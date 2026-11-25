Las autoridades estadounidenses detuvieron a 23 personas durante la operación 'Get Your Kicks', desplegada durante 41 días en Oklahoma para combatir el tráfico de armas y drogas. (Crédito: X | @USAO_NDOK)

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Una red de tráfico de armas que presuntamente abastecía a organizaciones criminales fuera de Estados Unidos fue detectada durante un operativo en Oklahoma, donde autoridades detuvieron a 23 personas, aseguraron 122 armas de fuego y decomisaron más de 57 kilos de metanfetamina.

Los resultados fueron dados a conocer el martes 24 de noviembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que detalló los alcances de la operación Get Your Kicks, desplegada durante 41 días, del 8 de octubre al 17 de noviembre, en el norte de Oklahoma.

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Entre los casos derivados de las investigaciones destaca el de Héctor Hernández, ciudadano estadounidense acusado de conspiración para traficar armas y proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada: el Cártel de Juárez.

La acusación representa la primera de este tipo relacionada con el grupo criminal mexicano en el Distrito Norte de Oklahoma, de acuerdo con el comunicado oficial. El hombre fue arrestado como parte de las investigaciones que permitieron identificar una presunta red dedicada al tráfico de armamento hacia organizaciones que operan fuera de territorio estadounidense.

Decomisaron 122 armas y más de 57 kilos de metanfetamina

El operativo movilizó a agencias federales, estatales y locales para combatir delitos violentos, tráfico de armas, distribución de drogas y otras actividades criminales en comunidades del norte de Oklahoma.

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De acuerdo con el balance presentado por la Fiscalía federal, los resultados de la operación fueron:

23 personas detenidas

122 armas de fuego recuperadas

126.44 libras de metanfetamina incautadas —equivalentes a aproximadamente 57.4 kilogramos—

106 pastillas de MDMA aseguradas

11 arrestos relacionados con infracciones migratorias

Todos los detenidos identificados durante la operación permanecían bajo custodia al momento del anuncio.

Una parte considerable de la metanfetamina decomisada fue asegurada por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Tulsa. Las autoridades no atribuyeron la totalidad de los narcóticos ni de las armas incautadas al Cártel de Juárez, sino que reportaron varios expedientes por tráfico de armamento y drogas que surgieron durante la investigación.

El operativo 'Get Your Kicks' se extendió del 8 de octubre al 17 de noviembre y dejó 122 armas de fuego aseguradas, además de metanfetamina y MDMA. (Crédito: X | @USAO_NDOK 2)

Un ciudadano estadounidense enfrenta cargos por apoyo material al Cártel de Juárez

Héctor Hernández enfrenta cargos por conspiración para cometer tráfico de armas y proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada. El Departamento de Justicia lo relacionó con una red de tráfico de armas que presuntamente suministraba armamento a organizaciones criminales fuera de Estados Unidos.

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La acusación por apoyo material al Cártel de Juárez constituye uno de los elementos más relevantes del caso, debido a que vincula el tráfico de armamento con una organización criminal mexicana designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump.

La Fiscalía no detalló en su comunicado el tipo de armamento que habría sido entregado al grupo criminal, las cantidades presuntamente traficadas hacia México ni los destinatarios específicos de las armas.

Un mexicano fue acusado por tráfico de armas y metanfetamina

Entre los detenidos durante la operación Get Your Kicks se encuentra Wilberth Joel Ramirez-Perez, ciudadano mexicano acusado de conspiración para traficar armas de fuego y conspiración para distribuir metanfetamina.

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En la investigación participaron: ATF, DEA, HSI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Policía de Tulsa y la Oficina del Sheriff del Condado de Tulsa. (Crédito: X |@USAO_NDOK)

Su expediente forma parte de los procesos derivados de la operación, pero la Fiscalía no lo señaló específicamente como integrante del Cártel de Juárez ni estableció que sus cargos estuvieran relacionados con la acusación de apoyo material presentada contra Héctor Hernández.

Otros acusados enfrentan cargos por compra de armas a través de terceros, conspiración para traficar armamento, distribución de metanfetamina y tráfico de MDMA.

Operación involucró a agencias federales y locales

La operación fue financiada mediante el programa Texoma HIDTA, destinado a fortalecer la coordinación entre agencias que combaten el narcotráfico y otras actividades criminales.

En el despliegue participaron la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Policía de Tulsa y la Oficina del Sheriff del Condado de Tulsa.

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Las autoridades afirmaron que la investigación no terminó con los arrestos ni con el decomiso de armas y drogas. Los datos recabados durante el operativo serán utilizados para abrir nuevas líneas de investigación contra redes de tráfico y contrabando, así como posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

El caso continuará bajo seguimiento del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de EEUU (Homeland Security Task Force), que coordina acciones entre distintas agencias para desarticular estas estructuras.