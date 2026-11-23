Trabajadores durante una visita al centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, a 16 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid. (Alberto Ortega./ Europa Press)

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene habilitado un buscador en línea que permite consultar en segundos el colegio electoral y la mesa asignada para las elecciones generales del 29 de noviembre. La herramienta, disponible en la Sede Electrónica del organismo, no requiere certificado digital y responde a una de las dudas más frecuentes entre el electorado a pocos días de la cita con las urnas.

El sistema solo exige introducir tres datos obligatorios del elector para localizar el local de votación correspondiente. De forma opcional, el buscador permite añadir la calle y el número del domicilio para afinar aún más el resultado. Una vez completada la consulta, la plataforma muestra de inmediato la dirección del colegio y la mesa electoral asignada.

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Página del INE para consultar las mesas electorales del 29-N.

Además del buscador de acceso libre, la Sede Electrónica del INE ofrece la opción de consultar de forma individual el censo electoral mediante Cl@ve u otro sistema de identificación electrónica admitido. Esta alternativa permite verificar los datos personales de inscripción y conocer, con mayor detalle, la sección, la mesa y la dirección exacta del local que corresponde a cada votante.

Ambas herramientas digitales se suman a la tarjeta censal, el documento que la Oficina del Censo Electoral envía a los domicilios de los ciudadanos inscritos. En ella figuran los datos del elector, el colegio, la sección y la mesa en la que debe votar. El envío de las tarjetas comenzó el 2 de noviembre, aunque no recibirla no impide ejercer el derecho al voto ni es obligatorio presentarla el día de la jornada electoral.

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Qué pasa si has cambiado de domicilio

El lugar de votación depende de los datos que figuran en el censo electoral empleado para esta convocatoria, que corresponde al cerrado el 1 de agosto de 2026. Por ese motivo, quienes hayan cambiado de domicilio después de esa fecha no deben dar por hecho que les corresponde votar en su nueva dirección. La recomendación oficial es consultar el colegio y la mesa asignados antes de acudir a votar, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios.

El presidente y candidato del PP ha llenado este fin de semana en Valencia y Murcia.

El plazo ordinario para consultar el censo y reclamar posibles errores estuvo abierto del 12 al 19 de octubre. Para quienes detecten ahora alguna incidencia fuera de ese período, la vía recomendada es contactar con la Oficina del Censo Electoral, que atiende consultas sobre inscripción, mesas, locales electorales y tarjetas censales a través del teléfono gratuito 900 343 232.

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La jornada electoral del 29 de noviembre comenzará con la apertura de los colegios electorales a las 9:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas, horario en el que cerrarán las mesas. Antes de acudir, los votantes pueden verificar la dirección exacta del local y la mesa que les corresponde a través de cualquiera de las vías habilitadas por el INE, tanto por internet como mediante la documentación enviada a los domicilios.