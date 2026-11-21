El subdirector del FBI descartó indicios de un ataque informático tras la caída de plataformas clave en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En seis días fallaron en Estados Unidos el correo de Microsoft, el control del tráfico aéreo, los servicios de un gran banco, la red interna de la agencia de espionaje electrónico y las plataformas de Apple. El miércoles 18 de noviembre, el subdirector del FBI Christopher Raia dijo ante el Congreso que no hay ningún indicio de ataque informático.

La explicación oficial es menos cinematográfica y más preocupante. Casi todas las caídas ocurrieron mientras alguien hacía mantenimiento.

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El error llevaba dormido desde julio

El informe final de Microsoft, del 20 de noviembre, cuenta que el defecto venía dentro de una actualización que la empresa empezó a instalar en julio en los servidores por los que pasa el correo. Funcionó más de tres meses sin dar problemas.

El jueves 12 se juntaron tres cosas. Cerca del 14% de esos equipos estaba apagado por trabajos de rutina, un problema en la red desvió hacia ellos el tráfico de Teams y llegó la hora de mayor uso en América del Norte.

En unas dos horas, más del 80% de los servidores dejó de responder. El correo estuvo afectado casi 24 horas.

¿Por qué nadie lo vio antes? Las pruebas se habían hecho en máquinas más viejas que las que están en uso, y en esas el defecto casi no aparecía.

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Una intervención técnica en un enrutador desencadena una caída sucesiva de servidores que afecta a las comunicaciones y los servicios de transporte aéreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un router nuevo en Arkansas dejó a todo el país sin vuelos

El viernes 13, la FAA, la agencia que regula la aviación en Estados Unidos, frenó todos los despegues durante cuatro horas y 21 minutos. Ese día se cancelaron unos 12.400 vuelos, según la propia agencia.

El secretario de Transporte Sean Duffy explicó en la cadena CBS que una empresa contratista estaba cambiando una línea de cobre por fibra óptica en El Dorado, Arkansas. El router recién instalado, el aparato que dirige el tráfico de datos, inundó la red y saturó a los demás.

Según Duffy, más del 70% de las líneas de cobre ya se había reemplazado sin incidentes.

La NSA, la agencia de espionaje electrónico, informó el martes 17 una “degradación temporal durante un mantenimiento de rutina programado”. Apple, ese mismo día, atribuyó su caída a una actualización interna. JPMorgan Chase es el caso distinto: el lunes 16 le dijo a The Hill que tuvo un error de software en equipos propios, sin mencionar ningún trabajo en curso.

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El director de Inteligencia Nacional explicó que el fallo en la NSA ocurrió tras la instalación de un parche de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA no escribió el error, pero apura los arreglos

En The Atlantic, la profesora de derecho Kate Klonick planteó esta semana otra hipótesis: la IA acelera las roturas porque se fueron los ingenieros que conocían el código viejo y llegó gente que carga programas hechos con IA.

No la veo sostenida. Ninguna explicación oficial dice eso, y el informe de Microsoft aclara que su cambio no salió de herramientas de IA.

El vínculo que sí tiene respaldo es otro. Los modelos de IA encuentran fallas de seguridad cada vez más rápido, y cada hallazgo obliga a instalar una corrección. El senador demócrata Mark Warner advirtió el martes 17 que esa carrera somete a una presión enorme a sistemas que no se diseñaron para cambiar a ese ritmo.

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El director de Inteligencia Nacional Jay Clayton, que coordina las agencias de espionaje, le dijo ese día a Fox Business que la red de la NSA se cayó al instalar una corrección para fallas descubiertas el mes pasado. Ante el Congreso lo resumió así: el problema es “exactamente ese tipo de actualización de rutina”.

Lo que todavía no se sabe

La FAA no determinó si falló la instalación o el router. Apple no dijo qué actualizó. Y el banco no confirmó lo que el equipo de Warner le dijo a Fortune: que su caída también vino de una corrección mal aplicada. Son tres huecos, y no los voy a tapar.

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Con lo que hay alcanza para una conclusión. Sean viejos como la red de la FAA o nuevos como los servidores de Microsoft, estos sistemas ya no se pueden tocar sin riesgo, y la IA obliga a tocarlos cada vez más seguido. Hagan la cuenta.

No hizo falta un enemigo. Alcanzó con el mantenimiento.