Miguel Uribe Londoño fue nombrado oficialmente como embajador de Colombia ante el Reino Unido mediante el Decreto 1798 de 2026 (Cristian Bayona/Colprensa)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, oficializó mediante el Decreto 1798 de 2026 el nombramiento de Miguel Uribe Londoño como embajador de Colombia ante el Reino Unido, designación tras la cual el nuevo jefe de la misión diplomática agradeció la confianza a través de sus redes sociales.

La expedición de este acto administrativo se produjo luego de que el Gobierno británico concediera a finales de octubre el beneplácito requerido para que Uribe Londoño pueda asumir la representación del país en Londres.

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De acuerdo con los protocolos establecidos en el derecho internacional y la práctica consular, la obtención de este aval por parte del Estado receptor constituye un requisito indispensable para que un diplomático tome posesión de su cargo y proceda posteriormente con la presentación de sus cartas credenciales.

Tras conocerse la firma del decreto presidencial, Miguel Uribe Londoño —padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay— publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que aceptó la designación y fijó las líneas de trabajo que adelantará en territorio europeo.

En la primera parte de su pronunciamiento público dirigido al jefe de Estado colombiano, el recién nombrado embajador señaló: “Gracias Señor Presidente @ABDELAESPRIELLA Recibo con profunda gratitud y gran sentido de responsabilidad mi nombramiento como Embajador en el Reino Unido. Puede estar seguro de que trabajaré con entrega y excelencia para que Colombia tenga seguridad, crecimiento económico (sic)”.

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Miguel Uribe Londoño agradeció al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, por la confianza depositada en él para asumir la misión diplomática en Londres (@migueluribel/X)

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