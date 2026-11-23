El escritor español Arturo Pérez-Reverte.

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A lo largo de sus 75 años de vida, Arturo Pérez-Reverte ha sido periodista, reportero de guerra, escritor, guionista y académico de la Real Academia Española. Una trayectoria que, si le sumamos todo lo que ha hecho fuera del trabajo (desde su afición por el mar hasta el coleccionismo de sables de caballería), daría para más de una novela, aunque de momento tengamos que conformarnos con solo una: El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil (Planeta), escrita por Jorge Fernández Díaz.

Ganador del Premio Nadal en 2025 y miembro de la Academia Argentina de Letras, este autor firma una novela negra donde retoma una de sus sagas más conocidas, las del espía Remil, y en la que el escritor español es una pieza central de la trama. Un grupo de espionaje político en Buenos Aires debe proteger al autor, pues un lector psicópata lleva años planeando asesinarlo tras convencerse de que el autor le robó su vida y su identidad para sus libros.

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“Qué felicidad disfrutar, como acabo de hacer, el regreso de Remil”, ha escrito el propio Arturo Pérez-Reverte en un mensaje en sus redes sociales. El autor, además, se convierte también en cierto modo en coautor del libro al escribir sus últimas páginas: un pequeño relato llamado Desayuno en La Biela. Y, del mismo modo que todas las novelas negras tienen un giro final, el epílogo también aporta el suyo. “Para quienes me preguntan por el futuro del espía Lorenzo Falcó, en el último relato del libro de Jorge se desvelan claves interesantes”.

Cubierta de 'El hombre que quería matar a Pérez-Reverte'. (Planeta)

Nuevos detalles sobre el futuro de Falcó

Con estas palabras, el escritor hace referencia al mítico protagonista de una de sus sagas literarias más queridas: una trilogía centrada en el excontrabandista de armas y agente secreto con este nombre, el cual opera durante la Guerra Civil española y la turbulenta Europa de los años treinta. La última entrega, Sabotaje, se publicó en 2018 y en ella vemos al personaje acabar la historia alejándose solo por París con una misteriosa cartera bajo el brazo.

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Así, quienes deseen conocer qué nuevos detalles ofrece Pérez-Reverte en el libro de Jorge Fernández Díaz deberán consultarlo directamente en el relato. Cabe recordar que el escritor había mencionado en más de una ocasión el destino que le esperaba a su espía, nacido de una promesa con su amigo. “Será un relato corto”, adelantaba en una entrevista para La Nación en 2019. “Contaré cómo una mañana Remil y su jefe están en el Hotel Alvear y ven bajar a un señor mayor, español, que se va andando a La Biela a desayunar. Y se van con él”.

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En la entrevista no aclaraba si pensaba escribir una novela o no, aunque es sabido que sí le gustaría ampliar el universo de su personaje. “No sé lo que me queda como escritor, si me queda una novela o veinte. Depende del tiempo de vida”, declaraba en la citada entrevista. Por el momento, Reverte ha retomado este 2026 su saga del Capitán Alatriste, otra de sus creaciones más recordadas. Además, también ha publicado otra novela, La hipótesis peligrosa, donde cuenta una historia llena de aventuras de un joven de 16 años aficionado a los videojuegos en busca del padre que nunca conoció.

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