situación de Barreto pudieron acceder a la competencia, según informó la BBC.

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Barreto es madre de Penélope, una niña de siete años, y está casada con Jean Carlos Barreto. La revista People fue uno de los medios que recogió la historia familiar de la nueva reina: la concursante llegó a la competencia con una trayectoria completamente ajena al mundo de la moda o los certámenes de belleza.

Ella misma lo afirmó en declaraciones recogidas por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico: “Me uní simplemente para vivir algo nuevo”.

Según el medio El Vocero, tras ganar la corona nacional señaló: “Ya no soy la mujer que era cuando empecé Miss Universe Puerto Rico”.

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Tres años después de que Miss Universo levantara la prohibición para madres, Puerto Rico entregó la respuesta más contundente (AP/Alejandro Granadillo)

Una trayectoria construida lejos de las pasarelas

Barreto pisó una pasarela por primera vez en febrero de 2026. Cuatro meses después, se impuso entre más de 30 candidatas para quedarse con la corona de Miss Universo Puerto Rico 2026, representando al municipio de San Sebastián.

En ese lapso, tal y como documentó El Nuevo Día, también perdió casi 32 kilogramos (70 libras) como parte de su preparación.

Antes de los concursos, Barreto construyó una carrera sólida en el campo de la psicología y el trabajo social.

Obtuvo una licenciatura en Psicología en Kentucky, y luego completó dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico, con especializaciones en intervención ante trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

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De las aulas universitarias en Kentucky a los escenarios internacionales: el camino atípico de la nueva reina (AP/Alejandro Granadillo)

En 2021 inició su carrera profesional en el Departamento del Ejército de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas, donde se desempeñó como educadora y co-respondedora de crisis dentro del Programa de Defensa Familiar (Family Advocacy Program).

Allí asistía a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil dentro de comunidades militares.

Tiempo después fue seleccionada como especialista en prevención, rol desde el que diseña planes comunitarios y analiza factores de riesgo, de acuerdo con su biografía oficial en el sitio de Miss Universe Puerto Rico.

En Fort Cavazos trabajó como educadora y asistente en crisis para familias militares víctimas de violencia doméstica (KENS 5)

El compromiso que lleva al certamen

Para el certamen internacional, Barreto presentó una iniciativa propia llamada Amplifying. El proyecto aprovecha la plataforma global de Miss Universo para visibilizar problemáticas locales y conectar al público con soluciones impulsadas por las propias comunidades.

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Las temáticas que aborda incluyen la inseguridad alimentaria, el bienestar animal y la protección del ambiente.

Criada por sus abuelos en Isabela, en el noroeste de Puerto Rico, miraba el concurso junto a su madre desde pequeña, según contó a medios locales. No tenía planes de participar hasta que, en el verano de 2025, viajó a Georgia para prepararse, antes de regresar a la isla a competir.

JSalud mental, inseguridad alimentaria y bienestar animal: las causas que Jennifer Barreto pone sobre el escenario global (AP/Alejandro Granadillo)

Más allá de Amplifying, Barreto también colabora con la Asociación de Diabetes Pediátrica de Puerto Rico.

La salud mental, en especial el bienestar emocional de mujeres y familias, es el eje central de su trabajo, afirmó en distintas entrevistas.

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Las otras cuatro posiciones del top cinco fueron para Melissa Núñez (República Dominicana), Clara Vegas (Venezuela), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Georgia Waddington (Nueva Zelanda).

El reinado de Barreto arranca en un momento de debate interno sobre el futuro institucional de la organización, de acuerdo con The Associated Press.