El FBI investiga un acceso no autorizado a su base de datos NCIC utilizada por agencias policiales en todo Estados Unidos. (Composición)

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El FBI investiga un presunto ciberataque contra su base de datos criminal NCIC, la infraestructura de información más consultada por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Según dos personas al tanto de la investigación, citadas por CNN, el hackeo fue detectado en los últimos días y afecta a un sistema que conecta a miles de agencias federales, estatales y locales en todo el país. El Buró Federal de Investigaciones aún no se pronunció al respecto.

El episodio marca el segundo ciberataque contra un sistema del FBI en pocos meses y se produce en un contexto de interrupciones tecnológicas de alto perfil: una caída global de servicios de Microsoft y una paralización del control de tráfico aéreo que afectó más de 18.000 vuelos.

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Las autoridades indicaron, según la BBC, que esas fallas no se atribuyeron a ciberataques. El director del FBI, Kash Patel, apareció en Fox News el mismo jueves en que los funcionarios del buró tomaron conocimiento del incidente para hablar de ciberseguridad, sin mencionar la intrusión.

Qué es el NCIC, la base de datos criminal del FBI que usan miles de agencias policiales en Estados Unidos

El National Crime Information Center (NCIC) es la columna vertebral del intercambio de información criminal en Estados Unidos. Miles de agencias lo utilizan a diario para consultar órdenes de arresto vigentes, historiales delictivos, antecedentes penales y verificaciones de identidad en tiempo real. Cada vez que un oficial detiene a una persona, el NCIC es, en muchos casos, la primera fuente de consulta.

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Miles de agencias policiales utilizan el sistema NCIC a diario para verificar órdenes de arresto e historiales penales en tiempo real. (REUTERS/Carlo Allegri)

“Cada día, oficiales en todo el país dependen del NCIC para identificar fugitivos buscados, verificar órdenes de arresto y acceder a información que puede tener un impacto directo en la seguridad de los agentes y del público”, declaró un exfuncionario del FBI que dirigió investigaciones contra grupos cibercriminales, en declaraciones recogidas por CNN.

Esa dependencia operativa es lo que convierte al presunto hackeo en un problema que supera la simple filtración de datos y pone en riesgo la base de datos criminal más crítica de las fuerzas de seguridad del país.

Qué se sabe del presunto ciberataque a la base de datos criminal del FBI

Hasta el momento de los informes publicados el 20 de noviembre de 2026, ni el alcance del acceso ni la identidad de los responsables habían sido confirmados. Tampoco se estableció si los intrusos extrajeron información, la modificaron o solo accedieron al sistema sin intervenir en su contenido. Los detalles operativos permanecen bajo reserva.

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El director del FBI, Kash Patel, abordó temas de seguridad informática en televisión sin hacer mención a la intrusión en los servidores. (Europa Press)

La agencia tampoco respondió las solicitudes de Reuters ni de la BBC. El director de Ciberseguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue destituido esta semana por el presidente Donald Trump, quien señaló que no era idóneo para el cargo.

Qué riesgos concretos plantea una intrusión en el NCIC

El exfuncionario del FBI consultado por CNN advirtió que su principal preocupación no es el acceso a datos confidenciales, sino algo más delicado: “Mi preocupación no es solo si los hackers obtuvieron información sensible, aunque eso es un problema; sino si pudieron comprometer la exactitud de la información en la que confían los oficiales”.

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Una alteración de registros en el NCIC —la eliminación de una orden de arresto activa o la modificación de un historial delictivo— podría comprometer operativos policiales y afectar la integridad de procesos judiciales en curso. El sistema concentra información que, en muchos casos, determina decisiones de detención o liberación en tiempo real.

Si los datos son incorrectos o fueron manipulados, las consecuencias alcanzan tanto a ciudadanos que figuran erróneamente en sus registros como a sospechosos que dejan de aparecer en ellos.

Los antecedentes de hackeos y ciberataques contra sistemas del FBI

No es la primera vez que el buró enfrenta un ciberataque. En septiembre pasado, piratas informáticos del grupo de extorsión digital ShinyHunters accedieron a un sitio web de empleos del FBI y obtuvieron datos personales de aproximadamente 38.000 agentes en actividad y exempleados. La agencia confirmó en ese momento que investigaba el incidente.

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Un exagente dijo a la BBC que temía por la seguridad de los empleados actuales, cuyos datos podían quedar al alcance de delincuentes y hackers vinculados a estados extranjeros hostiles. Según CNN, un investigador canadiense de ciberseguridad quedó arrestado y enfrenta cargos por ese ataque.

En 2023, piratas informáticos vulneraron un sistema de la oficina del FBI en Nueva York utilizado en investigaciones sobre explotación sexual infantil, incluido uno empleado para almacenar imágenes relacionadas con la causa judicial contra Jeffrey Epstein, según informó previamente CNN.

En paralelo, la NBC reportó un aparente ciberataque contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cuyos empleados recibieron el jueves una notificación sobre un ataque dirigido a su sistema de pagos agrícolas. El USDA no emitió comentarios públicos al respecto.

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