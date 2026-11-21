Secuencia del momento en el que el oso Tom abraza a su adiestrador. (Instagram/@tom.bear.tom)

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Tom, un imponente oso pardo que supera los 600 kilos de peso, se ha ganado el cariño del público tras protagonizar una inesperada escena junto a su adiestrador, Pavel Vyakin. Todo ocurrió en pleno control rutinario para comprobar sus medidas corporales, una revisión que terminó convirtiéndose en una gigantesca muestra de afecto con millones de reproducciones en Instagram.

El vídeo, publicado originalmente en el perfil oficial del animal (@tom.bear.tom), muestra a Vyakin intentando rodear con una cinta métrica el contorno abdominal del plantígrado, cuya barriga ronda los 210 centímetros. Al no lograr abarcar el torso del animal en un primer intento, el cuidador pasa sus brazos por encima de la cabeza de Tom para alcanzar el otro extremo. Es en ese preciso instante cuando el oso envuelve al hombre con sus enormes patas delanteras y lo estrecha contra su pecho.

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Detrás de esta escena viral existe una historia. Tom no es un ejemplar rescatado de la naturaleza, sino un oso nacido en cautividad. En 2019, cuando apenas tenía dos meses de vida y el circo ruso en el que nació atravesaba dificultades para mantenerlo, el osezno fue cedido a Pavel Vyakin. Lejos de vivir encerrado en una jaula convencional, el animal creció en unas instalaciones acondicionadas específicamente para grandes especies, criado a mano con refuerzo positivo. Su alimentación diaria incluye grandes raciones de pescado y carne, aunque sus recompensas son la leche condensada y las galletas.

La experiencia de Vyakin con estos animales cuenta con un precedente. Antes de hacerse cargo de Tom, el adiestrador ruso fue el tutor de Tima, un legendario oso pardo que alcanzó notoriedad internacional tras protagonizar un anuncio junto al futbolista español Andrés Iniesta. Tras el fallecimiento de Tima a los 28 años, Tom ha asumido el testigo dentro de la industria del entretenimiento.

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En la actualidad, este gigante de 600 kilos trabaja como un cotizado animal actor. Su trayectoria incluye participaciones en películas ambientadas en la taiga rusa, campañas publicitarias para multinacionales como Burger King y exclusivas sesiones fotográficas en paisajes nevados. Gracias a su temprana socialización y a convivir estrechamente con sus cuidadores, mantiene una actitud dócil que le permite posar con paciencia junto a modelos y turistas que acuden para fotografiarlo.

Tom, un oso pardo de más de 600 kilos, trabaja en películas, campañas de publicidad y sesiones fotográficas. (Instagram/@tom.bear.tom)

El debate sobre los animales en el espectáculo

A pesar de la ternura que despiertan las imágenes, la historia de Tom también reabre una discusión habitual en torno al bienestar animal. Mientras que una parte del público celebra el vídeo como una prueba de la complicidad y el vínculo que puede forjarse entre el ser humano y un depredador de semejante envergadura, diversas organizaciones animalistas mantienen una postura crítica.

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Para estos colectivos, aunque Tom cuente con atención veterinaria constante, una dieta equilibrada y un espacio adaptado a su tamaño, su día a día sigue respondiendo a un entorno artificial en el que un animal salvaje es privado de su hábitat natural con fines comerciales. Al margen de la controversia, el abrazo de Tom sigue sumando visualizaciones como una singular muestra de afecto entre especies.