El Gobierno de Ecuador capturó en la provincia de Loja a alias Sayayín, cabecilla del grupo criminal Los Lobos.

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El Gobierno de Ecuador anunció este domingo la captura de Jhon William Quiñónez Camacho, conocido como alias Sayayín, cabecilla de la organización criminal Los Lobos al que las autoridades atribuyen asesinatos por encargo, extorsiones y desmembramientos. El hombre, de 37 años, fue localizado en el sur del país, en la provincia de Loja, donde efectivos militares lo interceptaron cuando intentaba desplazarse hacia otra jurisdicción. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lo identificó como un “asesino en serie” vinculado con una de las principales estructuras del crimen organizado ecuatoriano.

La detención se produjo durante la madrugada del sábado 21 de noviembre en la terminal terrestre de Amaluza, situada en el cantón Espíndola. De acuerdo con la información oficial, el operativo fue posible gracias a datos recopilados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que permitieron al Bloque de Seguridad localizar al sospechoso y desplegar a personal del Ejército ecuatoriano para concretar su arresto.

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Loffredo comunicó el resultado del procedimiento mediante un video difundido en sus redes sociales. En su intervención, sostuvo que el detenido utilizaba distintos métodos de violencia para someter a sus víctimas y mantener el control de las actividades delictivas que presuntamente dirigía dentro de Los Lobos.

La detención ocurrió en la terminal terrestre de Amaluza tras labores de inteligencia del Bloque de Seguridad.

“Extorsiones, sicariatos y hasta desmembramientos habrían sido la forma de causar terror de este cabecilla del grupo armado organizado Los Lobos”, afirmó el funcionario. También señaló que Quiñónez no solo era investigado por su presunta participación en asesinatos, sino que acumulaba señalamientos relacionados con otras actividades criminales.

El arsenal encontrado durante el operativo

Durante la intervención, los uniformados encontraron una mochila con armamento y material explosivo. Entre los elementos decomisados había una pistola de fabricación industrial, una subametralladora artesanal, municiones de distintos calibres y 15 tacos explosivos. Los reportes militares también dieron cuenta del hallazgo de 72 cartuchos, dos teléfonos celulares y una camioneta presuntamente utilizada para el desplazamiento de los sospechosos.

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En el mismo procedimiento fue aprehendido Edison Steven M. R., señalado como la persona que conducía el vehículo en el que viajaba Quiñónez.

La situación judicial de alias Sayayín también está marcada por antecedentes registrados durante la última década. Los reportes oficiales mencionan cuatro antecedentes por asesinato, con registros comprendidos entre 2016 y 2025, además de vinculaciones con investigaciones por delincuencia organizada, robo, tenencia y porte de armas y extorsión.

El ministro Gian Carlo Loffredo atribuyó al sospechoso delitos de extorsión, sicariato y desmembramientos.

Las Fuerzas Armadas también lo relacionaron con la coordinación del traslado de drogas desde Perú hacia la provincia ecuatoriana de El Oro, una zona fronteriza con ese país. Según la información difundida por las autoridades, esa actividad habría formado parte de sus responsabilidades dentro de la estructura criminal, junto con la organización de ataques selectivos y otras acciones violentas.

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Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador

La captura se produce en el marco de la ofensiva de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa contra las organizaciones delictivas que operan en Ecuador. Los Lobos figuran entre los grupos señalados por el Ejecutivo como responsables de una parte importante de la violencia vinculada con el narcotráfico, las disputas territoriales y las redes de extorsión.

En enero de 2024, Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales. En ese contexto, identificó a Los Lobos y a otras estructuras como grupos terroristas, habilitando una estrategia de seguridad que incorporó operaciones militares contra sus integrantes y mandos.

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La organización mantiene presencia en distintas zonas del territorio ecuatoriano y ha sido vinculada con actividades de narcotráfico, sicariato y control de economías ilegales. Su capacidad operativa y sus enfrentamientos con otras bandas contribuyeron al deterioro de la seguridad en el país.

Tras anunciar el arresto, Loffredo anticipó que el detenido sería enviado a la prisión de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, uno de los establecimientos penitenciarios construidos durante la administración de Noboa para alojar a criminales considerados de alta peligrosidad.