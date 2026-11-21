La primera misión operativa de Jeison exige el manejo de una embarcación y el rescate de un piloto en un muelle.

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En sus primeras 24 horas en el mercado, Grand Theft Auto VI recaudó USD 3.700 millones. Es el lanzamiento de videojuego más taquillero de la historia. Y millones de adolescentes en todo el mundo quieren jugarlo. Sus padres deben decidir qué hacer.

Juan Lomanto, periodista especializado en videojuegos, analizó el fenómeno en una entrevista con Infobae. Detrás del récord, señaló, hay 13 años de espera desde GTA V, una producción de ocho años con 4.700 personas involucradas y una inversión estimada en alrededor de USD 1.500 millones —lo que, a su juicio, la convertiría en la más cara de la historia de la industria—. El título, agregó, recuperó cerca de USD 2.500 millones en apenas 36 horas.

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“Si vos hacés un mundo gigante como el de GTA, que es casi toda la Florida, es técnicamente muy difícil. De hecho, nadie lo hizo”, señaló. La historia principal demanda entre 60 y 70 horas de juego; el universo completo, con misiones secundarias, minijuegos y actividades, es prácticamente ilimitado.

GTA VI, lanzado con calificación M (Maduro, 17+) en Estados Unidos y con restricción de mayores de 18 años en países como Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, permite a los jugadores encarnar a dos amantes forajidos que roban y pelean en una ciudad inspirada en Miami. El juego incluye ejecuciones, torturas, desnudez, escenas de sexo explícito, consumo de drogas y una versión ficticia navegable de OnlyFans, entre otros contenidos.

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El dilema llega antes de lo que los padres esperan

El videojuego recibió calificaciones para mayores de edad debido a escenas de violencia extrema, contenido sexual explícito y consumo de drogas

Jackie Evans recibió el pedido cuando su hijo tenía 7 años. En ese entonces dijo que no sin dudarlo. Ahora ese hijo tiene 12 y GTA VI está en todas partes: en las conversaciones del colegio, en las redes sociales, a un clic de cualquier consola. Entonces negoció: él puede jugar, pero ella tiene que estar en la misma habitación.

“Mi hijo tiene excelentes notas, está en clases de honor y no muestra problemas de conducta”, dijo Evans al Washington Post. “Si puedo exponerlo un poco al juego, en casa y con restricciones, podemos hablar de eso”, añadió. Aun así, reconoce los límites de cualquier restricción: “No importa cuántas pongas en casa; si van en el colectivo escolar o a la casa de un amigo, siempre puede haber un dispositivo sin restricciones”.

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Los expertos dicen que no hay consenso científico sobre la violencia

El debate no es nuevo, según Dave Anderson, psicólogo clínico sénior del Child Mind Institute. “Esto sucede desde Mortal Kombat en los 90”, afirmó en declaraciones al Washington Post. “Lo que los padres deben saber es que la investigación no vincula los videojuegos violentos con actos de violencia”, agregó.

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) reiteró en 2020 que no hay pruebas suficientes para conectar los videojuegos violentos con comportamientos violentos. “Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente sólido y desvía la atención de otros factores, como el historial de violencia, que sí es un predictor mayor”, sostuvo Sandra Shullman, expresidenta de la APA.

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La investigación sí halló, en cambio, que los juegos de la saga desensibilizan a los jugadores ante la violencia de género y reducen la empatía hacia las víctimas mujeres. Anderson advirtió además, en declaraciones al Washington Post, que en adolescentes con predisposición a comportamientos agresivos el juego puede reforzar esa inclinación.

Prohibir o acompañar: las dos grandes opciones sobre la mesa

Andre Pagliarini optó por completar las misiones de la historia de antemano para habilitar a su hijo de 11 años solo la libre exploración del mapa (ROCKSTAR GAMES)

Brett Biller, psicólogo infantil del Hackensack University Medical Center, considera que está bien —e incluso aconsejable— decirle que no a GTA VI. “Las consecuencias negativas pueden superar el impacto positivo”, afirmó en declaraciones a Mashable. Para Biller, matar personajes humanos hiperrealistas es muy distinto a eliminar zombis, y los adolescentes más jóvenes no siempre trazan esa línea. Si los padres deciden prohibirlo, sugiere validar la frustración del hijo y ayudarlo a pensar qué hacer cuando sus amigos hablen del juego.

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La alternativa que varios expertos y familias están adoptando es la del juego compartido: los padres se sientan junto a sus hijos, observan o participan, y aprovechan para abrir conversaciones sobre lo que ven en pantalla. Anderson coincide en que el conflicto suele surgir cuando los adultos no intentan entender las pasiones de sus hijos.

Andre Pagliarini, profesor de historia de 37 años en la Louisiana State University, llegó a un acuerdo singular con su hijo de 11 años, Benjamin: jugará la mayor parte del juego de antemano y luego lo dejará recorrer libremente el mundo ficticio de Leonida. “Es algo tan antiguo como la infancia misma: imaginar cómo sería no ser un niño, con todas las restricciones de la niñez”, explicó al Washington Post.

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La calificación de edad no reemplaza la conversación

Common Sense Media, organización sin fines de lucro que evalúa contenidos de entretenimiento, describió GTA VI como “un juego de crimen extremadamente maduro” pensado para adultos de 18 años o más, según consignó Mashable, aunque reconoció que solo los padres pueden saber si su adolescente está preparado.

El psicólogo infantil Brett Biller aconsejó la posibilidad de restringir el título ante las diferencias entre la violencia hiperrealista y la fantasía (Rockstar)

Jasmine Hood Miller, directora de recursos para familias de la organización, recomendó en declaraciones a Mashable hablar con los hijos sobre el juego independientemente de la decisión tomada —sobre qué les resulta atractivo, cómo se representan las mujeres o si lastimarían a personajes en pantalla—, y subrayó que esas conversaciones “deben sentirse sin presión, no como una clase magistral”.

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La calificación del Entertainment Software Rating Board (ESRB) detalla violencia y sangre, contenido sexual fuerte, desnudez, lenguaje explícito, drogas y alcohol, y compras dentro del juego —además de un precio base de alrededor de USD 80—. La clasificadora recomienda activar controles parentales y fijar límites de tiempo, pero para la mayoría de los especialistas la herramienta más poderosa no es el bloqueo técnico, sino la conversación abierta.