Juliana Guerrero se despachó contra quienes publicaron imágenes suyas en un concierto de Riohacha (@j_guerrero_j/Instagram)

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Horas después de que circularan imágenes suyas en un concierto de vallenato en Riohacha, Juliana Guerrero —la joven condenada a tres años de prisión por presentar títulos universitarios falsos durante el gobierno de Gustavo Petro— salió a defenderse el lunes 23 de noviembre con un extenso mensaje en su cuenta de X en el que denunció que su seguridad personal está en riesgo.

“Publicar dónde estoy o qué estoy haciendo puede poner en riesgo mi seguridad y la de quienes me acompañan. También tengo derecho a vivir en paz y a que respeten mi intimidad”, escribió Guerrero en la red social X.

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Las imágenes, difundidas por personas que se presentaron como periodistas, según ella misma señaló, la mostraban en la celebración y generaron una ola de críticas en Colombia, dado que su condena por fraude procesal fue dictada apenas semanas atrás.

Juliana Guerrero cuestiona en una publicación de la red social X la difusión periodística sobre su vida privada y solicita respeto a su intimidad. (@J_Guerrero_J/X)

Guerrero tiene suspendida la ejecución de la pena y puede circular libremente

La indignación pública ignoró un dato jurídico central: aunque el juzgado la condenó a 36 meses de prisión, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, mecanismo que impide el ingreso a un establecimiento carcelario mientras se cumplan las condiciones fijadas por el despacho judicial.

La condena también incluyó una multa equivalente a 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos, según confirmaron fuentes judiciales.

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Guerrero respondió a las críticas con un tono firme. “Asumí la responsabilidad por mis actos y acepto las críticas. ¿Pero desde cuándo es delito ir a un concierto o ver a mis amigos?”, escribió.

La joven pidió respetar su intimidad, teniendo en cuenta que no considera delito asistir a un concierto. (@soy_juliana_g/Instagram)

Y añadió: “He guardado silencio por prudencia, como lo manifesté, y por respeto a las personas que afecté con mis actos. Pero insistir en alimentar el odio contra mí es inaceptable y doloroso”.

El origen del caso: diplomas falsos para llegar al Viceministerio de Juventudes

El caso que llevó a Guerrero ante la justicia tuvo su punto de partida en 2025, cuando el entonces presidente Petro la impulsó públicamente para ocupar el Viceministerio de Juventudes del extinto Ministerio de la Igualdad.

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Para acreditar los requisitos del cargo, la joven cargó en el sistema SIGEP II documentos que certificaban estudios como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José. La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que nunca asistió a clases, ni presentó exámenes ni las pruebas del Icfes.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez fue señalada de alterar la información de sus estudios en la Fundación San José. (@soy_juliana_g/Instagram)

En septiembre de 2026, mediante un preacuerdo con la Fiscalía —en el que su participación fue degradada de autora a cómplice—, Guerrero admitió los hechos ante un juez y fue condenada por fraude procesal. Petro, que durante su gobierno defendió públicamente a la joven y cuestionó los señalamientos en su contra, ya no ejerce el cargo.

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Actas del MinIgualdad revelaron una influencia que iba más allá de su cargo formal

La condena no fue el único escándalo que rodeó a Guerrero durante los años del gobierno Petro. Actas del Consejo Directivo de FonIgualdad, conocidas por la revista Semana, registraron su participación en reuniones en las que solicitó informes sobre ejecución presupuestal y propuso modificar mecanismos de votación.

En esos documentos aparecía identificada con cargos distintos en simultáneo: en algunos figuraba como asesora de la jefatura de la Presidencia; en otros, como jefa de gabinete del despacho del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Su hermana Verónica Guerrero asistía a esas mismas reuniones como asesora del Fondo.

La Fiscalía de Colombia detectó que los diplomas falsos de Juliana Guerrero carecían de pruebas Saber Pro y TyT, registros académicos y cumplimiento del plan de estudios - crédito Colprensa

Una investigación periodística de Semana señaló además que las hermanas Guerrero habrían liderado una presunta red para obtener contratos estatales de manera directa. El contrato de Verónica para trabajar en La Guajira fue identificado como parte de un esquema de irregularidades en los recursos destinados a esa región.

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