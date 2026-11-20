La Conasami tiene previsto revisar los salarios mínimos profesionales con miras a los incrementos para 2027. Crédito: X/@XclusivasPuebla

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Este viernes, se dio a conocer que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) tiene previsto revisar los salarios mínimos profesionales, ya que presentan un rezago histórico y la brecha se ha hecho mucho menor frente al salario mínimo general.

Dichos salarios, son un piso mínimo que se fija para diversos oficios y actividades, que históricamente estaban rezagados en sus remuneraciones.

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Conasami contempla revisar los salarios mínimos profesionales

De acuerdo con la Comisión Consultiva de la Conasami, la brecha entre estos salarios y el mínimo general pasó de 42.7 a 14 por ciento.

La reducción en cuestión se explica debido a que estas categorías no recibieron un tratamiento similar cuando se fijaron los incrementos.

Sin embargo, persisten diferencias entre el sector obrero, patronal y el gobierno sobre el tratamiento de estas categorías.

Patrones proponen prolongar la discusión sobre este tipo de remuneración

Cabe señalar que el sector patronal ha expresado su postura al respecto, al proponer que se posponga la discusión de los salarios mínimos profesionales hasta alcanzar la meta del salario mínimo general que regirá en 2027.

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Por su parte, el sector obrero solicitó que crezca la brecha entre los salarios mínimos generales y los salarios profesionales.

Las proyecciones para el aumento del salario mínimo en México apuntan, en el mejor de los casos, a un 12 por ciento. Crédito: X / @LVN_Noticias

Salarios profesionales deben ser más altos que el mínimo

Ante esta situación, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que a nivel conceptual los salarios profesionales deben ser más altos que el salario mínimo.

Sin embargo, el problema es que el listado de estas profesiones está desactualizado, sostuvo.

Se debe actualizar las lista de profesiones

Un ejemplo de lo anterior, es que la Conasami incluye: oficial de montador en talleres y fábricas de calzado; secretario auxiliar; vaquero, ordeñador de máquina; zapatero en talleres de reparación de calzado; fogonero en calderas de vapor, entre otras actividades.

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“El problema con el listado de salarios mínimos profesionales es que está obsoleta. No es un asunto de subirle más sino que la mayoría de esas categorías ya no aplican en la economía real. Es difícil caracterizar las profesiones y las empresas se la libran cambiando el nombre de la posición y ya”, explicó Gómez Hermosillo.

Sector patronal advierte que hay poco margen de maniobra para aumento del salario mínimo en 2027

Mientras se acerca la discusión para definir el aumento al salario mínimo en 2027, la semana pasada, el sector patronal presentó un análisis a la Conasami, en el que advirtió que el margen de maniobra para continuar con los incrementos se ha reducido por los siguientes factores:

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El bajo crecimiento económico .

La debilidad de la inversión.

El alza en costos.

Sheinbaum mantiene su promesa sobre el alza en las remuneraciones

Dado que se aproxima la fecha en que se dará a conocer el aumento al salario mínimo de 2027, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya adelantó que el incremento se mantendrá por encima de la inflación, el sector de la inversión privada presentó sus propias estimaciones sobre el tema.

En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

“Las condiciones para absorber nuevos aumentos se han estrechado. Varios estudios coinciden en que hay menores márgenes.

“A esto se suman bajo crecimiento económico, debilidad de la inversión y otros costos laborales, como la reducción de la jornada a partir de 2027”, reza el análisis del sector privado conformado por los principales organismos cúpula.

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Hay que contemplar la reducción de la jornada laboral

Además, el próximo año las empresas deberán dar paso a la implementación de la reducción de la jornada laboral.

De acuerdo con los cálculos de la inversión privada, el salario mínimo general registra un aumento de 173 por ciento en términos reales entre diciembre de 2016 y mayo de 2026.

En ese sentido, actualmente cubre 78 por ciento del valor equivalente a 2.5 canastas básicas, meta fijada por el gobierno de México, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte dicho objetivo ya superó el 9 por ciento.

Recomiendan cautela con el incremento para el próximo año

Entre tanto, el sector argumentó que las autoridades deben actuar con cautela al fijar el incremento para 2027, debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) se muestra débil, hay una caída sostenida de la inversión fija bruta, contracción manufacturera prolongada y generación de empleo formal por debajo de la meta.

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La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordo un aumento de 7 pesos al salario mínimo para el 1 de enero del 2017, por lo qu este será de 80.04 peso diarios. La imagen en un mercado en donde tan solo un kilo de jitomate cuesta $18 pesos, mientras que el limón esta en $14 y la cebolla $10 pesos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Ante este panorama, los sectores patronal, obrero y el gobierno emitieron opiniones y análisis sobre la conveniencia o no de incrementar el salario mínimo para 2027 al nivel en que se ha venido haciendo en los últimos años.

Dado que presentan un rezago histórico, la Conasami contempla revisar los salarios mínimos profesionales de cara a la discusión para definir el aumento al mínimo general.