La representante quedó eliminada en el corte hacia el Top 12, después de desfilar en traje de baño. (Instagram)

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María Vargas, representante de México, quedó eliminada en el corte del Top 30 al Top 12 durante la Gran Final de Miss Universo 2026, celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La jalisciense no logró avanzar después de la ronda de traje de baño.

Durante la presentación del Top 30, su nombre fue anunciado en el lugar número 17. Tras ese corte, 86 delegadas quedaron fuera de la competencia, y Vargas se mantuvo entre las semifinalistas que continuaron hacia la siguiente ronda.

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Al conocerse su lugar entre las 30 semifinalistas, Vargas compartió un mensaje de agradecimiento. “Me atreví a soñarlo”, expresó la jalisciense, en referencia a que imaginó este momento desde niña, antes de que el resto de México lo imaginara junto a ella. Sus hermanas, Erika y Viviana, publicaron cartas en Instagram con fotografías de infancia para desearle suerte antes de la gala.

La presentación y su traje de baño

María Vargas quedó en el Top 30 en Miss Universo 2026. (Instagram: cesardamianmx )

Para la ronda de presentación, Vargas desfiló con un vestido strapless en tono nude con pedrería, coordinado con el resto de las concursantes. Después llegó la pasarela de traje de baño que definió su salida del certamen: un conjunto de dos piezas en tono lila con detalles brillantes, complementado con una capa larga de tela translúcida en el mismo tono, extendida a los costados y con una caída hasta el suelo.

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La representante mexicana llevó el cabello recogido en una coleta alta, aretes grandes color plateado y tacones en tono dorado metálico. Vargas recibió elogios por su seguridad y presencia escénica tanto en esta gala como en la Competencia Preliminar del 22 de noviembre.

En días pasados, en las preliminares, Vargas había desfilado con el traje típico Imperio Rosa, también llamado Cosmos Wixárika, creación del diseñador jalisciense Joel García inspirada en los humedales y la biodiversidad de la península de Yucatán, con referencias a los flamencos rosados.

María Vargas desfiló su traje de baño en Miss Universo 2026. (Instagram: @missuniverse.mexico)

México se queda sin el bicampeonato

Con la eliminación de Vargas, el país no sumó una quinta corona ni el bicampeonato que se habría acumulado tras el triunfo de Fátima Bosch en 2025.

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Hasta ahora, México acumula cuatro coronas en la historia del certamen, obtenidas por Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en 2020 y Bosch en 2025.

El Top 12 de esta edición quedó integrado por Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

De ese grupo, cinco delegadas avanzaron de forma directa al Top 5, tras la pasarela de vestido de noche: Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda.

¿Quién ganó Miss Universo?

Emotivo momento de coronación para Jennifer Barreto (Miss Universo/Instagram)

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se coronó como la nueva Miss Universo y se convirtió en la primera madre en ganar el certamen.

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Barreto, de 27 años, es psicóloga y trabajadora social especializada en prevención de violencia doméstica, con experiencia en el Departamento del Ejército de Estados Unidos. El segundo lugar fue para Melissa Núñez, de República Dominicana, mientras que Clara Vegas, de Venezuela, ocupó el tercer puesto.

Fátima Bosch coronó a su sucesora al cierre de la gala, pero antes protagonizó un último gesto en el escenario. Durante su pasarela final, apareció con la corona puesta, sin la banda habitual de su título, y sostuvo entre las manos una tela con la frase “Viva Cristo Rey”.

La tabasqueña hace su último recorrido como Miss Universo antes de entregar la corona a la ganadora de la edición 2026 del certamen. (Instagram)

El mensaje no fue improvisado. Bosch retomó la misma frase que utilizó al ganar la corona en 2025, cuando cerró un agradecimiento a Dios en redes sociales con esas palabras. Un año después, sin más explicación, volvió a mostrarla como una manifestación de su fe al final de su reinado, que estuvo envuelta en la polémica por presuntas acusaciones de favoritismo de Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen.

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Para esa última caminata, la tabasqueña lució un vestido azul y lanzó otro mensaje antes del gesto religioso: “Ser auténtica es tener la valentía de ser tú misma”.

Un día antes, en un evento de despedida en San Juan, Bosch había ofrecido un discurso con la voz entrecortada. “Hay capítulos en la vida que son tan extraordinarios que, cuando llega el momento de cerrarlos, las palabras parecen quedarse cortas”, dijo, antes de cerrar con: “Por última vez, Fátima Bosch, Miss Universe 2025”.