El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 16 de noviembre de 2026. EFE/BONNIE CASH / POOL

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La Administración de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva ofensiva comercial contra varios de los principales socios de Estados Unidos. Washington prepara aranceles sobre productos procedentes de 14 economías, incluida la Unión Europea, a las que acusa de sostener una capacidad industrial excesiva mediante subsidios, incentivos a la inversión y otras políticas que, según la Casa Blanca, perjudican a los fabricantes estadounidenses.

España quedaría incluida en ese régimen por formar parte del bloque comunitario. La referencia para las mercancías europeas es un gravamen del 15 %, el límite pactado entre Washington y Bruselas en el acuerdo comercial alcanzado durante el verano de 2025. Sin embargo, Estados Unidos todavía no ha difundido qué productos españoles podrían verse afectados ni ha precisado las tasas concretas para cada partida.

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Los aranceles no serán inmediatos. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó a CNBC, según informa EFE, que el Gobierno debe completar audiencias públicas, consultas y otros trámites previstos en la ley antes de adoptar una decisión definitiva. Greer estimó que ese procedimiento podría estar concluido en los próximos dos meses.

Arancel del 15 % para la UE

La tasa anunciada para la Unión Europea coincide con el tope incluido en el pacto comercial de 2025. Greer sostuvo que los nuevos gravámenes respetarán los límites acordados con los países y bloques con los que Estados Unidos ya alcanzó compromisos, como la UE, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

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Aunque la investigación abierta por Washington contempla aranceles de hasta el 20 %, el representante comercial estadounidense señaló que, en la mayoría de los casos, la subida final será de unos pocos puntos porcentuales y no llegará al máximo previsto.

El presidente Donald Trump en el momento de anunciar nuevos aranceles en la Casa Blanca en Washington, el 2 de abril del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein)

La propuesta no fija, por ahora, un tratamiento diferenciado para España. Las empresas españolas que exporten a Estados Unidos quedarían sometidas a las condiciones que se definan para el conjunto de la Unión Europea. El alcance para cada sector dependerá de la relación de partidas arancelarias que publique la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Esa lista será determinante para medir el impacto sobre las exportaciones españolas. La información difundida hasta ahora indica que las medidas se dirigirán a productos específicos, por lo que no afectarán de forma automática a todas las importaciones procedentes de la Unión Europea.

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Washington alega exceso de producción

La investigación se abrió en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Estados Unidos actuar frente a prácticas comerciales extranjeras que considera discriminatorias, injustificadas o contrarias a los acuerdos vigentes.

La Casa Blanca sostiene que la Unión Europea y los demás socios investigados impulsan una producción manufacturera que excede la demanda del mercado. Según Washington, esa capacidad permite que los bienes lleguen al comercio internacional a precios inferiores y coloca a las empresas estadounidenses en una situación de desventaja.

For decades, foreign governments have created, sustained, or contributed to structural excess capacity and production by pursuing industrial strategies built on wage suppression, illegal subsidies, non-market inputs, and other market-distorting practices.



Today, after lengthy… pic.twitter.com/UbaaF8tuhS — United States Trade Representative (@USTradeRep) November 25, 2026

Además de la Unión Europea, el plan incluye a Bangladés, Camboya, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Estados Unidos ha dejado fuera, por ahora, a México y Noruega, aunque ambos países siguen bajo revisión.

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China recibiría el mayor recargo. La propuesta contempla un arancel adicional de hasta el 20 % para determinadas importaciones chinas, que podría elevarse hasta el 40 % si no prosperan los acuerdos vinculados a la tregua comercial entre Washington y Beijing. Para algunos productos, el nuevo porcentaje podría sumarse a gravámenes previos.

Exenciones y respuesta de Bruselas

Los nuevos aranceles no se acumularán a los gravámenes sectoriales ya vigentes sobre automóviles, acero, aluminio y otros bienes sujetos a tasas por razones de seguridad nacional. Tampoco se añadirán a los derechos de entre el 10 % y el 12,5 % aprobados en julio para 60 socios comerciales en otra investigación relacionada con la aplicación de las normas contra el trabajo forzoso.

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Cuando un producto pueda quedar alcanzado por ambos regímenes, Estados Unidos aplicará el tipo más alto. También quedarían excluidos, según la información disponible, el petróleo, el gas, determinados alimentos que no pueden cultivarse en territorio estadounidense, los productos farmacéuticos y los minerales críticos.

Trump amenaza a España con aranceles por las discrepancias sobre gasto militar: "Deberían ser castigados" (Europa Press)

La Comisión Europea rechazó en marzo que el bloque comunitario sea responsable de un exceso de capacidad industrial. Su portavoz adjunto de Comercio, Olof Gill, afirmó entonces que el origen de ese problema “no está en Europa”.

Bruselas también avisó de que respondería de forma “firme y proporcionada” si Estados Unidos incumple el acuerdo comercial de 2025. La publicación de los productos afectados y la conclusión de los trámites previstos bajo la Sección 301 determinarán el alcance real de la medida para España y el resto de la Unión Europea.

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