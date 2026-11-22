Participantes toman parte en un desfile del Orgullo LGBTI+ en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/Tita Barros

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Miles de personas recorrieron este domingo la avenida Atlântica, el paseo marítimo de Copacabana, en la 31° Marcha del Orgullo LGTBI+ de Río de Janeiro, la más antigua del país. Los organizadores llevaron a la playa un pedido concreto para el Congreso brasileño: que convierta en ley los derechos que la comunidad obtuvo por vía judicial en los últimos 15 años.

La marcha, convocada por el Grupo Arcoíris de Ciudadanía LGTBI+, se celebró bajo el lema “Amor y derechos: reconocemos justa toda forma de amor y de existencia”. Más de 200 artistas actuaron sobre los escenarios móviles que avanzaron por la costanera. La organización desplegó una bandera de 141 metros con los colores del arcoíris, la más larga en la historia de la convocatoria carioca, que terminó izada sobre la arena.

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Participantes toman parte en un desfile del Orgullo LGBTI+ en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/Tita Barros

El 5 de mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció por unanimidad, con 10 votos, que las uniones estables entre personas del mismo sexo constituyen una entidad familiar con los mismos derechos y deberes que las heterosexuales. Una de las dos acciones resueltas aquel día la había presentado el propio Gobierno del Estado de Río de Janeiro.

A ese fallo le siguieron otros. En 2013, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), órgano de control del Poder Judicial, obligó a los registros civiles a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En 2018, el STF permitió a las personas trans cambiar su nombre y su género en los documentos sin cirugía ni informe médico. En junio de 2019, el tribunal equiparó la homofobia y la transfobia al delito de racismo. Ninguna de estas garantías figura en una ley aprobada por el Congreso.

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Miles de personas participaron de la Marcha del Orgullo, en Río de Janeiro (REUTERS/Tita Barros)

Cláudio Nascimento, presidente del Grupo Arcoíris, participó en la primera marcha de Copacabana en 1995. “En 15 años conquistamos la unión civil igualitaria, los derechos de las personas trans a la identidad y a la alteración de su nombre, y la penalización de la LGTBfobia y del odio contra nuestra comunidad”, afirmó. Según Nascimento, todas esas demandas pasaron antes por las pancartas de Copacabana. “Siempre tuvimos un eslogan muy claro reivindicando derechos”, dijo.

Los manifestantes alertaron sobre la composición del próximo Congreso. En las elecciones generales del 4 de octubre, el Partido Liberal (PL), la formación del expresidente Jair Bolsonaro, eligió 121 diputados, la mayor bancada de un solo partido en la Cámara desde la Constitución de 1988, y ganó 19 de las 54 bancas del Senado en disputa. Luiz Inácio Lula da Silva retuvo la presidencia el 25 de octubre con el 51,79% de los votos válidos frente al candidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, según el Tribunal Superior Electoral, pero gobernará con un Legislativo más inclinado a la derecha que el actual.

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La Cámara saliente ya dio un paso en esa dirección. En octubre de 2023, su comisión de Familia aprobó el proyecto de ley 5.167/2009, que modifica el Código Civil para impedir que una relación entre personas del mismo sexo se equipare al matrimonio. El ponente fue el diputado Pastor Eurico, del PL de Pernambuco. El texto no llegó al pleno, pero sigue en trámite.

Participantes posan sobre una gigantesca bandera arcoíris mientras participan en un desfile del Orgullo LGBTI+ en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (REUTERS/Tita Barros)

La marcha también recordó la violencia. El Grupo Gay da Bahía, organización LGTBI brasileña, documentó 257 muertes violentas de personas LGTBI en Brasil durante 2025, una cada 34 horas. La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra) contó 80 asesinatos de personas trans ese mismo año, un 34% menos que en 2024; aun así, Brasil encabezó por decimoctavo año consecutivo la lista mundial de estos crímenes.

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La cantante Ludmilla subió por sorpresa a uno de los escenarios. Entre las comparsas desfilaron grupos de ecodrag, artistas que arman su vestuario con materiales reutilizados. “Mostramos que también hay sustentabilidad en la Marcha del Orgullo Gay, que reciclamos, reutilizamos y transformamos basura en arte”, dijo el actor Eder Ferreira da Silva, conocido como Bee Chá Eder.

El nuevo Congreso, con la bancada ampliada del PL, empezará a sesionar el 1 de febrero de 2027.