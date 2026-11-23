Bogotá dispone de 2.934 vacantes de empleo durante la última semana de noviembre a través de convocatorias presenciales y virtuales (REUTERS/Luisa González)

Guardar

Bogotá tendrá 2.934 vacantes de empleo disponibles durante la semana del 23 al 28 de noviembre de 2026, mediante jornadas presenciales, la Agencia de Empleo de Bogotá y el Servicio Público de Empleo. Las personas interesadas pueden consultar las ofertas y sus actualizaciones en www.desarrolloeconomico.gov.co.

La programación incluye cuatro ferias laborales con 1.700 puestos y una jornada exclusiva para mujeres, prevista para el jueves 26 de noviembre en la localidad de Kennedy. Además, la Unidad Móvil de Empleo atenderá en Tunjuelito con servicios gratuitos para registrar hojas de vida, recibir orientación ocupacional y conocer opciones de formación.

PUBLICIDAD

Cuatro jornadas presenciales reunirán 1.700 puestos de trabajo

El martes 24 de noviembre habrá dos convocatorias. La primera se desarrollará en Chapinero, en la calle 59 #13-33, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. Allí se ofertarán 300 empleos para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción, además de conductores y conductoras con licencia C2 o C3.

La feria laboral de Chapinero ofrece 300 puestos de trabajo para conductores con licencia C2 o C3 y personal de cocina y producción (Secretaría de Desarollo Económico)

Ese mismo día, de 9:00 a. m. a 12:00 m., habrá 200 vacantes en la carrera 13 #27-00, local 177. La oferta contempla puestos de agentes de control aeroportuario, manejadores caninos, supervisores de puesto y guardas de seguridad. El cargo de agente de control aeroportuario no exige experiencia previa.

PUBLICIDAD

La siguiente jornada será el miércoles 25 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m., en el salón comunal del barrio Suramérica, ubicado en la calle 28 Sur #4-24. Las 200 oportunidades disponibles corresponden a perfiles de construcción y áreas técnicas, como oficial de obra, oficial de mampostería, oficial de estructuras metálicas, soldador, auxiliar de obra y técnico eléctrico.

Feria para mujeres ofrecerá 1.000 vacantes en Kennedy

La convocatoria con mayor número de puestos se realizará el jueves 26 de noviembre en el Parque Alcaldía Local de Kennedy, en la calle 41 Bis Sur #78J-02. La feria, dirigida a mujeres, reunirá a 25 empresas entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. y pondrá a disposición 1.000 vacantes de empleo.

PUBLICIDAD

El sector de seguridad oferta vacantes para agentes de control aeroportuario sin exigir experiencia laboral previa (Secretaría de Desarollo Económico)

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la estrategia busca facilitar el acceso de las mujeres a empleos formales y fortalecer su autonomía económica. La funcionaria indicó que las jornadas conectan a las compañías que requieren personal con las personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

El Servicio Público de Empleo concentra 1.234 oportunidades

Por otra parte, el Servicio Público de Empleo tiene publicadas 1.234 vacantes para distintos perfiles y niveles de formación. La oferta incluye 273 puestos para personas con discapacidad, 116 para profesionales, 181 para quienes no tienen experiencia y 365 para mayores de 50 años.

También hay 531 oportunidades dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años y 560 que priorizan la vinculación de mujeres. Las categorías no son excluyentes, por lo que una misma vacante puede estar orientada, por ejemplo, a una mujer joven, sin experiencia o en condición de discapacidad.

PUBLICIDAD

Veinticinco empresas ofrecen 1.000 oportunidades de empleo formal exclusivas para mujeres en la localidad de Kennedy. (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico)

Las empresas buscan personas sin formación formal y candidatos con estudios de primaria, secundaria, bachillerato, formación técnica, tecnológica, universitaria o de especialización. Entre los cargos publicados figuran:

Ingeniero biomédico

Médico especialista en salud ocupacional

Optómetra

Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca

Tecnólogo en atención prehospitalaria

Auxiliar de enfermería

Profesionales en seguridad de la información

DevOps

Desarrollo y aseguramiento de calidad

Oficina de proyectos

Inteligencia artificial y datos

Ingenieros eléctricos

Traductores simultáneos

Asesores comerciales bilingües

Agentes de inglés

Ejecutivos comerciales de aerolíneas

Contadores

Analistas de nómina

Agentes de viajes

Montacarguistas

Operarios de producción farmacéutica

La Unidad Móvil de Empleo atenderá en Tunjuelito hasta el 28 de noviembre

La Agencia de Empleo de Bogotá instalará su Unidad Móvil en la diagonal 50A Sur #18-24, en Tunjuelito, desde el 23 hasta el 28 de noviembre. El punto brindará orientación ocupacional, acompañamiento para el registro de hojas de vida, información sobre vacantes, asesoría para mejorar los perfiles laborales y alternativas de capacitación.

El Servicio Público de Empleo concentra 1.234 oportunidades con opciones para personas sin experiencia, jóvenes y mayores de 50 años (Alcaldía de Bogotá)

La atención será de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m. Estos servicios no tienen costo para la ciudadanía.

PUBLICIDAD

La nueva oferta se conoce luego de que la tasa de desempleo de Bogotá se ubicara en 7,6% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, frente al 8,1% registrado en el mismo periodo de 2025. La ciudad pasó de 378.807 a 362.882 personas desocupadas, mientras que la población ocupada aumentó en 69.815 personas, hasta llegar a 4.390.744.