Últimas actualizaciones
Usuarios reportan atrasos de más de 15 minutos en Línea A del Metro CDMX, con dirección a Pantitlán.
Usuarios reportan atrasos de trenes en la línea 9, estación Puebla, dirección Tacubaya.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este miércoles 25 de noviembre.
Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.