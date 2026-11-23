Un incendio afecta una caseta dentro de la propiedad de Will Smith en Calabasas, California. (Reuters/Backgrid)

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Will Smith enfrentó un incendio en su propiedad de 42 millones de dólares en Calabasas, California, luego de que una caseta dentro del terreno se prendió la madrugada del lunes, informó Page Six.

La llamada de emergencia se realizó cerca de la medianoche por el fuego en una estructura del predio de 150 acres. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmó al medio que las llamas ya fueron extinguidas.

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Imágenes obtenidas por Page Six mostraron a los equipos de emergencia en el lugar, con humo sobre la residencia y vehículos que ingresaron por la entrada principal de la propiedad ubicada en Cold Canyon Road.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirma la extinción del fuego en el terreno de 150 acres. (Backgrid)

La residencia que comparte con Jada Pinkett Smith ya había sido renovada tras otro incendio ocurrido en 2021.

Durante aquel incidente, una fuente cercana a la familia aseguró que el fuego comenzó en el sótano y que los habitantes de la casa no resultaron afectados. “Todos están bien y se encuentran en la casa”, dijo la fuente a Page Six.

Un bombero recibió atención médica durante ese siniestro, según la misma fuente. La pareja puso la propiedad a la venta al año siguiente por la misma cifra, aunque finalmente decidió conservarla.

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Smith también habló sobre los riesgos de incendio en el sur de California en 2018, cuando el incendio Woolsey destruyó viviendas de otras celebridades. El protagonista de King Richard dijo a sus seguidores de Instagram que la situación era “muy aterradora”.

“Vamos a un lugar más alto para observar el incendio. Estamos probablemente a unas ocho millas de distancia”, señaló Will Smith en ese momento.

El arquitecto Stephen Samuelson diseñó la residencia principal de estilo adobe y elementos mediterráneos. (Realtor.com)

El complejo de Will Smith y Jada Pinkett Smith ocupa 150 acres en Calabasas y cuenta con una casa principal de 25 mil pies cuadrados, equivalentes a unos 2 mil 323 metros cuadrados. Según Architectural Digest, la residencia tiene nueve recámaras, una sala de cine y un estudio privado de grabación.

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El matrimonio trabajó con el arquitecto Stephen Samuelson para construir una casa de estilo adobe, con influencias mediterráneas y espacios concebidos como refugio familiar. Entre ellos figura una sala de meditación de Pinkett Smith y un lago con gazebo, el sitio preferido de Smith dentro del terreno.

Will y Jada Pinkett Smith volvieron a vivir juntos

La noticia de que Smith y Pinkett Smith vivían separados desde hacía años se conoció en 2023. En julio, People informó que la actriz de 55 años había regresado a vivir con su esposo dos años antes.

“Están felices, se aman y, como siempre, mantienen su compromiso de apoyarse mutuamente”, dijo una fuente a People.

La pareja, casada desde diciembre de 1997, acudió el sábado a una salida familiar con sus dos hijos y las madres de Will y Jada.

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La turbulenta relación de Will y Jada

Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron el 31 de diciembre de 1997. Tienen dos hijos, Jaden, nacido en 1998, y Willow, nacida en 2000.

En 2023, Pinkett Smith reveló a Hoda Kotb en Today que ella y Smith vivían “vidas completamente separadas” desde 2016, aunque seguían legalmente casados. Explicó que ambos estaban “agotados de intentarlo” y que tenían expectativas distintas sobre el otro.

Jada Pinkett Smith y Will Smith retomaron la vida en común tras permanecer distanciados desde 2016. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz explicó al mismo medio que no habían hecho pública la separación porque aún buscaban una forma de relacionarse. “Todavía tratábamos de averiguar, entre los dos, cómo ser compañeros”, dijo Pinkett Smith a Today.

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Jada también sostuvo que no ha concretado un divorcio. “Hice una promesa de que nunca habría una razón para divorciarnos. Resolveremos lo que sea”, afirmó durante esa entrevista. “No he podido romper esa promesa”, añadió.

En una conversación de 2020 en Red Table Talk, ambos abordaron la relación que Pinkett Smith tuvo con el cantante August Alsina durante una separación previa. Smith dijo que habían decidido separarse por un tiempo: “Tú averigua cómo ser feliz y yo averiguaré cómo ser feliz”.

Pese a su separación, los dos han continuado apareciendo juntos en compromisos familiares y públicos.