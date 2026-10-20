Por qué Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro: las claves para entender el caso

Una jueza de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por el delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado. (REUTERS/Sven Creutzmann/Pool/File Photo)

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Una jueza de Florida firmó una orden de arresto estatal sin fianza contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado. El cargo se vincula al derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, un ataque que dejó cuatro muertos sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Según el documento judicial, el objetivo de la conspiración era asesinar a los tripulantes “para aterrorizar, intimidar y tomar represalias contra el pueblo cubano y la comunidad cubana en el exilio”. La orden, rubricada el 16 de octubre por la jueza Ariana Fajardo Orshan del 11° Circuito Judicial de Miami-Dade, fue anunciada el lunes por el fiscal general del estado, James Uthmeier, según informó AP.

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La acusación estatal se suma a una imputación federal presentada en mayo por el Departamento de Justicia (DOJ), que incluyó 7 cargos: 4 de asesinato, 2 de destrucción de aeronave y 1 de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses.

Un documento judicial del estado de Florida presenta cargos de conspiración para cometer asesinato contra Raúl Castro por el caso del derribo de avionetas. (@AGJamesUthmeier)

¿Por qué duplicar esfuerzos? Uthmeier ofreció una razón concreta: un presidente puede indultar cargos federales, pero no estatales. “Si un simpatizante comunista vuelve a la Casa Blanca, no podrá perdonar, conmutar ni inmunizar a estos dictadores de nuestros procesos estatales”, declaró en la Universidad Internacional de Florida (FIU), según recogió CBS Miami.

Qué pasó el 24 de febrero de 1996 con el derribo de Hermanos al Rescate

Aquella mañana, tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en Miami-Dade, en una misión humanitaria. Cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana destruyeron dos de ellas con misiles aire-aire. Murieron los cuatro ocupantes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario de la Peña —ciudadanos estadounidenses— y Pablo Morales, residente permanente.

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Cazas de la Fuerza Aérea cubana destruyeron dos avionetas de Hermanos al Rescate en febrero de 1996 y provocaron la muerte de cuatro tripulantes. (AP Photo/Javier Galeano, File)

La tercera avioneta, piloteada por el fundador de la organización, José Basulto, logró escapar. Según la acusación, ambas aeronaves viajaban en dirección opuesta a Cuba y no recibieron advertencia alguna.

ARCHIVO — Un avión de Hermanos al Rescate sobrevuela la flotilla del Movimiento Democracia en el límite de las 12 millas, al norte de La Habana, Cuba. (Foto de AP/Alan Diaz, archivo)

Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, a unas 10 millas náuticas fuera de aguas territoriales cubanas. Cuba sostiene desde entonces que los aviones violaron su espacio aéreo y que actuó en defensa propia.

Qué era Hermanos al Rescate y por qué Cuba la consideraba una amenaza

Hermanos al Rescate, también conocida como Brothers to the Rescue, fue fundada en 1991 por el cubanoamericano Basulto en Miami para localizar balseros cubanos a la deriva y alertar a la Guardia Costera. En 1995 operaba 5 aviones con un presupuesto de USD 1,2 millones financiado por donaciones, según datos de AP.

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La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque con misiles ocurrió en espacio aéreo internacional. (REUTERS/Rafael Perez/File Photo)

A mediados de los 90, tras un cambio en la política migratoria de la administración Clinton que devolvía a los balseros interceptados, el grupo amplió sus actividades: comenzó a volar cerca del espacio aéreo cubano y, en al menos dos ocasiones, sobrevoló La Habana para lanzar panfletos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según documentó PBS.

Cuba calificó esos vuelos de provocación y advirtió que derribaría cualquier aeronave que violara su soberanía.

Cómo una red de espías en Miami preparó el derribo según la fiscalía

El documento judicial describe una operación coordinada que precedió al ataque. Agentes de la Dirección de Inteligencia cubana, integrados en la Red Avispa (Wasp Network) —una red de espionaje con al menos 27 miembros en el sur de Florida—, se infiltraron en Hermanos al Rescate desde principios de los 90.

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Dos espías fueron clave: René González y Juan Pablo Roque. Ambos recopilaron datos sobre los vuelos y los transmitieron a La Habana. De acuerdo con la declaración jurada que sustenta la orden de arresto, la conspiración se habría extendido desde al menos enero de 1996 hasta aproximadamente abril de ese año.

Espías de la Red Avispa se infiltraron en la organización de ayuda humanitaria y transmitieron los itinerarios de vuelo a las autoridades de La Habana. (AP Photo/Ramon Espinosa, File)

En enero, la inteligencia cubana les ordenó vigilar la base aeronaval de Boca Chica, en Key West. Semanas antes del ataque, recibieron una instrucción precisa: no volar con Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero. Roque abandonó Florida el 23 de febrero y regresó a Cuba. Al día siguiente, los cazas destruyeron las dos avionetas. La fiscalía denominó este plan Operación Escorpión, según detalló el Miami Herald.

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Qué rol tuvo Raúl Castro según la acusación federal y estatal

Castro ocupaba en 1996 el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y primer vicepresidente de Cuba. Según ambas acusaciones, fue uno de los responsables finales en la cadena de mando que autorizó el uso de fuerza letal. El affidávit estatal reproduce una grabación atribuida a Castro, de junio de 1996, en la que afirma: “Está bien, derriben a los que aparezcan sobre el mar y los que tengan la autoridad no deben consultar a nadie”.

El expresidente cubano, de 95 años, enfrenta cargos estatales de conspiración para cometer asesinato en primer grado por la destrucción de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. (Fuente: CBS Miami)

La acusación federal señala que todas las órdenes fluían por la jerarquía militar con Raúl y Fidel Castro como “los tomadores de decisión finales”. Mientras la causa federal incluye a 5 coacusados y contempla pena de muerte o cadena perpetua, la estatal se concentra en Castro con un único cargo sin fianza.

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Puede Raúl Castro ser arrestado si permanece en Cuba

No existe un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que impide ejecutar cualquier orden mientras Castro permanezca en la isla. Uthmeier lo reconoció: “No ignoro que es un hombre mayor que probablemente no va a marchar a Miami por voluntad propia”, declaró según recogió AP.

La falta de un tratado bilateral de extradición impide que las autoridades estadounidenses capturen a Raúl Castro mientras permanezca en Cuba. (AP foto/Javier Galeano)

Sin embargo, argumentó que la orden de arresto restringe los viajes internacionales de Castro: podría ser detenido en cualquier país con acuerdo de extradición, incluso si viajara por razones médicas. El Washington Post calificó ambas acusaciones como “en gran medida simbólicas”. El único acusado bajo custodia estadounidense es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana que ingresó a Estados Unidos con un parole humanitario en abril de 2024 y fue arrestado por el FBI en noviembre de 2025 por fraude migratorio, tras ocultar casi 30 años de servicio militar en sus solicitudes de inmigración, según informó el Miami Herald.

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Qué dijo Cuba y por qué el anuncio generó polémica en Florida

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la orden de “patético circo miamense con trasfondo electoral” que “no tiene ni tendrá el menor sentido jurídico ni práctico”, según publicó en la red social X. El canciller Bruno Rodríguez describió a los políticos cubanoamericanos de Florida como “parásitos”, de acuerdo con EFE.

Para Kyo Cabrera, cubanoamericana cuyo padre fue rescatado por Hermanos al Rescate tras pasar seis días a la deriva, la orden tiene otro peso. “Esto es extremadamente personal”, declaró a CBS Miami.

El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la orden de captura judicial y la calificó como un acto con fines electorales en Miami. (@DiazCanelB)

Pero no todos comparten ese optimismo. El profesor Eduardo Gamarra, de FIU, calificó el anuncio de “gran espectáculo político” que “realmente no tiene ningún tipo de fuerza política” y señaló que el inicio de la votación anticipada pudo funcionar como catalizador.

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La conferencia se celebró el primer día de votación anticipada en Miami-Dade, donde Uthmeier —republicano y exjefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis— busca la reelección con apenas dos puntos de ventaja sobre su rival demócrata, José Javier Rodríguez, quien calificó el acto de “maniobra política”.

El exfiscal Dave Aronberg dijo que “la coincidencia temporal con la elección no es casualidad”, según informó la emisora pública WLRN. La fiscalía dejó abierta la posibilidad de presentar cargos adicionales contra otras personas vinculadas al derribo, incluidos espías cubanos.

El caso, según el comunicado del FDLE, “permanece activo”.