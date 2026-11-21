Un jurado federal declaró culpable a Jonathan Rinderknecht de dos cargos por el incendio forestal Palisades Fire. (Justice Department / Zuma Press / Europa Press)

Guardar

Un jurado federal declaró culpable a Jonathan Rinderknecht de dos cargos vinculados al incendio de Los Ángeles conocido como Palisades Fire, el 20 de noviembre de 2026, en un fallo que llegó meses después de que el primer proceso concluyera sin veredicto. El acusado tiene 30 años y el jurado lo halló responsable de destrucción de propiedad mediante fuego y de incendio provocado, según Associated Press.

Rinderknecht se había declarado inocente. Según la Fiscalía, el 1 de enero de 2025 encendió un fuego en las colinas de Pacific Palisades que quedó activo bajo tierra hasta el 7 de enero, cuando se reactivó como el Palisades Fire e inició su avance sobre los barrios residenciales de Malibu y las montañas de Santa Mónica. El veredicto se conoció tras dos días de deliberación.

PUBLICIDAD

El Palisades Fire provocó doce muertos y arrasó más de 6.800 estructuras en Malibu y las montañas de Santa Mónica. (AP Foto/Ethan Swope, archivo)

Rinderknecht permanece bajo custodia federal. La sentencia está prevista para el 17 de marzo de 2027; cada uno de los dos cargos lleva una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión federal y un máximo de 20 años, por lo que la condena total podría alcanzar los 40 años, según The Guardian y CBS News.

El primer juicio por el Palisades Fire terminó con un jurado dividido

El camino hasta la condena tuvo un traspié judicial: en junio de 2026, el primer juicio concluyó con un jurado bloqueado que votó 10 a 2 a favor de la absolución, lo que obligó a declarar un juicio nulo, según Associated Press. Para el segundo proceso, los fiscales descartaron un tercer cargo —incendio de madera— y presentaron una acusación reformulada.

PUBLICIDAD

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas mantienen demandas civiles contra la ciudad y el condado de Los Ángeles. (REUTERS/Fred Greaves/File Photo)

El juez también instruyó a los nuevos jurados para que no consideraran si el Departamento de Bomberos había actuado de forma adecuada ante el llamado incendio Lachman —la llama inicial—, que ya había generado controversia pública, de acuerdo con The Guardian.

Pruebas digitales, ChatGPT y mensajes: las claves del juicio federal contra Rinderknecht por el Palisades Fire

Para el segundo juicio, la Fiscalía construyó un caso basado en pruebas forenses y en el estado de ánimo del acusado. Entre los elementos presentados figuraron datos de geolocalización del teléfono de Rinderknecht, que lo ubicaron a menos de nueve metros del origen de las llamas; registros de antenas de telefonía celular que trazaron sus movimientos en la colina; fotografías de su vehículo estacionado al pie del sendero que conduce al punto de inicio del fuego; e imágenes de cámaras de detección de incendios que permitieron acotar la ventana horaria del siniestro.

PUBLICIDAD

El acusado enfrenta una pena máxima de hasta 40 años de prisión federal en la sentencia programada para marzo de 2027. (AP Foto/Ethan Swope)

Los fiscales también introdujeron pruebas sobre el estado emocional del acusado. La acusación presentó testimonios de pasajeros que lo llevaron en Uber y mensajes de texto que envió a su pareja de entonces para demostrar que Rinderknecht estaba agitado. “Estaba enojado con todo y frustrado”, declaró en el juicio el fiscal asistente Mark Williams, según AP.

Además, la acusación presentó un video que el propio imputado grabó durante las más de una docena de llamadas que realizó al 911 desde la colina, y en el que se lo escucha consultar a ChatGPT: “¿Eres culpable si un fuego se inicia por tus cigarrillos?”. Según la Fiscalía, esas llamadas formaban parte de una coartada que el imputado intentó construir para sí mismo.

PUBLICIDAD

La defensa de Rinderknecht cuestionó el origen del Palisades Fire y apuntó a los fuegos artificiales

El abogado defensor Steve Haney impugnó la solidez del caso oficial sobre el punto de inicio del fuego. Presentó un perito propio —un ex investigador del Servicio Forestal de Estados Unidos— quien sostuvo que el área de origen determinada por los investigadores gubernamentales era incorrecta. Los fiscales lo acusaron de perjurio durante el contrainterrogatorio; el juez rechazó el pedido de anular ese testimonio.

La fiscalía presentó grabaciones del imputado donde consultó a ChatGPT sobre la culpa al prender fuego con cigarrillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa también introdujo una explicación alternativa: los fuegos artificiales. Haney presentó testimonios de vecinos y un bombero local que afirmaron haber escuchado un estruendo desde la dirección de la colina esa noche. La acusación respondió que, entre miles de imágenes de cámaras del área, ninguna mostraba fuegos artificiales sobre ese punto, según Associated Press.

PUBLICIDAD

Tras el fallo, Haney señaló que respetaba el proceso del jurado y que analizaría todas las opciones en el momento oportuno, lo que deja abierta la posibilidad de una apelación.

El Palisades Fire dejó 12 muertos y destruyó más de 6.800 estructuras

El Palisades Fire se extendió por Pacific Palisades, Malibu y las montañas de Santa Mónica durante semanas. Según Cal Fire, el siniestro mató a 12 personas y destruyó más de 6.800 estructuras entre viviendas y comercios, con un total de más de 23.000 acres —unas 9.300 hectáreas— quemados. Los bomberos contuvieron las llamas el 31 de enero de 2025, 24 días después de la reactivación. Es el tercer incendio más destructivo de la historia de California, de acuerdo con CBS News.

PUBLICIDAD

La condena penal no afecta de manera directa las demandas civiles que sobrevivientes y familias de víctimas mantienen abiertas contra la ciudad y el condado de Los Ángeles por la respuesta oficial ante el desastre.

“No importa qué inició el incendio. Lo que importa es qué ocurrió —y qué no ocurrió— para proteger a los residentes de Palisades y Malibu”, dijo Alex Robertson, abogado que representa a las víctimas en un juicio consolidado, según The Guardian.