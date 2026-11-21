Barcelona vs Villarreal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Barcelona buscará mantener su posición en lo más alto de LaLiga cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en un enfrentamiento correspondiente a la Jornada 13 de la temporada 2026.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega motivado después de imponerse al Atlético de Madrid en su último compromiso liguero, por lo que intentará aprovechar su condición de local para sumar otros tres puntos.

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(REUTERS/Susana Vera)

Del otro lado, el Villarreal tendrá una prueba exigente ante el líder de la competición. Aunque sufrió una contundente derrota por 6-0 frente al Paris Saint-Germain en la Champions League, el equipo consiguió recuperarse con un triunfo de 2-0 sobre el Getafe, resultado con el que buscará llegar fortalecido a su visita a Barcelona.

El historial entre ambos clubes anticipa un enfrentamiento atractivo, pues el Villarreal ha demostrado que puede complicarle los partidos al conjunto blaugrana. Por ello, los dirigidos por Flick no tendrán margen para confiarse si quieren conservar el liderato.

Barcelona vs Villarreal: horario y dónde ver EN VIVO la jornada 13 de LaLiga 2026

(REUTERS/Susana Vera)

El Barcelona recibirá al Villarreal este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga.

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Para los aficionados en México, el partido comenzará a las 07:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de Sky Sports.