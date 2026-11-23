Federico Döring acusa al secretario de Gobierno de agravar el enfrentamiento.

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El Partido Acción Nacional (PAN) exigió la renuncia de César Cravioto como secretario de Gobierno de la Ciudad de México, luego de los hechos de violencia registrados el viernes 20 de noviembre afuera del Congreso capitalino, durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La petición fue respaldada por el diputado federal Federico Döring, quien informó que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados solicitó la salida del funcionario y que la dirigencia nacional del partido también apoyó esta postura.

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El legislador consideró que Cravioto no ha contribuido a resolver las diferencias políticas entre la alcaldesa y la diputada local Diana Sánchez Barrios. Por el contrario, acusó al secretario de Gobierno de alimentar el enfrentamiento en lugar de buscar acuerdos institucionales.

Durante su posicionamiento, Döring sostuvo que Rojo de la Vega tiene la misma legitimidad que cualquier otra persona al frente de una alcaldía, debido a que fue elegida mediante el voto de los habitantes de la capital.

Por ello, señaló que debe recibir un trato institucional y respetuoso por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Federico Döring acusa a Cravioto de no buscar soluciones políticas

El diputado federal cuestionó el desempeño del secretario de Gobierno y afirmó que su responsabilidad consiste en generar condiciones de gobernabilidad y establecer canales de diálogo entre los distintos actores políticos.

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En ese sentido, Döring utilizó expresiones críticas para referirse a la actuación del funcionario y consideró que su permanencia en el cargo resulta incompatible con la necesidad de atender los conflictos en la capital.

“Se le paga por concertación política, no por sedición y motín político. Se le paga por generar soluciones a la ingobernabilidad de la ciudad, no por ser el epicentro carroñero de la reyerta política en la ciudad”, declaró.

El panista también sostuvo que la capital no merece tener a un funcionario al que calificó como vándalo al frente de la Secretaría de Gobierno.

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¿Qué ocurrió entre Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios?

La exigencia del PAN ocurre después del enfrentamiento registrado el 20 de noviembre en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, cuando Alessandra Rojo de la Vega acudió a comparecer ante legisladores como parte de la revisión presupuestal rumbo a 2027.

La alcaldesa abandonó el recinto luego de denunciar agresiones contra integrantes de su equipo de trabajo y habitantes de Cuauhtémoc que acudieron a acompañarla.

Rojo de la Vega señaló a la diputada local Diana Sánchez Barrios como presunta responsable de los ataques. También denunció la presencia de personas encapuchadas y cuestionó la falta de intervención de las autoridades para contener los disturbios.

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Entre los hechos reportados se encuentran enfrentamientos, golpes y lanzamiento de objetos en las calles cercanas al recinto legislativo. La alcaldesa anunció que acudiría ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar que se investigara lo sucedido.

Entre sus principales solicitudes se encuentran:

Investigar la presunta responsabilidad de Diana Sánchez Barrios en las agresiones.

Identificar a las personas que participaron en los enfrentamientos.

Esclarecer quién habría dado las instrucciones para realizar los ataques.

Evaluar los riesgos que enfrentan vecinos y trabajadores de la alcaldía

Otorgar medidas de protección a las personas que resultaron agredidas o recibieron amenazas.

Cravioto responde a los señalamientos de la alcaldesa

Por su parte, César Cravioto rechazó las acusaciones relacionadas con el enfrentamiento y cuestionó la versión de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

El secretario de Gobierno manifestó que le daba flojera tener que salir a desmentir los señalamientos y calificó los acontecimientos como un zafarrancho relacionado con la negativa de Rojo de la Vega a comparecer ante los diputados.

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Además, sostuvo que la alcaldesa buscaba distraer la atención de su obligación de rendir cuentas ante el Congreso capitalino.

Las declaraciones del funcionario provocaron nuevas críticas del PAN, cuyos integrantes consideraron que su postura no contribuye a distender el conflicto político.

PAN también cuestiona actuación del Gobierno capitalino

La exigencia de renuncia se suma a otros reclamos de la dirigencia panista en la Ciudad de México, encabezada por Luisa Gutiérrez, quien también responsabilizó a las autoridades capitalinas por no garantizar las condiciones de seguridad durante la comparecencia.

La presidenta del PAN CDMX pidió explicaciones sobre la actuación de los elementos policiales durante los enfrentamientos y solicitó un pronunciamiento de la Secretaría de las Mujeres ante las agresiones denunciadas por integrantes del equipo de la alcaldesa.

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En tanto, Rojo de la Vega informó que solicitaría medidas de protección para las personas afectadas y una orden de restricción contra Sánchez Barrios.

La confrontación política también tiene antecedentes; en septiembre de 2026 se difundieron supuestas conversaciones de un grupo de WhatsApp en las que se atribuía a Cravioto la organización de movilizaciones contra la alcaldesa de Cuauhtémoc.

En esos mensajes aparecía la frase “La operación es todos contra Alessandra”.

El secretario negó la existencia de conversaciones grupales para organizar una operación política en contra de la edil.