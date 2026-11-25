Halle Berry solicitó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles la restitución de la custodia compartida de su hijo Maceo. (REUTERS/Stephane Mahe)

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Halle Berry solicitó el lunes 23 de noviembre al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que restablezca el acuerdo de custodia compartida que mantenía con su exesposo Olivier Martinez sobre su hijo Maceo, de 13 años, al tiempo que alertó de que el vínculo entre ambos se deteriora a un ritmo que podría dejar daños permanentes.

Según documentos judiciales obtenidos por People, Berry solicitó reinstaurar el calendario de crianza establecido en el acuerdo de agosto de 2023, en virtud del cual ambos compartían la custodia durante la semana y alternaban los fines de semana. Como alternativa, propuso un esquema de semanas alternas.

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En una declaración adjunta al expediente, la actriz describió los aproximadamente seis semanas de convivencia ininterrumpida que compartió con Maceo durante el verano de 2026, incluido un viaje a Fiyi, como un período de cercanía y afecto.

Sin embargo, señaló que esa dinámica cambió tras el regreso del menor a su cuidado en septiembre, después de un mes con Martinez.

“Durante años me han hecho ser la ‘mala’”, escribió Berry en la presentación judicial. “Expresé a Olivier y al tribunal mis preocupaciones sobre la exposición de Maceo a disputas de adultos, su creciente alineación con las posiciones de Olivier y su arraigada creencia de que él debería decidir asuntos que normalmente corresponden a los padres”.

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La actriz propuso al juez retomar el esquema de crianza fijado en agosto de 2023 o adoptar semanas alternas con Olivier Martinez. (Grosby Group)

La disputa judicial escaló el 1 de octubre, cuando Martinez presentó una solicitud de orden de protección por violencia doméstica contra Berry y reclamó la custodia exclusiva de Maceo, sin derecho de visita para la actriz.

Las medidas provisionales derivadas de esa solicitud suprimieron las visitas nocturnas de Berry con su hijo.

Tras un juicio de siete días que comenzó el 19 de octubre, el tribunal denegó la solicitud de Martinez el 29 de octubre al concluir que no había acreditado la carga de la prueba.

No obstante, el juez mantuvo un calendario de visitas modificado que otorga a Berry tiempo diurno los lunes y martes y fines de semana alternos, con visitas que concluyen a las 20:00 horas.

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Su exesposo presentó el 1 de octubre una petición de custodia exclusiva y una orden de protección por violencia doméstica contra la intérprete. (Grosby)

Halle Berry teme que las restricciones de custodia afiancen el alejamiento de su hijo Maceo

Berry describió en su declaración cómo, a partir del 19 de octubre, Maceo comenzó a mostrarse menos afectuoso y más resistente a su autoridad parental.

“Después del 19 de octubre, Maceo se volvió notablemente menos afectuoso hacia mí. Dejó de corresponder el afecto físico que ordinariamente había formado parte de nuestra relación y, cuando le decía que lo amaba, dejó de responder por completo”, escribió la actriz en su declaración.

La actriz también advirtió del impacto que la litigación podía tener sobre la dinámica cotidiana de crianza.

“Me preocupaba que interacciones habituales que implicaran reglas y consecuencias pudieran luego repetirse, reenmarcarse o caracterizarse como abusivas en el contexto de la litigación pendiente”, indicó en el mismo documento.

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Sus abogados advirtieron ante el tribunal que “el daño podría ser permanente” si no se restablece el acuerdo de custodia anterior.

Berry advirtió en documentos judiciales que el régimen actual de visitas deteriora el vínculo afectivo con el menor. (Instagram)

Maceo, según el escrito legal, se ha vuelto “más distante, más desafiante hacia su autoridad parental e insistente en que debe ser él quien determine dónde y cuándo pasa el tiempo de custodia”.

“Mi preocupación era, y sigue siendo, que cuanto más tiempo permanezca Maceo en este acuerdo de custodia limitado, más arraigado se volverá ese rechazo hacia mí y hacia mi autoridad parental, y más difícil será reparar nuestra relación de madre e hijo”, señaló Berry en su escrito.

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“Creo que Maceo y yo necesitamos urgentemente la restauración de un tiempo de custodia regular y significativo, junto con una terapia conjunta inmediata, para poder comenzar a reparar y fortalecer nuestra relación”.

Van Hunt, músico y pareja de Berry, presentó también una declaración de apoyo a la solicitud.

Hunt afirmó haber mantenido tres conversaciones de varias horas con Martinez, por teléfono y en persona, en un intento de propiciar un acuerdo sin intervención judicial.

Van Hunt declaró ante el tribunal que mantuvo conversaciones privadas con Martinez para alcanzar un acuerdo sin mediación de la corte. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según Hunt, Martinez reconoció en esas conversaciones que la tensión entre ambos perjudicaba a Maceo, aunque le habría dicho: “Cuando ella pare, yo pararé”.

Hunt también señaló que Martinez sugirió que Berry podía aliviar las tensiones si permitía que Maceo cambiara de club de fútbol, algo a lo que la actriz accedió.

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Sin embargo, Martinez habría comenzado luego a exigir que ciertas decisiones sobre la educación y el apoyo terapéutico del menor quedaran en manos del propio Maceo.

El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, indicó en un comunicado a Page Six que el tribunal dictó las órdenes vigentes en virtud del artículo 6340 del Código de Familia de California, relativo a la prevención de la violencia doméstica, y que “creemos que el tribunal tomó la decisión correcta basándose en las pruebas aportadas”.

Berry pidió al tribunal restablecer de forma inmediata el acuerdo de custodia anterior o, en su defecto, adoptar un esquema de semanas alternas. La audiencia para resolver la solicitud está prevista para el 17 de diciembre.

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