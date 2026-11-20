El exmandatario brasileño fue trasladado bajo custodia desde su residencia al hospital DF Star, donde los médicos realizan estudios y todavía no fijaron una fecha de alta (Europa Press)

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra internado este viernes en un hospital de Brasilia por fuertes dolores y distensión abdominal, mientras cumple prisión domiciliaria humanitaria tras su condena a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 71 años, ingresó en el hospital DF Star luego de que sus médicos recomendaron su traslado desde la residencia donde permanece bajo custodia. El centro médico informó que el exmandatario quedó internado para someterse a estudios que permitan establecer el origen de las molestias y definir el tratamiento, sin una previsión de alta.

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El traslado se realizó bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal. Su médico, Brasil Caiado, indicó que el dolor abdominal obligó a llevarlo al hospital, donde permanecerá al menos durante la noche mientras se completan los exámenes clínicos.

El cuadro volvió a poner en primer plano las secuelas que Bolsonaro arrastra desde septiembre de 2018, cuando sufrió una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora. El ataque ocurrió mientras disputaba la Presidencia y le provocó lesiones que derivaron en una intervención de urgencia y en posteriores operaciones por complicaciones intestinales.

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Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, confirmó el ingreso hospitalario y señaló que recibió autorización para acompañar a su padre porque ningún otro familiar se encontraba entonces en Brasilia. La exprimera dama Michelle Bolsonaro, encargada habitualmente de seguir su tratamiento médico, anunció que regresará desde Israel durante la madrugada del sábado.

Carlos Bolsonaro confirmó el ingreso hospitalario de su padre (Reuters)

En sus mensajes públicos, Carlos Bolsonaro vinculó el deterioro de salud de su padre con las condiciones de reclusión. “Su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente”, afirmó.

El hijo del exgobernante también cuestionó la condena dictada contra Bolsonaro y sostuvo que su estado físico empeoró después de las cirugías a las que fue sometido desde el atentado. “Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso”, escribió, antes de referirse a la puñalada y a las más de nueve operaciones que, según indicó, atravesó su padre.

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Carlos Bolsonaro dirigió además críticas contra el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, y contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “El objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro, de una manera u otra”, aseguró, sin presentar pruebas sobre esa acusación. También declaró que era el único hijo autorizado a acercarse a su padre dos veces por semana durante dos horas.

La internación ocurrió meses después de que el Supremo Tribunal Federal autorizó que Bolsonaro cumpliera su pena en su domicilio por razones humanitarias y médicas. El exmandatario comenzó a cumplir la condena en noviembre de 2025, primero en instalaciones de la Policía Federal y luego en el complejo penitenciario de Papudinha, antes de ser trasladado a su residencia.

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El Supremo Tribunal Federal autorizó el traslado de Bolsonaro a prisión domiciliaria por motivos médicos y humanitarios (REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo)

La sentencia de 27 años y tres meses recayó sobre Bolsonaro por haber intentado impedir la asunción de Lula, vencedor de las elecciones presidenciales de 2022. El exjefe de Estado gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y, tras su derrota electoral, enfrentó procesos judiciales relacionados con los hechos posteriores a los comicios.

La situación clínica del dirigente de ultraderecha registró varios episodios desde el ataque de 2018. En abril de 2025 permaneció hospitalizado tras una intervención de alrededor de varias horas, durante la cual los médicos reconstruyeron parte de la pared abdominal. La recuperación incluyó una estancia en cuidados intensivos.

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En septiembre de ese año regresó a un hospital por hipo persistente, vómitos y una baja de presión arterial. Tres meses después fue operado de una hernia inguinal bilateral. En enero de 2026 requirió atención médica tras una caída ocurrida durante la madrugada, cuando ya se encontraba bajo custodia policial.

El ingreso anterior al actual se produjo en marzo de 2026, cuando los médicos le diagnosticaron bronconeumonía bacteriana bilateral. Permaneció dos semanas internado y recibió el alta el día 27 de ese mes. Ese antecedente, junto con sus problemas abdominales y el historial quirúrgico, formó parte de los elementos considerados para concederle el régimen de prisión domiciliaria.

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El hospital DF Star no difundió por el momento resultados de los exámenes ni precisó la causa del dolor abdominal. La evolución de Bolsonaro dependerá de las pruebas diagnósticas que se realicen durante su internación en Brasilia.

(Con información de EFE y Europa Press)