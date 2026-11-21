Los Juegos del Hambre. (X / @TheHunger Games)

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Las guerras, la desigualdad social, las crisis ambientales y el avance de la vigilancia tecnológica son algunas de las problemáticas que han alimentado historias distópicas en el cine y la televisión. Sin embargo, situaciones que antes parecían exclusivas de producciones como Los Juegos del Hambre, Metrópolis o Black Mirror encuentran cada vez más semejanzas con acontecimientos del mundo actual, incluido México.

En el marco del estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, que llegó a las salas mexicanas el pasado 19 de noviembre, la Mtra. Carolina Rivas, académica de la Licenciatura en Comunicación, la Escuela de Cine y la Maestría en Cine de la Universidad Iberoamericana, reflexionó sobre la manera en que el séptimo arte representa los temores colectivos y advierte sobre los riesgos que enfrenta la humanidad.

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La nueva película de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins regresa a Panem para narrar la historia de un joven Haymitch Abernathy durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Su trama vuelve a poner sobre la mesa temas como el abuso de poder, la violencia institucional y las profundas diferencias entre los sectores de una sociedad.

¿Los Juegos del Hambre tienen un reflejo en México?

Las narrativas que inspiran a las grandes cintas también pueden relacionarse con las problemáticas que se viven en México, como en el aumento de la inseguridad, la pobreza en muchos sectores y las diferentes clases sociales.

A estas preocupaciones se suma el crecimiento de las grandes compañías tecnológicas y la demanda de recursos naturales para establecer centros de datos, estos fenómenos muestran que las tensiones entre desarrollo, poder y disponibilidad de recursos también forman parte de los desafíos actuales.

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Para Rivas, las nuevas generaciones no buscan necesariamente inventar mundos imaginarios, sino visibilizar las desigualdades que existen y que afectan de distintas maneras a la población.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. (BF Paris)

La relación entre el cine y los problemas sociales

Las coincidencias entre las historias futuristas y la realidad no necesariamente significan que el cine prediga lo que ocurrirá. Para la especialista, estas producciones funcionan como un reflejo de las preocupaciones humanas y permiten explorar las consecuencias de los problemas que existen en actualidad.

Al recuperar una reflexión de la cineasta Lucrecia Martel, la académica señaló que gran parte de la creatividad se ha concentrado en imaginar escenarios catastróficos, mientras que los relatos sobre sociedades más justas y esperanzadoras tienen menor presencia.

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En ese sentido, las distopías cumplen una función de advertencia, pues trasladan a la ficción los miedos relacionados con el autoritarismo, la desigualdad y los avances tecnológicos. Historias como 1984, de George Orwell, y Black Mirror muestran cómo estas inquietudes pueden convertirse en escenarios extremos.

Los algoritmos y el cine frente a una sociedad hiperconectada

Otro de los desafíos identificados es la influencia de los algoritmos en el consumo de información, ya que en sociedades cada vez más conectadas, estas herramientas determinan buena parte de los contenidos que llegan a las pantallas y condicionan el acercamiento de las personas a otras realidades.

Ante este panorama, el cine y las expresiones artísticas pueden funcionar como espacios para conocer experiencias distintas, denunciar injusticias y generar conversaciones colectivas.

Carolina Rivas considera que también es necesario ampliar las historias que se cuentan sobre el futuro. Aunque las distopías permiten reconocer los peligros del presente, imaginar alternativas más equitativas resulta fundamental.

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El estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha invita a reflexionar sobre las sociedades que estamos construyendo y sobre la importancia de utilizar la creatividad no solo para representar futuros aterradores, sino también para imaginar un mundo diferente.