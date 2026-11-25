Janarino Ferreira dos Santos, de 74 años, fue rescatado con vida el 20 de noviembre en Amapá, a diez kilómetros del sitio donde desapareció (Captura de video)

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Un hombre de 74 años con Alzhéimer sobrevivió 11 días perdido en la selva amazónica de Brasil alimentándose de frutos silvestres, bebiendo agua de pozas y armando refugios con hojas de palmera. Janarino Ferreira dos Santos fue rescatado con vida el 20 de noviembre en el área de Ilha Redonda, en el estado de Amapá, a unos diez kilómetros del punto donde desapareció. Su historial como minero artesanal y cazador, oficios que lo pusieron en contacto permanente con la floresta desde joven, puede haber sido determinante para resistir casi dos semanas en condiciones extremas.

Según informó Folha de S.Paulo, Ferreira dos Santos fue hallado alrededor de las 16:45 horas, vestido únicamente con una cueca, sin poder caminar ni hablar. Los equipos de rescate lo retiraron de la floresta en una camilla improvisada con madera y hojas, en medio de vegetación cerrada y tramos anegados que dificultaron el avance. El hombre ingresó al Hospital de Emergencias de Macapá con cuadro de deshidratación y una infección urinaria, además de espinas incrustadas en los pies que debieron ser extraídas.

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Los rastros en la selva revelaron cómo sobrevivió cada día

Los guardaparques que participaron en el operativo encontraron pruebas concretas de las estrategias que Ferreira dos Santos empleó para mantenerse con vida. Restos de buriti —fruto típico de la Amazonia— daban cuenta de su alimentación, mientras que estructuras semejantes a camas, construidas con hojas de açaizeiro, mostraban cómo organizaba el descanso en medio de la vegetación.

El anciano, que padece alzhéimer, se había alejado el 10 de noviembre de un terreno rural cercano a Macapá y fue encontrado sin poder caminar ni hablar, con deshidratación e infección urinaria (Captura de video)

Las huellas también revelaron que Ferreira dos Santos no se desplazó al azar durante todo el período. Caminaba en círculos y volvía a zonas ya recorridas, lo que dificultó el rastreo, pero también sugería cierta lógica de supervivencia. Los equipos identificaron al menos dos de estas estructuras en distintos puntos del área: una con señales de haber sido construida días antes y otra de uso más reciente.

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Según los rastreadores, la experiencia previa en ambientes de monte puede haber marcado la diferencia. Durante años, el hombre trabajó extrayendo minerales y cazando, actividades que le dieron un conocimiento práctico del entorno que el alzhéimer no borró por completo. Ese saber acumulado le permitió tomar decisiones básicas pero vitales: elegir qué comer, cómo protegerse del frío nocturno y dónde encontrar agua.

La familia vivió casi dos semanas de incertidumbre y angustia

Ferreira dos Santos desapareció el 10 de noviembre después de alejarse de un terreno rural en la zona del Ramal da Mércia, cerca del kilómetro 12 de la BR-210, en las afueras de Macapá. Lo acompañaban su hija y dos perros. Cuando la mujer notó su ausencia, intentó encontrarlo sin éxito y dio aviso a las autoridades.

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Los guardaparques hallaron dos estructuras semejantes a camas y restos de buriti que mostraron cómo se protegía y alimentaba Janarino Ferreira dos Santos en la vegetación cerrada de Amapá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo movilizó a familiares, voluntarios, bomberos, guardaparques y equipos de rescate. Los trabajos incluyeron rastreos terrestres y operativos aéreos con drones, helicóptero y cámaras térmicas. Según CBS News y la agencia AP, Sara Monte dos Santos, nieta de 26 años y enfermera, fue quien insistió ante el cuerpo de bomberos para que continuaran las tareas cuando ya llevaban nueve días sin novedades.

Además del alzhéimer, el hombre tiene hipertensión y diabetes, condiciones que elevaban el riesgo de un desenlace fatal. La combinación de edad, deterioro cognitivo y enfermedades crónicas mantuvo a la familia en vilo durante todo ese período.

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Tras el rescate, el anciano evolucionó de forma favorable

Tras el rescate, de acuerdo con el medio local G1 el hombre fue trasladado a la Unidad Estatal de Internación (UEI) de Macapá, donde retomó la alimentación y quedó fuera de peligro, según informó su hija, Rayane Alfaia. El paciente continuaba bajo observación médica y recibía suero, vitaminas y acompañamiento clínico.

Las huellas encontradas por los equipos de búsqueda mostraron que el hombre de 74 años recorría zonas ya transitadas (Captura de video)

El comandante del operativo de rescate, identificado por CBS News como Cardoso, resumió el resultado con una frase directa: “Esta vez, gracias a Dios, pudimos entregar a este ciudadano con vida”. El caso generó amplia repercusión en Brasil, donde la historia de un hombre mayor con deterioro cognitivo que sobrevivió once días en la Amazonia movilizó tanto a los medios nacionales como a la prensa internacional.

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