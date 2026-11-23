José Pepe Pereyra, candidato de los empresarios uruguayos para ser parte del directorio del BPS (Cámara Empresarial de Maldonado)

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El Partido de los Trabajadores y la Confederación de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay perdió este domingo la representación de los trabajadores activos en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) por primera vez desde 1992, cuando se instituyó la elección de directores sociales en Uruguay. El movimiento Hay Otro Camino, liderado por José “Pepe” Pereyra, se impuso en ese orden y revalidó también la representación empresarial, mientras que los jubilados mantuvieron, por un margen mínimo, a su organización histórica.

Las elecciones de representantes sociales del BPS se celebraron el domingo y definieron a los tres integrantes que, junto a cuatro designados por el Poder Ejecutivo, componen el Directorio del organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, subsidios y otras prestaciones de la seguridad social uruguaya. Según los datos difundidos por la Corte Electoral, se emitieron 1.604.394 votos en los tres órdenes, con una participación del 81,3% de los habilitados, sobre la totalidad de los circuitos del escrutinio primario.

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Lorena Roqueta, candidata de la lista 15 e integrante de Hay Otro Camino, obtuvo 454.917 votos y superó a Carlos Clavijo, de la lista 11 respaldada por el PIT-CNT, que alcanzó 372.936 sufragios. La diferencia fue de 81.981 votos, equivalente a más de 8 puntos porcentuales entre ambas candidaturas.

Roqueta contó con el respaldo de Pereyra, actual representante empresarial del BPS e impulsor del movimiento. La elección también registró un volumen considerable de votos sin definición: 72.802 en blanco y 100.670 anulados, que en conjunto superaron los 173.000 sufragios en ese orden.

Hay Otro Camino repite en la representación empresarial

Lorena Roqueta y Jorge Fernández

El segundo triunfo del movimiento se produjo entre las empresas contribuyentes. Jorge Fernández, de la lista 25, obtuvo 81.276 votos y se convirtió en el nuevo representante empresarial del Directorio, dando continuidad al lugar que ya ejercía Pereyra. Según los resultados departamentales señalados por la agrupación, la lista 25 se impuso en los 19 departamentos del país.

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Detrás de Fernández quedó Graciela Álvarez, de la lista 21 y vinculada a la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype), con 41.586 votos. Bernardo Aldabalde, de la lista 27, reunió 24.064 sufragios, mientras que Daniel Añón, de la lista 30 y respaldado por la Confederación de Cámaras Empresariales, obtuvo 17.165 votos y quedó relegado al cuarto lugar.

La elección más ajustada: jubilados y pensionistas

La competencia más pareja de la jornada se dio en el orden de los jubilados y pensionistas. Estela Ovelar, de la lista 1 y respaldada por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), obtuvo 145.097 votos y superó por apenas 1.822 sufragios a Renaldo Borriero, candidato de la lista 5 de Hay Otro Camino, que reunió 143.275 votos.

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En tercer lugar quedó María Ángela Pereira, de la lista 2 y vinculada a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (COJUPE), con 20.974 votos. De esta forma, ONAJPU conserva la representación que mantiene desde la creación de los directores sociales del BPS, aunque la escasa diferencia con Borriero convirtió a esta categoría en la más competitiva de los tres órdenes. Los resultados corresponden al escrutinio primario; resta el conteo de votos observados antes de la definición final por parte de la Corte Electoral.

Una nueva correlación de fuerzas en el Directorio

Lorena Roqueta

De los tres representantes sociales elegidos de forma directa, dos pertenecerán a Hay Otro Camino y el tercero a ONAJPU. El Directorio del BPS queda así integrado por cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo y tres representantes sociales elegidos por trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

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La salida del PIT-CNT del lugar que ocupó durante 34 años constituye el cambio más significativo de la elección, mientras que el avance de Hay Otro Camino muestra la consolidación de una alternativa que reunió apoyos en dos sectores distintos. Pereyra fue quien promovió la estrategia de participación conjunta en los tres órdenes, que ya le permitió al movimiento asegurarse dos de las tres representaciones en disputa.

La jornada dejó además una lectura sobre el comportamiento de cada orden de afiliados: los trabajadores activos optaron por un cambio claro de representación, los empresarios respaldaron mayoritariamente a la misma corriente y los jubilados mantuvieron, por un margen muy estrecho, a su organización histórica.

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