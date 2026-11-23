Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, , Monterrey, León y Pachuca competirán por el título del Apertura 2026. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

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La Liga MX confirmó los días y horarios para los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2026, fase en la que ocho equipos buscarán avanzar a las Semifinales.

Los encuentros de ida se disputarán el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que las series se definirán el sábado 28 y domingo 29, en lo que será el comienzo de una nueva liguilla en el futbol mexicano.

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Guadalajara enfrentará a Pachuca, Cruz Azul jugará ante León, América se medirá con Monterrey y Atlas tendrá como rival a Toluca, donde los clubes mejor ubicados en la tabla general cerrarán las eliminatorias como locales y contarán con ventaja deportiva en caso de empate global.

Fechas y horarios para los partidos de cuartos de final

Estos son las fechas y horarios para los cuartos de final. (REUTERS/Daniel Becerril)

A continuación, te presentamos las fechas y horarios para los partidos de cuartos de final en la Liga Mx:

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs Atlas / Estadio Nemesio Diez / 19:00 horas

Monterrey vs Club América / Estadio BBVA/ 21:10 horas

Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Guadalajara/ Estadio Hidalgo / 19:00 horas

León vs Cruz Azul / Estadio León / 21:00 horas

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs Toluca / Estadio Jalisco / 19:00 horas

América vs Monterrey /Estadio Banorte / 21:10 horas

Domingo 29 de noviembre

Guadalajara vs Pachuca / Estadio Akron / 19:07 horas

Cruz Azul vs León / Estadio Banorte / 21:00 horas

Así ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de cada uno de los partidos y apoyar a tu equipo favorito hacia la final

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Cómo llega cada uno de los equipos a liguilla

Cruz Azul busca defender el campeonato. (eriklira)

Guadalajara, Cruz Azul y América llegan a la Liguilla como los principales favoritos al título. Los tres equipos mostraron regularidad durante la fase regular y mantuvieron un equilibrio entre sus desempeños ofensivos y defensivos.

Chivas terminó entre los mejores de la tabla gracias a una campaña consistente. Cruz Azul también sostuvo un ritmo competitivo y encontró resultados importantes en momentos clave, mientras que América vuelve a colocarse entre los contendientes por la calidad de su plantel y su experiencia en eliminatorias.

Toluca aparece como uno de los rivales que puede cambiar el panorama. Aunque no llega en su mejor momento, cuenta con jugadores acostumbrados a este tipo de instancias y con Antonio Mohamed en el banquillo. El “Turco” conoce la Liguilla y sabe cómo preparar series de ida y vuelta, por lo que los Diablos Rojos se perfilan como un adversario de cuidado.

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Atlas, León, Monterrey y Pachuca parten con menor presión frente a los equipos que cerraron mejor posicionados. Aun así, los cuatro tienen argumentos para competir y buscar una sorpresa en los Cuartos de Final.

La Liguilla suele modificar lo ocurrido durante la fase regular. La ventaja deportiva y el buen momento pueden marcar diferencia, pero una serie de 180 minutos permite que cualquier equipo encuentre la oportunidad de avanzar.