El enfrentamiento ocurrió en el exterior de uno de los edificios que integran la Ciudad Judicial, sobre avenida Niños Héroes, a la altura de Doctor Liceaga. Foto: Redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una riña entre colectivos se registró este lunes al exterior del edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), ubicado en el cruce de avenida Niños Héroes y Doctor Liceaga, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado ocurrió en las inmediaciones del complejo judicial, donde integrantes de distintos colectivos protagonizaron un enfrentamiento. Como saldo de la riña, al menos una mujer resultó lesionada.

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Hasta el momento, no se han precisado públicamente las causas que originaron la confrontación ni la identidad de los grupos involucrados. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de las lesiones de la mujer afectada.

Personal de seguridad y empleados vigilan la entrada del Poder Judicial de la Ciudad de México frente a los fragmentos de una puerta de vidrio rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfrentamiento ocurrió en el exterior de uno de los edificios que integran la Ciudad Judicial, sobre avenida Niños Héroes, a la altura de Doctor Liceaga.

Los primeros reportes señalan que integrantes de colectivos se enfrentaron en las inmediaciones del inmueble. Durante el altercado, una mujer sufrió lesiones, aunque todavía no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

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La zona ha sido escenario de distintas movilizaciones y protestas relacionadas con procesos judiciales, exigencias de justicia y disputas entre agrupaciones.

Este mismo lunes, la colectiva Tonantzin acudió a los juzgados ubicados en Doctor Lavista para acompañar a una víctima de violencia de género y exigir que su caso no sea reclasificado, de acuerdo con medios nacionales.

Sin embargo, no se ha confirmado que esta movilización esté directamente relacionada con la riña registrada en el exterior del edificio de Niños Héroes.

Antecedentes de enfrentamientos en el Poder Judicial de CDMX

Las inmediaciones de Ciudad Judicial han registrado anteriormente confrontaciones entre manifestantes y grupos de trabajadores, así como altercados entre personas que acuden a expresar distintas exigencias ante las autoridades judiciales.

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Entre los antecedentes se encuentran:

13 de febrero de 2026: Se registró un enfrentamiento en el exterior del edificio José María Morelos, luego de que un grupo de personas irrumpiera durante una protesta sindical relacionada con inconformidades por las elecciones internas del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX. El altercado incluyó golpes y lanzamiento de objetos.

2025: También se documentaron confrontaciones en las inmediaciones de los juzgados capitalinos durante protestas laborales y manifestaciones relacionadas con distintos procesos judiciales.

Por ahora, se espera que las autoridades proporcionen más información sobre lo ocurrido este lunes, particularmente sobre las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y la atención brindada a la mujer lesionada.

—Con información en desarrollo...