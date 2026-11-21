El acusado asumió su propia defensa y renunció a la intervención de un jurado durante el juicio en Clearwater (FOX 13 Tampa Bay)

Guardar

Un juez de Florida condenó a muerte este viernes a Tomasz Kosowski, un cirujano plástico de 47 años, por el asesinato del abogado Steven Cozzi, cuyo cuerpo nunca fue hallado. La sentencia se dictó en Clearwater, condado de Pinellas, según informaron ABC News y CNN.

Kosowski fue declarado culpable de asesinato en primer grado —la categoría más grave, que implica premeditación— el 23 de septiembre. Se representó a sí mismo y renunció a un jurado, una opción que el sistema estadounidense le garantiza al acusado y que permite que sea el juez, en lugar de doce ciudadanos, quien decida el veredicto y la pena. CNN calificó esa elección de poco común en un caso de pena capital, en el que el acusado arriesgaba su vida.

PUBLICIDAD

Cómo desapareció el abogado

Cozzi, de 41 años, desapareció el 21 de marzo de 2023 de la firma Blanchard Law Firm, en Largo. Representaba a los demandados en un litigio por facturación médica que Kosowski había iniciado contra un antiguo empleador, según la reconstrucción de FOX 13 Tampa Bay.

Los fiscales sostuvieron que Kosowski lo mató en el baño de la oficina y sacó el cuerpo en un carrito de carga. Presentaron videos de vigilancia, sangre de Cozzi en el baño y en la camioneta del acusado, y registros del celular que lo ubicaban cerca de un contenedor en el condado de Collier, al sur de Florida.

PUBLICIDAD

El contenido de ese contenedor ya había llegado a un vertedero y los investigadores nunca recuperaron restos. Kosowski sostuvo en su alegato final que no se probó la muerte, pues no había cuerpo ni certificado de defunción.

Los argumentos de la sentencia

Bulone halló dos agravantes: que el crimen se cometió por beneficio económico y de forma “fría, calculada y premeditada”. No consideró probado que fuera especialmente atroz, porque sin cuerpo no está claro cómo murió Cozzi. En el sistema de pena capital de Florida, el juez debe ponderar esos factores agravantes contra las circunstancias atenuantes antes de decidir entre la muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

PUBLICIDAD

La fiscalía presentó grabaciones de cámaras de seguridad y muestras de sangre halladas en el vehículo de Kosowski (FOX 13 Tampa Bay)

“El tribunal concluye que el acusado, según las leyes del estado de Florida, perdió su derecho a vivir”, dijo Bulone. Un abogado independiente presentó atenuantes, como la falta de antecedentes y su formación; el juez los sopesó, pero pesó más la premeditación.

Kosowski no presentó pruebas ni testigos en ninguna de las dos fases del proceso. Pasará al Departamento de Correcciones de Florida y, si decide apelar, le asignarán un defensor público.

Kosowski era cirujano en Miami antes del crimen

Kosowski ejercía como cirujano plástico en Miami cuando inició el litigio por facturación médica contra su exempleador, un conflicto que, según los fiscales, fue el detonante del crimen. El doctor tenía acceso a medicación a través de su trabajo en la clínica y no registraba antecedentes penales al momento del juicio, factores que el abogado independiente presentó como atenuantes. Sin embargo, el juez los descartó frente al peso de la premeditación.

PUBLICIDAD

Kosowski prescindió de testigos y elementos de prueba durante las dos fases del proceso judicial (FOX 13 Tampa Bay)

El caso llamó la atención de medios nacionales e internacionales por la combinación de elementos inusuales: un acusado que ejerció su propia defensa en un proceso capital, un cuerpo que nunca apareció y un veredicto dictado íntegramente por un magistrado. Según The Associated Press, la combinación de estas circunstancias hace del caso un precedente poco frecuente en la historia judicial de Florida.