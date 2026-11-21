El FBI mantiene abiertas 47 investigaciones sobre redes que tramitan ayudas federales con estudiantes fantasma en Estados Unidos (REUTERS/Elizabeth Frantz)

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El FBI tiene abiertas 47 investigaciones por fraudes con “estudiantes fantasma” y casi la mitad de sus 55 oficinas regionales trabaja en el tema, dijo a ABC News Heith Janke, subdirector de la División Criminal del organismo. Según los investigadores, hay unas 830.000 cuentas sospechosas de ayuda estudiantil vinculadas a casi USD 130 millones.

Qué es la FAFSA y por qué es el blanco del fraude

La FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, por sus siglas en inglés) es el formulario que el gobierno de Estados Unidos exige a quienes quieren acceder a becas, subsidios y préstamos federales para pagar la universidad.

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Cada año, millones de estudiantes lo completan en línea con sus datos personales, fiscales y financieros. Una vez aprobado, el Departamento de Educación transfiere los fondos a la universidad, que descuenta matrícula y gastos, y deposita el sobrante directamente al estudiante. Ese reembolso, que puede llegar a varios miles de dólares por semestre, es el dinero que los delincuentes buscan desviar.

Cómo funciona el fraude

El Departamento de Justicia presentó el 29 de octubre la Operación Cazafantasmas. Según el organismo, los delincuentes compran en la web oscura datos de ciudadanos estadounidenses que nunca asistieron a la universidad y, por lo tanto, no tienen una cuenta FAFSA activa, lo que reduce la probabilidad de que el sistema genere alertas inmediatas.

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Con esas identidades robadas inscriben a estudiantes inexistentes, completan el formulario en su nombre y desvían los reembolsos a cuentas de “mulas” bancarias que transfieren el dinero al exterior. Para mantener el engaño el mayor tiempo posible, los estafadores usan inteligencia artificial para completar trabajos académicos y hasta simular la presencia del alumno en clases virtuales.

Los investigadores localizaron más de 830.000 cuentas sospechosas y el FBI calcula pérdidas totales superiores a los 200 millones de dólares (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En septiembre y octubre, los investigadores identificaron 830.840 cuentas sospechosas vinculadas a casi USD 130 millones y recomendaron al Departamento de Educación desactivarlas. Es dinero asociado a esas cuentas, no una pérdida confirmada. El FBI contabilizó más de USD 32 millones en pérdidas reales y, según datos del organismo, estima que el fraude total supera los USD 200 millones.

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Los acusados y las víctimas

Hasta ahora hay cinco acusados. En Nebraska, un gran jurado imputó el 19 de octubre al ciudadano keniano Francis Mogambi, de 23 años, por robo de dinero del gobierno y robo agravado de identidad. Se declaró inocente, según ABC News. Los fiscales sostienen que se quedaba con el 30% y enviaba el resto a Kenia. Mogambi ingresó a Estados Unidos con una visa de diversidad y trabajaba como asistente de enfermería.

En Virginia, un gran jurado acusó el 21 de octubre a un ciudadano keniano cuya identidad permanece bajo sello judicial, por unos USD 1,4 millones: habría usado más de 700 depósitos fraudulentos de ayuda estudiantil a través de varias instituciones financieras. En Nueva Jersey, Mabed Patricia Utate-Alberto, Patricia Arisleydi Perez y George Arturo Alfau Mendez fueron arrestados por una denuncia penal por más de USD 1 millón. Los tres habrían actuado como mulas bancarias en territorio estadounidense y, tras quedarse con su comisión, transferían el resto a cómplices en Kenia vinculados a una empresa de safaris. Una acusación formal no es una condena.

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Tony Rice utiliza una computadora portátil en su residencia de Wisconsin tras denunciar préstamos fraudulentos tramitados a su nombre (ABC 7 Chicago)

Tony Rice, un profesional en ciberseguridad de Beloit, Wisconsin, contó a ABC News que se enteró a fines de 2025 de que alguien había pedido unos USD 10.000 en préstamos a su nombre. Rice es una de las víctimas identificadas en el caso contra Mogambi. El Departamento de Justicia sumó la incautación de más de USD 750.000 en criptomonedas, la primera de este tipo en Kenia.

“Recién estamos empezando”, afirmó Janke en declaraciones a ABC News. En el Congreso, la ley “No Aid for Ghost Students” fue aprobada en junio por la Cámara de Representantes, pero aún aguarda el voto del Senado. La norma obligaría a las universidades a verificar presencialmente o por videollamada en vivo la identidad de los solicitantes antes de desembolsar cualquier ayuda federal.

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